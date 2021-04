Temptation Islandin extrajaksossa pärähtää jymypaukku: yksi osallistujista jätti puolisonsa heti kotiin palattua

Temptation Island Suomi Extra -jaksossa ruoditaan Miten ja Sonyan parisuhdetta.

Temptation Island Suomi Extra -jaksossa torstai-iltana selviteltiin ohjelmassa nähdyn pariskunnan Miten, 21, ja Sonyan, 20, suhdesoppaa. Vantaalta kotoisin oleva pariskunta oli seurustellut kolmen vuoden ajan, kun he päättivät lähteä tosi-tv-ohjelmaan testaamaan parisuhdettaan. Pari poistui viimeiseltä iltanuotioltaan pariskuntana. Tosin he totesivat, että heillä on paljon selvitettävää ja puhuttavaa keskenään.

Heti extrajakson alussa nähdään yllätys, kun Mitte saapui ohjelman juontajien Sami Kurosen ja Harri Moision eteen yksin.

– Olet siinä yksin, minkä takia? Kuronen kysyi Miteltä.

– Jaa, se on vähän sellainen juttu, että sitten kun päästiin kotiin, niin jätin Sonyan, Mitte kertoo.

– Jätit heti? Moisio kysyy.

– Aika lailla joo, Mitte vastaa.

Yksi Mitteä parisuhteessa vaivanneista asioista oli se, että Sonya ei koskaan ollut hänestä mustasukkainen. Tämä harmitti Mitteä myös Temptation Island Suomen kuvauksissa.­

Mitte kertoo, että reissu Temptation Islandille avasi hänen silmiään.

– Se sai tajuamaan vahvemmin sen, että ehkä tämä ei ole se suhde, mitä haluan, Mitte kertoi.

Mitte kertoo aavistelleensa jo kuvauksiin lähtiessä, että ero voisi olla mahdollinen lopputulos.

– Halusin kuitenkin antaa vielä mahdollisuuden ja nähdä, miten itselläni menee siellä ja miten Sonyalla menee. Ratkaiseva tekijä oli se viimeinen iltanuotio ja että näin, millainen Sonya oli siinä minulle ja mitä hän sanoo.

Viimeisellä iltanuotiollaan pariskunta keskusteli paljon siitä, kuinka Sonya koki Miten ylittäneen parisuhteen rajat pelehtimällä sinkku-Nannan kanssa. Sonya oli itse ollut läheisissä tunnelmissa sinkku-Nicon kanssa, mutta kaksikko ei ollut edennyt fyysisesti halailua pidemmälle. Mitte ja Nanna sen sijaan vaihtoivat useita suukkoja ja kiehnäsivät sängyssä keskenään, minkä jälkeen he siirtyivät yhdessä suihkuun.

Sami Kuronen kyseenalaistikin iltanuotiolla sen, että miksi Mitte ja Nanna olivat yhdessä suihkussa, jos nämä olivat vain kavereita. Mitte ei osannut vastata kysymykseen, mutta väitti kivenkovaa, että kaksikko tosiaan kävi vain suihkussa ilman sen kummempaa läheisyyttä. Mitte myös painotti iltanuotiolla Sonyalle, ettei hänellä ollut Nannaa kohtaa minkäänlaisia tunteita.

Mitte puolestaan oli harmissaan siitä, ettei Sonya tuntenut häntä kohtaan mustasukkaisuutta, vaan mustasukkaisuuden tunteet näyttivät kohdistuvan Nicoon.

Sonya totesi iltanuotiolla, ettei voi uskoa, että Mitte on ollut Nannan kanssa niin läheisissä tunnelmissa, sillä Mitte ei hänen mukaansa satuttaisi kärpästäkään. Lopulta Mitte suostui myöntämään menneensä liian pitkälle fyysisellä tasolla, muttei henkisellä.

– Minua satutti se, että olet Nicon kanssa. Tuntui, että teillä on niin helvetin vahva henkinen yhteys ja että oma yhteys kanssasi jäi kakkoseksi, Mitte sanoi Sonyalle.

Mitte myös kertoi vertailleensa itseään ja Nicoon.

– Minusta tuntuu, että olen itse Tokmanni-versio ja hän on Stockmann-versio.

Nico ja Sonya kävivät useita syvällisiä keskusteluja Temptation Islandin kuvauksissa. Sonya valitsi Nicon parikseen 24 tuntia kestäville unelmatreffeille.­

Torstai-iltaisessa extrajaksossa Mitte toteaa olevansa edelleen Sonyan kanssa hyvissä väleissä ja kuvailee Sonyaa edelleen parhaaksi kaverikseen. Mitte kertoo, että Temptation Islandin kuvauksista kotiin palattuaan hän tajusi olleensa Nannaan ihastunut, vaikka oli yrittänyt väittää itselleen muuta.

– Nykyään olemme Nannan kanssa tosi hyviä ystäviä ja tällä hetkellä näemme melko usein, mutta ihan vain ystävinä. Kun tulimme takaisin kotia, niin kyllä me muutamat pusut vaihdoimme ja sitten se jäi, Mitte kuvaili.

Nanna ja Mitte viihtyivät tiiviisti yhdessä Temptation Islandin kuvauksissa Levillä.­

Hän ei myöskään usko, että hänen ja Nannan välille syntyy myöhemminkään muuta kuin ystävyys.

Miten jälkeen Kurosen ja Moision haastateltavaksi saapuu Sonya. Sonya kertoo, että hänelle tuli yllätyksenä se, että Mitte tahtoi erota.

– Kun aloimme jutella asioista, selvisi että Mitellä oli vähän toisia fiiliksiä kuin mitä hän oli antanut ymmärtää. Oli ristiriitainen olo, että haluaako Mitte enää olla kanssani ja kun hän viimeisenä iltanuotiona halusi, Sonya sanoi.

Sonyan mukaan hän ja Mitte haluavat elämältä eri asioita.

– Mitte haluaa nauttia nuoruudestaan ja elää hetkessä, minulle se ei välttämättä ole pakkoasia, Sonya kuvaili.

Myös Sonya kuvailee ex-parin nykyisten välien olevan hyvät. Sonya myös kertoi tavanneensa Nicoa ystävänä ohjelman kuvausten jälkeen sekä kahdestaan että isommassa porukassa.

– Kyllä olin kiinnostunut Nicosta ja Nicosta tuli minulle tosi tärkeä, minkä muutkin huomasivat, Sonya kuvaili Temptation Islandin kuvauksissa nähtyjä tilanteita.

