Yhden kilpailijan löysäily saa muut ärsyyntymään Farmi-ohjelmassa – edessä voi olla kova koulu: ”Nimeäisin ehkä seuraavaksi”

Sanna Ukkolan hidas työtahti ärsyttää muita farmilaisia.

Farmi Suomi -ohjelmassa on päästy jo maataloustyön makuun. Ohjelmassa 13 julkisuudesta tuttua kilpailijaa jättää mukavuudet taakseen ja opettelee elämään entisajan malliin.

Ensimmäisen farmiviikon jälkeen kilpailijat ovat huomanneet, ettei maatilaa pyörittäessä jää paljon vapaa-aikaa. Tosin kaikkien farmilaisten työtahti ei ole aivan yhtä ripeä.

Noora Toivo, Pia Nykänen ja Tuuli ovat rakentamassa kanalaa, kun he havahtuvat kesken töiden siihen, että Sanna Ukkola on kadonnut rakennukselta.

– Sanna? Mihin Sanna lähti? Noora kyselee Ukkolan perään.

– Mun mielestä kaikki täällä on tehnyt tosi hienosti duunia, mutta mun on pakko sanoa, että Sanna on vähän jättänyt jotain juttuja kesken ja hänet ehkä nimeäisin seuraavaksi, Tuuli sanoo.

Sanna palaa rakennukselle, missä muut ovat häntä jo kaipailleet.

Sanna Ukkola on itseään someaddiktiksi luonnehtiva toimittaja.­

– Musta täällä on kivempaa, mitä etukäteen arvelin. Pelkäsin vähän tänne tuloa. Pelkäsin tätä porukkaa, että minkälaisia ihmisiä täällä on ja tietysti nää rakennushommat, jotka ei oo lainkaan mun hommia, ne on pelottanut kanssa, että mitenköhän pärjään, Sanna kertoo ajatuksistaan.

Sannan työtahtia arvostellaan jaksossa useaan otteeseen.

– Sanna on hyvä tyyppi, mutta kun pitäisi tehdä duunia, niin jos suu liikkuu nopeammin kuin vasarointi, niin siitä ei ole hirveesti apua, Anni Harjunpää sanoo.

Myös Dania tympii. Hän joutuu viimeistelemään Sannalta ja Mikaelilta kesken jääneen vedenhakureissun.

– Ne ketä hakee voisi suorittaa loppuun tän, Dan puhisee.

Farmi Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.