Yle esittää skandaalielokuvan, jonka estoton alastomuus kuohutti – gynekologin vastaanotolla alkoi tapahtua

Jörn Donnerin Sixtynine 69 -elokuva nähdään Ylellä. 1960-luvun lopulla elokuva koetteli sensuurin rajoja sen estottomina pidetyillä kohtauksilla.

Jörn Donner (1933–2020) oli kuuluisa monesta syystä, myös elokuviensa erotiikasta. Satiiriseen komediaan Sixtynine 69 (1969) sisältyy aikanaan estottomana pidettyjä kohtauksia, alastomuutta ja skandaalinkäryä.

Donner kokeili ilmeisen tahallaan elokuvasensuurin rajoja. Toisaalta Donner onnistui tällä ja muutamalla muulla elokuvalla, esimerkiksi Naisenkuvilla (1970), rikkomaan suomalaisia seksitabuja ja edistämään kotimaisten filmien vientihankkeita ulkomaille.

Donner esittää itse Sixtynine 69 -tarinassa naiskentelevaa gynekologia. Tämän argumentti on se, että rakastaja on eräälle aviovaimolle (Ritva Vepsä) hyväksi. Varsinkin kun vaimon kylmäkiskoinen puoliso (ruotsalainen näyttelijä ja laulaja Sven-Bertil Taube) harrastaa itse syrjähyppyjä ralliautoilijan (Seija Tyni) kanssa.

Sven-Bertil Taube, Ritva Vepsä ja Jörn Donner elokuvassa Sixtynine 69, joka kertoo pariskunnan syrjähypyistä.­

Elokuvaa on moitittu koleaksi, ja nykyään se tuskin on kovin estottomankaan tuntuinen. Ikärajaksi on nyt määritelty 12 vuotta.

Enemmän kohua aiheutti Donnerin Naisenkuvia, josta tuli vuoden 1970 toiseksi katsotuin elokuva. Donner oli jättänyt filmiin kaukaa kuvatun otoksen, jossa näytti olevan ohjaajan sukuelin erektiossa.

Valtion elokuvatarkastamo kiisteli, voiko elokuvalle myöntää lainkaan esityslupaa. Se heltisi muun muassa erektio-otoksen sensuroimisen myötä.

Kino Suomi: Sixtynine 69 Teema & Fem klo 21.55