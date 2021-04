Selviytyjät Suomi -kisaaja Joalin Loukamaa paljastaa salaisen taktiikkansa – kysyi neuvoja viime kauden juonittelumestarilta

Nuorin Selviytyjät Suomi -kisaaja Joalin Loukamaa, 19, kertoo ottaneensa yhteyttä omasta mielestään viime kauden parhaimpaan pelaajaan. Hänellä on kisassa selkeä taktiikka: olla mahdollisimman huomaamaton.

Joalin Loukamaalla on ovela pelitaktiikka.­

Raivataanko kaikki naiset pois miesten tieltä vai onko naisilla tällä kertaa mahdollisuus viedä Selviytyjät Suomi -kilpailun voitto?

Tällä hetkellä naisista mukana porskuttavat edelleen Marianne Kiukkonen, Sara Vanninen, Suvi Pitkänen, Kerttu Rissanen, Joalin Loukamaa sekä Karoliina Tuominen.

Maailmankuulun Now United -popbändin laulaja-tanssija Joalin Loukamaa on Selviytyjät Suomi -joukon nuorimpia kisaajia ja on jäänyt tähän saakka hieman näkymättömäksi pelaajaksi.

19-vuotias Joalin on kuitenkin vähitellen nousemassa hiljaisen ja näkymättömän roolinsa takaa vahvemmin esiin – se näkyy hyvin tämäniltaisessa koskemattomuuskisassa.

Joalin paljastaa nyt, että hiljainen ja näkymätön rooli on ollut tarkoin harkittua strategiaa.

– Olin päättänyt jo etukäteen, että olen kaikille mukava, en ärsytä ketään, olen rauhallinen ja teen mitä sanotaan. Olen myös hyvä aistimaan, mistä ihmiset haluavat keskustella, joten juttelin kaikkien kanssa heitä kiinnostavista asioista, Joalin paljastaa IS Tv-lehden haastattelussa.

Hänellä on ollut selvä tavoite:

– Jos pääsen yksilöskaboihin, niin sitten alan pelata, Joalin kertoo etukäteissuunnittelustaan.

Joalin paljastaa myös mielenkiintoisen yksityiskohdan siitä, miten hän valmistautui Selviytyjiin.

– Katsoin ennalta edelliskauden ja otin yhteyttä siellä kisanneeseen Kasperiin, sillä tykkäsin hänen pelitavastaan. Kävimme kolmen tunnin lounaalla, ja jo silloin kävi selväksi se, että ei ole olemassa vain yhtä taktiikkaa, millä voi pärjätä. Se riippuu niin siitä, ketkä kaikki ovat mukana, ja silti jokainen sekunti voi muuttaa kaiken. Kasperin paras neuvo oli, että ole oma itsesi – vain sillä voi pärjätä.

Joalinin taktiikka on ollut kannattava, sillä heimot yhdistyivät viime jaksossa, ja nyt on yksilökilpailuiden vuoro.

Tässä vaiheessa Joalin on läheisin näyttelijä-laulaja Elias Gouldin kanssa.

– Olin kisassa kuitenkin koko ajan avoinna uusille liitoille, vaikka meillä oli jo alussa jotain liittoja. Tiesin, etten voi luottaa kehenkään.

Joalinin psyyke on kestänyt jaksoissa tähän saakka hyvin, vaikka monille kisaajille jatkuva juonittelu, nälkä ja kylmyys näkyvät käyvän raskaiksi.

– Muistin koko ajan, että tämä on peliä. Yritin myös olla täysin oma itseni, enkä välittänyt siitä, jos joku ei pitänyt minusta. En antanut sen vaikuttaa, koska eihän kukaan oikeasti ehdi tuntea minua ihmisenä muutamassa viikossa.

Ikäisekseen hyvällä itsetunnolla varustettu Joalin ei pienistä hätkähdä. Hän kiittelee siitä äitiään, joka on ollut peloton muuttaessaan Joalinin kanssa kaksin maailmalle, kun tämä oli vasta kolmevuotias.

– Äitini on ollut niin rohkea, ja olen nähnyt reissatessa ihmisten kurjuutta Espanjassa ja Meksikossa asuessani, joten se on karaissut. Olen käynyt myös vuoden terapiassa, ja se on auttanut tosi paljon itsevarmuuteni kanssa, Joalin uskoo.

– Olisin vielä 3–4 vuotta sitten ollut ihan rikki, jos minusta olisi puhuttu selän takana. Olen kasvanut sellaisen yli.

Kun hän huomasi Selviytyjät-leirillä, että hänelle on valehdeltu, hän sai siitä vain lisäbuustia ja muutti strategiaansa.

– Alkoi ärsyttää, kun minua pidettiin ulkopuolisena. Sen jälkeen aloin tosissani pelata. Mutta kyllä siitä kesti hetken aikaa päästä yli. Leirissä oli jatkuvasti kylmä ja olin syönyt huonosti, joten sen vuoksi yksi pienikin asia alkoi ärsyttää ja itkettää. Myös koti-ikävä vaivasi välillä.

Ketteryydestä ja kestävyydestä ei nuoren naisen kisa jää kiinni, sillä Joalin on treenannut tanssia parhaimmillaan jopa viisi tuntia päivässä – etenkin popbändin kanssa aktiivisesti esiintyessään.

Sen sijaan Pohjolan kylmyyteen kesti totutella aikansa, sillä Joalin oli vastikään muuttanut Meksikosta Suomeen, kun hän lähti Selviytyjiin.

– Se metsän keskellä vaivannut kylmyys oli ihan kamalaa, en kestänyt sitä yhtään. En ymmärrä, miten Vaanien saarella monet ovat olleet bikineissä – heillä täytyi olla lämpimämpää kuin meidän Aasojen saarella, sillä koleus vain paheni. Vesikin oli niin jäätävää, että olin aivan kohmeessa, kun kisojen alkua piti odottaa vedessä kymmenen minuuttia, Joalin sanoo.

