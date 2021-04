Anne Kukkohovi sai vasta aikuisena tietää, kuka hänen mumminsa oikeasti oli – koko murheellinen totuus paljastuu tv:ssä

Anne Kukkohovi sukeltaa Sukuni salat -ohjelmassa sukupuunsa juurille, josta paljastuu muun muassa täysin tuntematon täti ja isoäidin raju elämä.

Anne Kukkohovi, 50, oli päässyt pitkälle aikuisikään ennen kuin hänelle selvisi, kuka hänen isoäitinsä todellisuudessa oli. Kukkohovi varttui siinä uskossa, että isoisän puoliso oli sukua myös biologisesti, vaikka näin ei ollut.

Yrittäjänä ja juontajana tunnetun Kukkohovin sukupuun juuria lähdetään kaivelemaan Sukuni salat -ohjelman kahdeksannessa jaksossa.

Kukkohovin lapsuudenkodissa vallitsi vaikenemisen kulttuuri. Kun Annen isoveli teki 17-vuotiaana itsemurhan, poika laskettiin hautaan, eikä asiasta sen koommin juuri puhuttu.

– Häpeän ja vaikenemisen kulttuuri oli meillä aika vahva, Kukkohovi kertoo ohjelmassa.

Perheessä on vaiettu toisestakin isosta asiasta, joka selvisi Kukkohoville vasta Jorma-isän kuoleman jälkeen. Mummopuoli Alina ei ollutkaan muun perheen kanssa samaa verta, vaan isänäiti oli lapsenlapsilleen täysin tuntematon Aili, jonka väitettiin kuolleen nuorena. Toisen huhun mukaan Ailin kerrottiin lähteneen aikanaan saksalaisen sotilaan matkaan.

Vasta ohjelman myötä selvisi, ettei kumpikaan taru pitänyt paikkaansa, vaan esiäitien taustoista paljastui asioita, joita jälkeläiset kenties pitivät liian häpeällisinä kertoakseen eteenpäin.

Anne Kukkohovi ja ohjelman juontaja Marja Hintikka matkaavat Kukkohovin sukujuurten perässä Somerolle, Kiikalaan ja Saloon.­

Kukkohovi tekee yhdessä ohjelman juontajan Marja Hintikan kanssa aikamatkan 1870-luvun Somerolle, jossa myllärin tytär ja Ailin äiti Rosa-Maria syntyi ja varttui.

Selvitystyön edetessä käy ilmi, ettei Rosa-Marian tie kuitenkaan ollut ruusuinen. Piikana työskennellyt Rosa-Maria synnytti ensimmäisen lapsensa naimattomana ja sai siitä ikuisen häpeäleiman otsaansa. Aviottomia lapsia syntyi vielä kolme lisää ja äiti päätyi lopulta yhteiskunnan alimpaan kastiin, irtolaiseksi.

Jokaisen raskauden jälkeen hän joutui kirkonmiesten ripitykseen salavuoteudesta. Kukkohovia samaan aikaan sekä kauhistuttaa että myös hieman huvittaa vanhanaikainen tapa nuhdella naimatonta äitiä.

– Kuinkahan moni meistäkin tällä hetkellä salavuoteilee, hän heittää Hintikalle.

Paikalliseen historiaan perehtynyt tietokirjailija Leeni Tiirakari käy Kukkohovin ja Hintikan kanssa läpi Rosa-Marian menneisyyttä samassa kirkossa, jossa Rosa-Mariaa aikoinaan ripitettiin salavuoteudesta.­

Tietokirjailija ja opettaja Leeni Tiirakari selventää Kukkohoville, miten sen ajan neito saattoi päätyä Rosa-Marian tilanteeseen. Rosa-Marian tiedetään työskennelleen kestikievarissa, jossa tupa oli täynnä miehiä ja viina virtasi.

– Kun olosuhteita ei tiedä, on mahdollista, että on ollut joku romanssi, tai sitten on käytetty hyväksi. Neitona säilyäkseen tarvitsi vikkelät jalat. Sitä oli juostava pakoon ja jos ei päässyt pakoon voi käydä huonosti, Tiirakari selittää.

Rosa-Mariaa koskevissa papereissa puhutaan myös säädyttömyydestä.

– Mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä? Kukkohovi kysyy.

– Pahimmillaan prostituutiota, Leeni Tiirakari tähdentää.

–Lapsena mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että Alina, isoisän vaimo ei olisi ollut mun mummi. Eli Aili käytännössä on jäänyt täysin tuntemattomaksi ja vasta vanhempana olen kuullut, että tällainen ihminen on ollut olemassa, Kukkohovi kertoo ohjelmassa.­

Kukkohovin isoäiti Aili oli Rosa-Marian lapsista nuorin. Kukkohovi ei tiedä Ailin elämästä käytännössä mitään, sillä isä Jorma ei ollut puhunut hänestä sanallakaan.

– Luulen, että siellä on ollut joku romanssi takana. En oikein keksi mitään muuta syytä, koska jos hän olisi kuollut normaalisti, kuten sanottiin, miksi sitä olisi peitelty, Kukkohovi pohtii.

Ohjelman myötä Ailin vaiheista tiedetään sen verran, että hän asui äitinsä Rosa-Marian kanssa, kävi koulua ja työskenteli palvelusneitona. Pesti kuitenkin päättyi ikävissä merkeissä.

– Mä näytän nyt sulle tällaisen poliisikuulustelupöytäkirjan, Hintikka sanoo Kukkohoville.

– Poliisikuulustelu? Anne toistaa kysyvästi ja peittää kauhistuneena suunsa.

Pöytäkirjasta käy ilmi, että Aili oli varastanut työnantajansa vaimovainaan vaatteita ja tuomittiin rikoksesta 100 markan sakkorangaistukseen.

– Tämän päivän rahaan muutettuna se olisi 330 euroa, mikä on aika iso summa perheelle sinä aikana, Hintikka kertoo.

Anne Kukkohoville tulee täysin puskista, että hänellä on joskus ollut toinenkin täti. –Miksi mä en ole kuullut tästä Irmasta mitään?­

Jorma sai alkunsa, kun Aili oli vain 19-vuotias. Neljä vuotta myöhemmin Aili avioitui Jorman isän kanssa ja alkoi odottaa uutta lasta.

– Ailaa? Kukkohovi kysyy Hintikalta viitaten tätiinsä, Jorman siskoon.

– Ei, Irma Johannaa.

– Aha. Mä en ole kuullutkaan, että olisi joku kolmas. Miksi mä en ole kuullut tästä Irmasta mitään?

Sitten Hintikka näyttää Kukkohoville sydäntä särkevän kuolintodistuksen, jonka mukaan Irma menehtyi aivosairauteen vain neljän vanhana – alle kuukausi sen jälkeen, kun lasten isä oli lähtenyt rintamalle. Samaan aikaan Aili odotti perheen kolmatta lasta, Ailaa.

Epätoivoinen Aili yritti varastaa valtakirjaväärennöksellä 1 000 markkaa tyttärensä hautajaisia varten, mutta joutui lopulta itse maksumieheksi.

Sen lisäksi että Ailin piti palauttaa varastamansa rahat, hän sai saman verran sakkoa. Pian tapahtuneen jälkeen Aili lähetti molemmat lapsensa sotaa turvaan Ruotsiin.

– Sydäntä särkevää, Kukkohovi huokaa.

Kukkohovin isoisä Evert oli rintamalla kaksi vuotta yhtä soittoa. Kotiin palatessaan mies sai kuulla, että Aili ollut sillä välin uskoton kahden miehen kanssa. Lisäksi hän oli jättänyt vain vuoden vanhan Ailan yksin kotiin, tyystin vailla hoivaa.

Evert haki avioeroa ja lastensa huoltajuutta, joka hänelle myöhemmin myönnettiin. Hän vaati vaimoaan myös maksamaan elatusmaksuja, mutta varaton Aili ei siihen kyennyt.

Palapelin palaset alkavat loksahdella Kukkohovin päässä kohdilleen.

– Tämä ei kyllä ole kauhean mukavan kuuloista. Tämäkö on se juttu mitä tapahtui? hän kysyy.

Kukkohovin täti Aila jäi asumaan kasvattiperheensä kanssa Ruotsiin, kun taas Jorma palasi takaisin ja sai myöhemmin Annen.

– Nyt ymmärrän, miksi Ailista ei ole puhuttu, mutta tiedän myös, että silloin on ollut kovat ajat. Lähinnä tulee sääli, että hänen elämänsä meni näin. Se olisi voinut mennä paremminkin.

Sukuni salat MTV3:lla maanantaisin klo 20.