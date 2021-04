Uskoisitko David Attenboroughia ikäisekseen? Suosikkidokumentaristi jatkaa työtään pandemiasta ja iästään huolimatta

Ensi kuussa 95 vuotta täyttävä David Attenborough on äänestetty Britannian luotettavimmaksi henkilöksi. Hänen uusi sarjansa tulee torstaina Netflixiin.

Dokumentaristi ja juontaja David Attenborough’n (s. 1926) elämäntyön mittaa kuvastaa Netflixin uutuussarja Luonnon lumoavat värit (Life in Colour with David Attenborough, 2021), joka kertoo siitä, miten eläimet käyttävät hyväkseen värejä selviytyäkseen luonnossa.

Attenborough’n kerrotaan haaveilleen tällaisesta sarjasta jo 1950-luvulla. Silloin esteenä oli, että väritelevisiota ei vielä ollut.

Nyt veteraani saa toimia kertojana silmiä hivelevälle kuvamateriaalille, joka on kuvattu moderneimmalla saatavilla olevalla, osittain tätä sarjaa varten kehitetyllä kameratekniikalla. Se paljastaa eläinten värimaailman paljaalle ihmissilmälle näkymättömällä tavalla.

Attenborough oli ehtinyt kuvata Costa Ricassa juonto-osuutensa Netflixin ja BBC:n kolmeosaiseen yhteistuotantosarjaan, kun koronapandemia iski. Hän vetäytyi kotiinsa Etelä-Lontooseen suojaan virukselta. Sarjan tuottaja Stephen Dunleavy kertoi maaliskuussa Deadlinelle, että sarjaa jouduttiin pandemian takia lyhentämään kahden jakson verran suunnitellusta. Sydämentahdistinta käyttävän Attenborough’n jaksamisesta se ei ollut kiinni, vaikka tämä pyrkii jo minimoimaan matkustamisen määrän tuotannoissa.

– Yli 90-vuotiaanakin hän vaikuttaa nuorekkaalta 60–65-vuotiaalta. Hänen kanssaan on fantastista olla kuvauspaikoilla, koska hänellä on niin paljon luontaista elämäniloa ja uteliaisuutta, Dunleavy sanoi.

David Attenborough juurtui varhain akateemiseen maailmaan, sillä hän vietti lapsuutensa Leicesterin yliopiston kampuksella, jossa hänen isänsä työskenteli rehtorina. Perheessä oli kolme lasta, joista isoveli Richard (1923–2014) nousi maailmankuuluksi näyttelijäksi ja ohjaajaksi. Sota-aikana perheessä oli myös kaksi juutalaislasta Saksasta.

David Attenborough syöttämässä orankeja vuonna 1982.­

Attenborough meni naimisiin Jane Elizabeth Orielin kanssa 1950, ja liitto kesti vaimon kuolemaan (1997) saakka. Heillä on kaksi lasta.

Attenborough opiskeli Cambridgen yliopistossa geologiaa ja eläintiedettä ja jatkoi myöhemmin Lontoossa antropologian opinnoilla. Hän palveli myös kaksi vuotta kuninkaallisessa laivastossa. BBC:lle hän päätyi lyhyen harjoittelujakson jälkeen vuonna 1952.

Attenborough eteni 1960-luvulla BBC:llä korkeisiin johtotehtäviin, ensin BBC 2 -kanavan ohjelmajohtajaksi ja sitten tv-osaston johtajaksi. Vuonna 1972 häntä kaavailtiin koko BBC:n johtajaksi, mutta hän halusi hallinnosta ohjelmatyöhön, etenkin luontodokumentteja tekemään.

Ohjelmantekijänä Attenborough alkoi saavuttaa legendan asemaa vuonna 1979, jolloin esitettiin Elävä maa (Life on Earth). Se oli ennennäkemättömällä huolellisuudella tehty luontodokumenttisarja, josta tuli maailmanlaajuinen menestys ja lajin merkkipaalu.

Attenborough jatkoi Life-sarjaansa eri teemoilla halki vuosikymmenten, kaikkiaan kymmenen sarjan verran, ja viime vuonna julkaistiin kokonaisuuden päättävä dokumenttielokuva David Attenborough: Elämä planeetallamme (A Life on Our Planet, 2020). Siinä Attenborough tekee testamentinomaisesti selväksi syvän huolensa ympäristön ja ilmaston tilasta. Elokuva on nähtävillä Netflixissä.

David Attenborough yhdessä prinssi Harryn, prinssi Williamin ja prinssi Charlesin kanssa sarjansa ensi-illassa huhtikuussa 2019.­

Pandemian aikanakaan Attenborough ei ole jäänyt vain lepäilemään. Hän juontaa myös AppleTV:n dokumentin The Year Earth Changed (2021), joka kertoo koronarajoitusten vaikutuksista luontoon.

Britanniassa David Attenborough on kansallisaarteen asemassa. Vuonna 2006 sikäläisten Valittujen palojen lukijaäänestyksessä hänet valittiin ”luotettavimmaksi julkisuuden henkilöksi”. Hänen mukaansa on nimetty parikymmentä luonnosta löydettyä lajia.

