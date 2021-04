Tässä ovat uudet Au pairit! Keppariharrastaja, bilehile, absolutisti... – Ylen suosikkisarjasta luvassa poikkeuksellinen kausi

Ylen hittisarjan Au pairien kahdeksannella tuotantokaudella suunnataan vehreistä nummista ja jylhistä kallioista tunnettuun myyttiseen Irlantiin. Kausi on poikkeuksellinen, sillä se on kuvattu keskellä koronapandemiaa.

Au pairien uudella tuotantokaudella neljä suomalaista nuorta aikuista suuntaa hoitamaan Irlantiin lapsia keskellä koronapandemiaa. Matkaan lähtevät naantalilainen Ada, hämeenlinnalainen Luna, Maskussa asuva Igi sekä espoolainen Nea.

Koko maailmaa kurittavan pandemian vuoksi au pairien matka alkaa kymmenen päivän yhteisellä karanteenilla. Tiiviin yhteiselon aikana toisten naamat saattavat alkaa ärsyttää ja muiden tavat aiheuttaa hämmennystä. Au pairit joutuvat viettämään ensimmäisen viikon saman katon alla ennen kuin he pääsevät tutustumaan uusiin perheisiinsä.

Au paireja odottaa Irlannissa neljä hyvin erilaista perhettä. Tuotantokauden aikana nähdään, miten suomalaiset au pairit sopeutuvat uusiin perheenjäseniinsä ja alati muuttuviin tilanteisiin. Koronarajoitukset tuovat omat yllätyksensä haastavaan arkeen.

Tässä ovat uudet au pairit:

Ada

Naantalista kotoisin oleva 20-vuotias Ada on ollut aiemmin paljon rohkeampi ja sanonut asioille enemmän kyllä kuin ei. Viime vuosina Ada on kuitenkin kokenut, että rohkeus on kadonnut jonnekin. Nyt hän haluaa saada rohkeutensa takaisin astumalla epämukavuusalueelle ja lähtemällä kohti tuntematonta.

Englannin kieli on Adalle haastavaa ja omien sanojensa mukaan samanlaista kuin Kimi Räikkösellä. Vapaa-ajallaan Ada harrastaa keppihevosia eli keppareita intohimoisesti ja kilpailee lajin SM-tasolla.

Dublinissa Adalla on vastassaan kaoottinen neljän lapsen perhe, jossa jokainen päivä on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Koronan takia perheen vanhemmat Laura ja Neil työskentelevät kotoa käsin. Perheen lapset Kyle, 11, Noa Belle, 6, Briar Rose, 4, ja Milla, 2, pitävät vanhempansa kiireisinä. Au pair onkin erittäin tervetullut apu perheen arkeen.

Luna

Ronskia huumoria viljelevä ja sanavalmis Luna, 18, on kotoisin Hämeenlinnasta. Luna viettää parhaillaan välivuotta ja asuu siksi vielä äitinsä kanssa. Hänen tavoitteenaan on päästä opiskelemaan oikeustiedettä.

Lunan ystävät uskovat, että hän tulee pärjäämään Irlannissa, eikä ainakaan jää ainakaan juomisessa paikallisille kakkoseksi. Luna lähtee Irlantiin kokeilemaan siipiään ja ottamaan askeleen kohti itsenäistä elämää sekä etsimään komeaa irlantilaismiestä.

Irlannissa Lunaa odottavat Jennifer ja Gerard sekä perheen lapset, 3-vuotias Grace ja 6-vuotias erityislapsi Killian. Perhe asuu New Castle -nimisessä kylässä, joka on noin 40 minuutin ajomatkan päässä Dublinin keskustasta. Perheessä on myös aiemmin ollut au pair, mutta hän sai lähtöpassit melko nopeasti.

Igi

Alun perin Puolasta 6-vuotiaana Turkuun muuttanut 19-vuotias Ignacy eli ”Igi” asuu tällä hetkellä vanhempiensa kanssa Maskussa. Räiskyväksi persoonaksi itseään kuvaileva Igi tekee töitä Turun sirkuksessa, mutta koronapandemian vuoksi työt ovat vähentyneet.

Igi toivoo löytävänsä Irlannista erilaista inspiraatiota tai kokonaan uuden suunnan elämälleen. Suomeen häntä jää kaipaamaan tyttöystävä Sofia, jonka kanssa hän on seurustellut kaksi vuotta.

Igi ei lähde Irlantiin bilettämään, sillä hän kertoo olevansa absolutisti, joka juhli 18-vuotissyntymäpäiviään muumiskumpalla.

Igi muuttaa lähellä Dublinin keskustaa asuvaan Deeganin perheeseen, johon kuuluvat Sabrina ja Eoin sekä lapset, 3-vuotias Kate sekä seitsemänkuukautinen Alex-poika. Perheen isä pyörittää omaa pyöräkauppaa ja perheen äiti työskentelee osakemarkkinoilla.

Irlannissa suurin osa au pairiesta on naispuolisia, joten Igi saattaa joutua kaivamaan pelletaitojensa parhaat kikat esiin valloittaakseen perheen pienimmät – ja ehkä myös vanhemmat.

Nea

Espoolainen, matkan aikana 19 vuotta täyttävä Nea rakastaa salilla käymistä ja bilettämistä. Nea toivoo näkevänsä Dublinin yöelämää ja pakkaa mukaan matkalle parhaimmat bilevaatteensa.

Nea ei kutsu itseään erityisen lapsirakkaaksi, ja etenkin pienet lapset saattavat ärsyttää häntä. Nea on temperamenttinen ja puolustaa kavereitaan, ja saattaa siksi ajautua välillä myös sanaharkkaan muiden kanssa.

Oman tulevaisuuden pohtimisen Nea kokee ahdistavaksi, eikä hän vielä tiedä, mitä hän elämältään haluaa. Hän toivoo, että au pairiksi lähteminen auttaisi häntä jäsentämään tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Nea suuntaa Irlannissa kolmihenkiseen perheeseen, johon kuuluvat äiti Trish sekä kaksi lasta, 8-vuotias Liam ja 6-vuotias Roisin. Perheessä on koettu suurta surua Trishin aviomiehen kuoleman vuoksi. Viimeiset pari vuotta ovatkin olleet muutoksia täynnä.

Trish toivoo, että au pairin tulo vapauttaisi hänelle enemmän aikaa opiskeluun ja harrastuksiin. Perheen äiti myöntää olevansa todella tarkka muun muassa kodin siisteydestä, ja Neaa odottaakin melkoinen sääntöviidakko.

