Selviytyjien heimoneuvostossa kuultiin dramaattinen paljastus – yllättävä tilanne saa yhden kilpailijan murtumaan täysin

Selviytyjät Suomi -kilpailussa nähdään dramaattisia hetkiä, vaikka kukaan kilpailijoista ei joudu kotimatkalle.

Tämän illan Selviytyjät Suomi -jaksossa Vaanit ja Aasat jäivät historiaan, kun kilpailijat yhdistettiin yhdeksi Valland-heimoksi. Ensin kilpailijat kuitenkin ottivat toisistaan mittaa esteradalla, jonka jälkeen viisi tehtävästä nopeiten suoriutunutta kilpailijaa lunastivat itselleen varman paikan uudesta heimosta.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Kilpailussa parhaiten pärjänneet Archie, Kristian, Marianne, Elias sekä Sara pääsevät lisäksi nauttimaan grilliherkuista, oluesta sekä viinistä. Sen sijaan Karoliina, Niko, Suvi, Joalin ja Kerttu suuntasivat heimon uudelle saarelle jännittämään, kuka heistä joutuisi kotimatkalle illan heimoneuvostossa.

Grillijuhlijoita odotti herkkujen lisäksi toinen mehevä yllätys. He joutuivat antamaan yhdelle muista kilpailijoista niin sanotun mustan äänen. Kaikki viisi mustaa ääntä laskettaisiin seuraavassa heimoneuvostossa annettujen äänien päälle ikään kuin ylimääräisinä ääninä.

Aasat ja Vaanit ovat nyt historiaa.­

Juhlinnan melskeessä Archie, Elias, Sara, Krisu ja Marianne päättivät, että heistä jokainen antaa äänensä Kertulle.

– Ryhmä on sitä mieltä, ettei hän sovi heimoon. Mulle ääni oli henkilökohtainen, mua ei kiinnosta hänen kanssa hirveästi leirielämää viettää, Elias perusteli valintaansa.

Kerttu kuuli saamistaan mustista äänistä illan heimoneuvostossa. Ketään ei pudoteta, vaan Kertun saamat viisi mustaa ääntä jäävät odottamaan seuraavaa heimoneuvostoa. Tilanne sai Kertun silmin nähden surulliseksi ja hän pyyhkikin silmäkulmiaan, kun kilpailijat istahtivat heimoneuvoston päätteeksi nuotion ääreen.

– Mä halusin vaan kysyä, että miksi? Mulla ei ole ketään vastaan mitään. Tuli olo, että apua, oonko tehnyt teille jotain tai ollut tosi ärsyttävä? Kerttu uteli vakavana.

– Musta tuntuu jopa, että sä olet liian mukava. Näissä olosuhteissa, varsinkin kun jotkut on loppu ja näin, sä oot ylimukava ja ylipirtee, niin se voi melkein käydä jo hermoille, Archie vastasi muiden puolesta.

– Rupesin pohtimaan, että jos tavallisessa arjessa joku ihminen ärsyttää, ne asiat käsittelee heti. Täällä sä patoat sitä ja pidät sitä ikään kuin polttoaineena heimoneuvostoja varten. Tajuaa, miten pieniä ja vähäpätöisiä asioita ne oikeesti on, mitkä ärsyttää. Ne on vaan olosuhteiden aiheuttamia, Elias puolestaan purki ajatuksiaan kameralle.

Juuso Mäkilähde paljasti dramaattisen käänteen kilpailijoille.­

Krisu sen sijaan sanoi antaneensa äänen Kertulle myös siksi, että oli kuullut muilta, ettei Kerttu luottaisi häneen.

– Kyllä mä suhun eniten luotin, Kerttu totesi vaisusti.

– No okei, et varmaan luota enää? Krisu vastasi.

Heimoneuvoston lopussa juontaja Juuso Mäkilähde antoi lopuillekin kilpailijoille keltaiset huivit ja palauttaa Vallandin kotisaarelle. Kerttu lähti uuden heimon uudelle laavulle raskain mielin.

– Tuntuu tosi ikävältä lähteä tuonne saarelle. Kun ei oikein tiedä, mitä on tehnyt väärin… Koittanut olla mukava ja koittanut ylläpitää positiivista tunnelmaa. Ajatellut, että ehkä se piristää, kun ihmisillä on vaikeeta ja nälkä, mutta näköjään se on ollut ihan päinvastoin, hän pohti.