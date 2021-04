Mikael Junger passitti jo toisen kisaajan kotiin Farmi-ohjelmasta – pudonnut tilittää tuntojaan tiputuskisan jälkeen

Mikael Junger on pudottanut jo kaksi henkilöä Farmi Suomi -ohjelmasta. Tällä kertaa lähtöpassit sai Dan ”Uniikki” Tolppanen.

Farmi Suomi -ohjelmassa 13 julkkista kilpailee tilanhoitoon liittyvissä tehtävissä Pieksämäellä sijaitsevalla maatilalla. Rankka viikko huipentuu kaksintaisteluun, jonka päätteeksi yksi kisaaja joutuu kotiin.

Sunnuntai-illan kaksintaistelussa nähtiin sama kisaaja, joka selvitti siitä tiensä ulos viikko sitten. Torppari Timo Lavikainen nimesi kaksintaisteluun toistamiseen Mikael Jungnerin, joka pudotti ensimmäisessä jaksossa Janne Ahosen, yhden kisan ennakkosuosikeista.

Tällä kertaa Mikael haastoi kaksintaisteluun muusikko Dan ”Uniikki” Tolppasen, ja Dani valitsi tehtäväksi taidon.

Tiukka kisa ratkesi yhden solmun mitalla – ja voiton vei Mikael.

– Tyhjä olo. Mun mielestä tuolla oli tosi kivaa. Oisin mielelläni jäänyt vielä, ainakin vähäksi aikaa, Dan harmittelee.

Mikael Junger haastoi kaksintaisteluun Danin.­

– Tuntuu haikealta, koska meillä oli niin hyvä jengi. Jään ikävöimään noita ihmisiä ja sitä, että tää on täysin erilaista kuin mun normaali elämä. Herään aamuseitsemältä auringonnousuun ja teen pikkuduuneja. Kun meen kotiin, osaan arvostaa pikkujuttuja paljon enemmän! Joku juokseva vesi – aivan luksusta, ja joku some ei ole niin tärkeä. Voin hyvin ymmärtää, että ihmiset on ennen ollut vähintään yhtä onnellisia, kun ne ovat saaneet keskittyä perusasioihin, Dan jatkaa farmin ja farmilaisten kehumista.

Dan ehti viettää Farmilla vain yhden viikon.

– Musta tuntuu, että sekin oli tosi kasvattava kokemus. Olisin halunnut jäädä, koska tiedän, että mun henkinen ja fyysinen kasvu, ei ehkä lihakset, mutta muuten kaikki, olisi jatkunut tuolla, vaikka meno olisikin koventunut. Se on suurin syy, miksi harmittaa mennä himaan.

– En osaa sanoa, kenestä tuli läheisin. Mulla oli monta, kenen kanssa tulin hyvin juttuun. Esimerkiksi Noora, Timo, Sauli ja Minttu olivat sellaisia. Meillä oli Piken kanssa mahtavia hetkiä, tehtiin paljon hommia yhdessä! Oli hienoa nähdä, miten viikonkin aikana voi jengistä hitsautua niin yhtenäinen. Se oli tosi makeeta.

Läheisimmäksi tulleiden farmilaisten nimet vilahtavat myös Danin voittajaveikkauksessa.

– En oo varma, kenen haluaisin voittavan kilpailun, se tie on vielä niin pitkä. Halusin nähdä kärkikahinoissa Nooran ja Timon. Niissä on farmin bossin meininkiä.

Farmi Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.