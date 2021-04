Onnenpyörä-juontaja mokasi kiusallisesti ja lipsautti oikean vastauksen – kilpailija jäätyi silti totaalisesti

Yhdysvaltojen Onnenpyörä-ohjelmassa nähtiin häkellyttävä tilanne, kun visailun juontaja lipsautti oikean vastauksen vahingossa suustaan.

Yhdysvaltojen Onnenpyörä-visailussa nähtiin viime viikolla hämmentävä hetki, kun ohjelman juontaja Pat Sajak, 74, paljasti vahingossa sana-arvoituksen oikean vastauksen. Sajak on juontanut Onnenpyörän amerikkalaisversiota Wheel of Fortunea jo 40 vuoden ajan.

Peoplen mukaan Sajak lipsautti viime torstain jaksossa suustaan sanat, jotka olivat vastauksena arvoitukseen ”_ _ _ TE _ RAN _ L _”.

Moka tapahtui, kun Sajak rupatteli arvoitusta ratkoneen kilpailijan kanssa ja totesi, ettei sen selvittäminen vain kuuden esillä olleen kirjaimen perusteella olisi kovin helppoa.

– Well, I'd rather be standing here than there, quite frankly, Sajak tokaisi englanniksi.

Vapaasti suomennettuna lause tarkoittaa ”Noh, suoraan sanottuna seison mieluummin täällä kuin siellä”. Englanninkielisen lauseen viimeiset sanat ”quite frankly” olivat Sajakin pahaksi onneksi juuri ne sanat, joita meneillään olleessa arvoituksessa haettiin. Juontaja tajusi mokansa välittömästi päästettyään sanat suustaan.

– Mietin, kuinka moni kotikatsoja tajusi sen, Sajak kommentoi mokansa jälkeen.

Sajakin onneksi arvoitusta ratkonut pelaaja oli niin keskittynyt pohtimaan kirjaimia, ettei tämä kuunnellut juontajan sanoja ja että oikea vastaus meni tältä täysin ohi. Sen sijaan kisaaja pohti vastausta pitkään ja hartaasti, muttei keksinyt sitä ennen kuin aika kului loppuun.

Pat Sajak ja Vanna White ovat olleet työtovereita jo liki 40 vuotta. Onnenpyörää Yhdysvalloissa juontava kaksikko poseerasi Hollywoodissa pari vuotta sitten.­

Sajakin mukaan oli täysin ymmärrettävää, ettei kisaaja löytänyt oikeaa vastausta hänen epäonnisesta lausahduksestaan. Hän itse tiedosti, ettei saisi sanoa ”quite frankly” -sanoja, mutta silti ne jostain syystä putkahtivat ulos hänen suustaan.

– On huvittavaa, mitä suusi sanoo, vaikka aivosi hokevat ”sinun ei pitäisi tehdä tuota”, juontaja totesi jälkikäteen.

Sajak on juontanut Onnenpyörää jo vuodesta 1982. Hänen parinaan visailussa toimii Vanna White, joka on niin ikään ollut mukana sarjassa jo 1980-luvulta saakka. Whiten tehtävänä on kääntää kirjaimia ja Sajakin juontaa kilpailua.

Vuonna 2019 White kuitenkin hyppäsi Sajakin saappaisiin juontajan jouduttua hätäleikkaukseen. White juonsi ohjelman lähes kylmiltään sen perusteella, mitä hän oli 37 vuoden aikana nähnyt Sajakin tekevän ja sanovan.