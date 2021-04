Sami Kurosen grilli käy kuumana Temptation Islandin viimeisellä iltanuotiolla – tivaa Miteltä kylpyhuoneen tapahtumista

Sonya ja Mitte tapaavat toisensa viimeisellä iltanuotiolla torstaina.

Tänä torstaina Temptation Islandilla istutaan Sonyan ja Miten viimeiselle iltanuotiolle. Unelmatreffien päätyttyä Sami Kuronen haastattelee parin molemmat osapuolet ennen heidän odotettua kohtaamistaan.

Juontaja kysyy Miteltä suoraan tämän tunteista sinkku-Nannaa kohtaan. Unelmatreffeilläkin mukana ollut Nanna on viihtynyt miesten huvilalla Miten kanssa läheisissä väleissä jo pidemmän aikaa. Kaksikko on esimerkiksi päätynyt suutelemaan toisiaan intohimoisesti useaan otteeseen.

Yllä olevalta videolta voit katsoa otteen iltanuotiolta.

– Mun tunteet Nannaa kohtaan on ihan ystäväpohjalla. Meillä ei ole mitään sen enempää siinä, mies väittää.

– Sanoit, että sun ja Nannan suhde on pelkästään kaverillinen ja pidät häntä ikään kuin sisarena. Onks se ok sisaren kanssa suudella peiton alla? Sami hiillostaa Mitteä.

– No en mä nyt sanoisi, että se on mikään ok, mutta kun se oli vain pusu ja kummallakaan ei ollut tunteita siinä mitään, Mitte uskottelee edelleen.

Sami ei osta sitä, että Mitte olisi rehellinen omien tunteidensa kanssa.

– Haluatko kertoa, mitä kaksnelosilla kylpyhuoneessa tapahtui, juontaja kysyy Miteltä saaden hänet hiljentymään hetkeksi.

– Istuttiin ammeessa ja oltiin suihkussa yhdessä, Mitte vastaa.

Sonya ja Mitte pääsevät vihdoin keskustelemaan kuvausten aikana tapahtuneista asioista.­

Mitte kokee, että suihkussa ei tapahtunut mitään väärää hänen parisuhdettaan ajatellen.

Myös Sonya saapuu iltanuotiolle keskustelemaan ensin Samin kanssa kahden. Miten tavoin hän näkee alkuun koosteen puolisonsa matkasta Temppareissa. Videolla näkyy tallenne myös siitä, miten Miten unelmatreffit ovat sujuneet. Alkuun Sonya ei tunnu olevan näkemästään moksiskaan

– Sua ei tossa ihmetyttänyt yhtään se, että ensin vietettiin sängyssä aikaa ja sen jälkeen yhdessä suihkussa, Sami kysyy Sonyalta.

– Okei. En tiennyt tätä. Mä en oikein osaa sanoa, että… En oikein tiedä, millä tavalla he ovat olleet yhdessä suihkussa. Kyllä mä mielelläni haluan kuulla, että mitä siellä on tapahtunut ja miksi Mitte koki tarvetta käydä suihkussa Nannan kanssa, Sonya vastaa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.