Selkäänpuukotettu Kerttu Rissanen paljastaa, mitä Selviytyjät-kollegoiden teko aiheutti –”Koin oloni lannistuneeksi ja yksinäiseksi”

Kerttu Rissanen joutui viime viikon Selviytyjät Suomi -jaksossa viiden kisaajan selkäänpuukottamaksi, koska Kerttua pidetään liian positiivisena. Hän kertoo nyt, miltä tilanne saarella tuntui.

Kerttu Rissasella on riittänyt Selviytyjät Suomi -kisassa kuntoa ja ketteryyttä.­

Salatut elämät -sarjasta tutulla näyttelijä Kerttu Rissasella nousivat tunteet pintaan viime jaksossa, kun heimojen yhdistymiseen liittyneessä kisassa viisi nopeinta henkilöä pääsi antamaan niin sanotun ”mustan äänen” jollekin kisassa heikoimmin pärjänneelle henkilölle.

Kaikki äänet menivät lopulta yksissä tuumin Kertulle.

Mustat äänet antoivat näyttelijä-laulaja Elias Gould, rokkari Archie Cruz, bloggaaja Sara Vanninen, BB-voittaja Kristian Heiskari ja ex-poliisi Marianne Kiukkonen.

– Se tuntui ikävältä ja siitä tuli tosi paha mieli, Kerttu muistelee nyt.

Etenkin Eliasta oli alkanut harmittaa 25-vuotiaan Kertun positiivisuus ja ylipirteys, ja hän puhui muutkin äänestämään Kerttua. Äänet ovat voimassa ensi jakson heimoneuvostossa täysimääräisinä ääninä.

Hyiset olosuhteet ovat olleet monelle kisaajalle kova koetus.­

– Olisi ihan ok, jos olisin saanut ne äänet siksi, että minua pidetään vahvana kilpailijana, mutta kun se menee siihen, että minusta ei tykätä persoonana, siitä tulee heti henkilökohtaisempaa. Minulle sanottiin, että en sovi leiriin, koska olen liian kiltti, positiivinen ja energinen, Kerttu sanoo.

– Sen jälkeen koin oloni lannistuneeksi ja yksinäiseksi, ja nälkä ja kylmä lisäsivät vielä sitä, että kaikki asiat kärjistyivät ja tuntuivat suuremmilta kuin ne olivatkaan. Aloin miettiä, että olenko tosiaan niin ärsyttävä, ettei kukaan halua olla minun kanssani.

Kerttu sanoo pirteyden ja energisyyden kuuluvan hänen luonteeseensa.

– Ymmärrän, että se saattoi ärsyttää ihmisiä, kun monet olivat väsyneitä ja nälkäisiä, mutta itseltäni tulee luonnostaan sellainen tsemppihenki. Olen nykyään jumppaohjaaja, ja tsemppaan ihmisiä työkseni. Se oli myös Selviytyjissä oma selviytymiskeinoni: kun jotain ikävää tapahtuu, haluan nähdä siinäkin asiassa ne valoisat puolet.

Välillä on ollut hauskaakin. Kerttu Rissanen (vas.), Archie Cruz ja Suvi Pitkänen palvontamenoissa.­

Kerttu käänsi lopulta vastoinkäymisen voitokseen ja alkoi taistella aivan tosissaan jatkopaikasta.

– Päätin, että niin kauan kuin olen mukana, teen kaiken täysillä. Tärkeintä on, ettei saa luovuttaa. Mutta kyllä se yllätti, miten raskas kisa on henkisesti. Kyseessä on kuitenkin psyykkinen peli, jossa vaaditaan sitkeyttä, kestävyyttä omaa tahtoa ja vahvaa itsetuntoa.

Kerttu toteaa, ettei pystynyt olemaan niin viilipytty kuin olisi halunnut.

– Mielialani vaihtelivat paljon, kuten oikeassakin elämässä. Elän vahvasti tunteella ja välillä mieli saattaa olla ihan maassa. En voi päästää itseäni tippumaan sinne syvään kuoppaan, koska sitten voisin romahtaa. Mutta opin kisassa paljon itsestäni ja siitä, että kaikki eivät vain tule keskenään toimeen henkilökemioiden vuoksi. Tiedän, että löydän elämääni ne, jotka haluavat olla minun kanssani.

Ketteryydestä ja kestävyydestä ei Kertun kisa jää kiinni, sillä hänellä on hyvä kunto. Kerttu vetää jumppia jopa 16 tuntia viikossa.

Sen sijaan Pohjolan kylmyys iski hetkessä luihin ja ytimiin, ja se vaikutti suorituksiinkin.

Viime jaksossa Aasat ja Vaanit yhdistyivät.­

– Siirsin omaa peseytymistäni koko ajan päivällä eteenpäin, kun en halunnut mennä hyiseen meriveteen.

Kerttu sanookin, että vasta reissun jälkeen reppua avatessa tajusi, miten pahalta kaikki vaatteet ja tavarat haisivat, kun pääsi pesemään hien, meriveden, lian, hyttysmyrkyn ja aurinkorasvan turmelemat vaatteet.

– Yritin pestä mun liikuntakamoja ja mietin, että kehtaako näissä enää ikinä mennä jumppaan, Kerttu nauraa.

