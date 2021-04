Piia haaveilee avioliitosta – treffikumppani Mustafa laukoo tylyn näkemyksensä siitä, miten naiset muuttuvat naimisiin mennessä

Varo juonipaljastuksia! Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa seurataan Mustafan ja Piian treffejä. Kaksikolla on hyvin eriävä näkemys siitä, millaista on olla avioliitossa.

Torstai-iltaisessa Maajussille morsian maailmalla -jaksossa turkkilainen Mustafa, 42, vie morsianehdokkaista Piian, 42, treffeille kotikonnuillaan Turkin Alanyassa. Treffien sisältöön kuuluu ratsastaminen upeissa maisemissa, minkä jälkeen Mustafa valmistaa Piialle illallisen.

Huom! Älä lue juttua pidemmälle, jos et halua tietää juonipaljastuksia ohjelmasta!

Jo aiemminkin ohjelmassa suukkoja vaihtanut kaksikko innostuu pussailemaan myös ratsastusretken jälkeen. Muutama suukko nähdään myös myöhemmin illalla. Piia paljastaa tv-kameroille olevansa Mustafaan ihastunut, mutta suhtautuvansa kaikkeen vielä varauksella.

– Olen minä Mustiin ihastunut, pidän jarrut vielä pohjassa. Ei pidä liikaa innostua, että ei tule sitten minkäänlaisia pettymyksiä, kun en kuitenkaan toista tunne vielä, Piia sanoo.

Mustafan grillaaman illallisen kaksikko nauttii ulkona maalaismaisemissa. Piia ei päästä Mustafaa helpolla treffien aikana, vaan tahtoo saada mieheltä vastauksia mieltään askarruttaviin kysymyksiin. Illan keskustelujen jälkeen Mustafa kertoo kameroille huomanneensa vasta näillä treffeillä, että Piialla on myös temperamenttinen puolensa. Hän kertoo ajatelleensa, että Piia on nainen, joka sanoo kaikkeen ”okei.”

– Hänellä onkin temperamenttia! Se on hyvä juttu, Mustafa naurahtaa.

Piia on iloinen Mustafan viedessä hänet ratsastamaan, sillä hän harrasti lapsena ratsastusta.­

Ensimmäiseksi Piia kysyy Mustafalta, millainen tämän on arkena ja tavallisesti.

– Millainen olet normaalisti? Minkälainen olet luonteeltasi? Piia kysyy.

– Jos kotona on rauha, elämä on rauhallista, Mustafa sanoo ja lisää:

– Minulla on vaan äiti ja isä ja olen aina rauhallinen. Olen aina samanlainen.

Piia myös tahtoo tietää, millaista parisuhdetta Mustafa toivoisi.

– Just sinä, Mustafa vastaa.

– Ei riitä vastaukseksi, Piia hymähtää ja kysyy millaisista naisista Mustafa pitää.

– Kaikenlaisista, Mustafa vastaa.

– Ei se ole vastaus. Et sinä voi kaikista naisista tykätä, Piia toteaa saaden Mustafan nauramaan.

– Just sun tyyppinen (nainen), Mustafa yrittää vielä vastata, jolloin Piia kysyy tältä, mikä hänessä sitten on sellaista, mistä Mustafa pitää.

– Olet hyvä ihminen. Aina postiviinen, joskus temperamenttinen. Mustasukkainen, lapsirakas ja mitä lisää…halpa, et syö paljon, Mustafa vitsailee ja Pia alkaa nauraa.

Piia ihailee komeita maisemia. Ratsastusretkellään kaksikko näkee muun muassa jättimäisen kilpikonnan.­

Mustafa ja Piia kertovat treffeillään myös omista unelmistaan. Piia kertoo Mustafalle tahtovansa hyvän parisuhteen ja naimisiin. Hän kertoo haaveilevansa mahdollisesti vielä yhdestä lapsesta.

– Haluatko naimisiin? Mustafa yllättyy.

Mustafa on jo kerran aiemmin ollut naimisissa suomalaisen naisen kanssa ja pian käy selväksi, että Mustafan ja Piian näkemys avioliitosta on melko erilainen. Mustafa toteaa tahtovansa hyvän parisuhteen ja sellaisen löytyessä hän on valmis jakamaan toisen kanssa loppuelämänsä. Hän tosin toteaa, ettei ole varma, onko valmis menemään naimisiin.

– En minä vielä tiedä. Äitini haluaa enemmänkin, että minulla on vaimo ja lapsia, Mustafa toteaa.

– Mitä sinä pelkäät? Piia kysyy avioliittoon viitaten.

Mustafa toteaa, että hänen mielestään parisuhteessa kaikki on yleensä hyvin ennen naimisiinmenoa.

– Ollaan ystävien kanssa, mennään ulos ja saa katsoa mihin vaan. Jos menee naimisiin, niin heti tulee: ”ei saa katsoa, ei saa, ei saa”. Elämä menee sekaisin. Haluatko sellaista? Mustafa kysyy Piialta.

– Miksi ei saa katsoa? Mikä siinä vaihtuu, kun mennään naimisiin tai ei olla naimisissa? Kyllä siinä mielestäni ihan samat säännöt pätee, ollaan sitten naimisissa tai ei olla naimisissa, Piia toteaa.

Mustafa on yksi neljästä ulkomaalaisesta miehestä, jotka etsivät Suomesta puolisoa Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa.­

Mustafalla on asiasta kuitenkin erilainen näkemys.

– Mutta nyt et omista minua. Sitten kun tulee nimi paperiin, tulee tällaisia kaikenlaisia fiiliksiä, että ”ah minä omistan tämän miehen, hän on minun”. Sitä minä pelkään vähän, Mustafa toteaa.

Piia toteaa, ettei paperi muuta parisuhteessa mitään ja ettei ketään voi omistaa.

– Sinulla on ollut vääränlainen nainen, Piia toteaa.

Mustafa nostaa katseensa kohti Piia, mutta ei vastaa tämän väitteeseen mitään.

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla torstaisin kello 20.00.