Sointu purskahtaa itkuun Diilissä, kun joukkuetoverit mokaavat jälleen – tilittää kameroille suorat sanat

Varo juonipaljastuksia! Sointu turhautuu joukkuetovereidensa Arielin ja Martinin toimintaan ja säntää ulos kyyneleet silmissään.

Diilin kahdeksannessa jaksossa kisaa enää kuusi kilpailijaa, ja tehtävänä on järjestää pop up -kirpputori Itämeren hyväksi. Aamulla molemmat tiimit ovat ostaneet huutokaupassa Minna Parikan ja Noora Hautakankaan design-helmiä kirppistensä kiintotähdiksi.

Soinnun, Arielin ja Martinin päivä on vauhdikas mutta päättyy harmillisesti kyyneliin.

Joukkuetta johtaa tällä kertaa Ariel, kun taas Martin on luvannut hoitaa tavaroiden myynnin somessa. Hän on vakuutellut tiimikavereilleen, että tyhjästä käyntiin polkaistava Instagram-kirppis on paras myyntikanava. Sointu puolestaan on saanut kytköksillään järjestettyä myyntipisteen myös Kämp Gallerian yläkertaan.

Soinnun suhteilla myyntiin on saatu arvokas Guccin vyö, jonka Martin on käynyt Espoosta noutamassa. Illan päätteeksi huomataan, että Martin on unohtanut postata vyön Instagramiin. Näin ollen sitä ei tietenkään ole myöskään myyty.

Sointu romahtaa täydellisesti, kun hänen joukkuekaverinsa mokaavat.­

Sointu on jo valmiiksi pettynyt päivän saavutuksiin, ja vyöuutinen syöksee hänet lopullisesti raiteiltaan. Hän jättää Arielin yksin ja ryntää ulos. Martin on jossakin muualla.

– Tää on niin vaikeeta, kun mä yritän antaa tilaisuuden äijille, mut voi v***u, Sointu tuskailee sateessa kyyneleet silmissään.

Voit katsoa tilanteen artikkelin yllä olevalta videolta.

Hän on antanut miesten johtaa projektia, ja tuloksena on katastrofi. Aiemmin, kun Sointu on ollut puikoissa, häntä on syytetty jyräämisestä.

– Martin ottaa musta kiinni, et luota muhun, tää on hyvä juttu, ja tää on se lopputulos, Sointu puhisee.

Sointu toteaa, ettei halua enää tehdä Arielin ja Martinin kanssa yhteistyötä ohjelmassa.

– Mä oon niin turhautunut! hän vaikeroi.

Diili maanantaisin kello 21 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.