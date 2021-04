Yllätyskäänne Selviytyjissä sai tv-katsojat näkemään punaista – yhden kilpailijan käytöstä pidetään täysin sopimattomana: ”Otti tunteisiin”

– Voi Kerttu, someseuraajat huokaavat yhteen ääneen.

Selviytyjät Suomi -ohjelmassa nähtiin lauantai-iltana yllätyskäänne, kun kukaan ei tippunutkaan illan heimoneuvostossa. Sen sijaan neuvostossa jaettiin viisi niin sanottua mustaa ääntä, jotka huomioidaan seuraavaan heimoneuvoston ääntenlaskussa.

Varo juonipaljastuksia!

Äänistä kaikki menivät Kertulle, eikä tv-katsojille jäänyt epäselvyyttä siitä, kuka oli äänestyspäätöksen takana.

– Mulle ääni oli henkilökohtainen, mua ei kiinnosta hänen kanssa hirveästi leirielämää viettää, Elias perusteli sitä, että halusi antaa mustat äänet Kertulle.

Eliasta oli alkanut ärsyttämään Kertun yltiöpäinen positiivisuus. Eliaksen antipatia Kerttua kohtaan sai tv-katsojat tyrmistymään. Asiaa puitiin illan aikana moneen otteeseen Twitterissä, eikä aikaakaan, kun altavastaajaksi joutunut Kerttu oli voittanut Selviytyjät-fanien empatiat puolelleen.

Kerttu päätyi Eliaksen kanssa samaan leiriin sen jälkeen, kun heimot sekoitettiin. Pian Kerttu jäi kovin yksin.­

– Nyt jakson nähtyäni niin onhan toi Elias ihan sairas tossa Kerttu-inhossaan. Tuo virnuilu mustien äänien jälkeen Karon kanssa, joku päivittelee Twitterissä.

– Kertun puolesta tuli kyllä äärimmäisen paskat fiilikset koko jakson ajan ja etenkin lopussa. Uskomatonta taktikointikyvyn puutetta kisan voittamisen jälkeen. Piti pelkästään mennä Eliaksen vi**umaisuus edellä, toteaa toinen.

– Voi Kerttu! Ei ole mukavaa valmistautua seuraavaan päivään.

– Kauhea, kun minulla otti tunteisiin. Olipa ikävähenkinen jakso. Sen ymmärtää, että äänestetään pois vahva tai joku kus**ää mutta että sen vuoksi, että joku on liian positiivinen. Voi Kerttu.

Eliasta on pidetty moneen otteeseen koko kauden voittajaehdokkaana muun muassa Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa.

Elias on ansainnut heimossaan vahvan aseman, jolla on valtaa myös vaikuttaa muihin.­

Nujerretulle Kertulle toivotaan somessa nyt menestystä seuraavassa koskemattomuuskisassa. Koskemattomuuskilvan voitto tai amuletin löytäminen ovat ainoita keinoja, joilla Kerttu voi vielä pelastaa itsensä tippumiselta. Tai uusi yllätyskäänne.

– Voi Kerttua. Ei varmaan kovin kiva fiilis palata leiriin. Mut onneks se ei oo kuitenkaan automaattisesti putoamassa. Aina voi tulla YLLÄTYSKÄÄNNE, joku analysoi Twitterissä.

Kertulle tuntui tulleen täytenä yllätyksenä, että hänen persoonallisuutensa aiheutti toisissa niin suurta ärtymystä. Yleensä eniten ääniä saanut kilpailija joutuu heimoneuvoston jälkeen kotimatkalle, mutta Kertun piti palata leiriin niiden ihmisten keskelle, jotka olivat juuri puukottaneet häntä selkään.

– Tuntuu tosi ikävältä lähteä tuonne saarelle. Kun ei oikein tiedä, mitä on tehnyt väärin… Koittanut olla mukava ja koittanut ylläpitää positiivista tunnelmaa. Ajatellut, että ehkä se piristää, kun ihmisillä on vaikeata ja nälkä, mutta näköjään se on ollut ihan päinvastoin, hän tuskaili kameroille.

