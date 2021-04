Keskisuomalainen Dimitry, 24, koki hirvittävän tragedian jo 3-vuotiaana – koronasta lähtenyt velkahelvetti ajoi nuoren miehen autoon asumaan

– Jaksanko enää jälleenrakentaa mitään, mietti Dimitry, kun hänen talousvaikeutensa olivat pahimmillaan. Yksi Pilluralli-ohjelman päähenkilöistä etsi itselleen kuitenkin sitkeästi apua, joka lopulta tuotti tulosta.

Dimitryllä, 24, on omien arvioidensa mukaan ulosotossa kymmeniätuhansia euroja. Lievestuoreella omakotitalossa asuvalta Dimitryltä katkaistiin sähköt, koska hänellä ei ollut varaa maksaa laskuja. Hän ei ole uskaltanut käydä kuukausiin postilaatikolla perintäkirjeiden takia.

– Asuin oikeastaan autossa silloin. Sillä hetkellä tilanne näytti siltä, että maailmani on jo romahtanut. Mietin, jaksanko enää jälleenrakentaa mitään, Dimitry kertoo nyt.

Dimitry on yksi kolmesta nuoresta, joita seurataan Sami Kieksin ohjaamassa Pilluralli – itsenäistymisen vuosi -dokumenttisarjassa. Kolmiosaisessa sarjassa päästään näkemään Dimitryn, Juulian, 19, ja Alexin, 18, itsenäistymistä ja sukeltamaan syvälle sen tuomiin haasteisiin. Yhteistä kolmikolla on se, että autoilu on heidän henkireikänsä, vaikka muuten elämässä olisi isojakin ongelmia.

Dokumenttisarjassa seurataan Dimitrya (vas.), joka painii valtavien rahaongelmien kanssa. Juulia muutti pari vuotta sitten poikaystävänsä kanssa yhteen Loimaalla. Kun parisuhde päättyi, alkoivat biletys, rahaongelmat ja maine ”Loimaa-horona”. Mielenterveysongelmista kärsinyt Alex haluaa muuttaa ystävänsä kanssa kimppakämppään Jyväskylään. Kolmikkoa yhdistää rakkaus autoiluun.­

Viime kesänä alkaneissa kuvauksissa Dimitryn elämää hallitsivat vakavat talousongelmat. Se ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun hän on kohdannut haasteita elämässään. Sarja alkaa väkevästi, kun Venäjältä kotoisin oleva Dimitry kertoo lapsuusmuistostaan, jossa hän oli viettämässä mökkiviikonloppua biologisen isänsä kanssa.

– Kolmivuotiaana istuin ja pitelin kylpyammeessa mun kuolleen faijan päätä. Se on ensimmäinen kohtaaminen kuoleman kanssa, hän sanoo aloitusjaksossa.

Tapahtuneen jälkeen mummu adoptoi Suomeen.

– Se on muisto, mikä ei pääse ikinä unohtumaan. On kymmenen kertaa helpompi hajota kuin pitää päänsä kasassa. Olen ottanut tapahtuneen sellaisena opetuksena itselleni, että minkälainen pitäisi olla ihmisenä, Dimitry pohtii Tv-lehdelle.

Rahavaikeudet saivat alkunsa koronan alkaessa. Dimitry teki ovelta ovelle -myyntihommia, ja koronarajoitusten tullessa kaupustelu kävi vaikeaksi.

Saadakseen tuloja hän herätti henkiin oman metsätyöyrityksensä. Töitä piisasikin mukavasti.

– Sitten tuli terveyden kanssa pientä probleemaa. Palkkaamani ihmiset tekivät alussa hyvää työtä, mutta sitten homma meni v*tuiksi, ja ei ollutkaan enää hommia. Meille tuli luottamuspula ihmisten kanssa, jotka jakoivat työmaita.

Dimitry kertoo, ettei saanut mistään rahallista apua. Esimerkiksi koronatuet eivät koskettaneet hänen toimialaansa.

Oman itsensä tähden ei saa luovuttaa. Pitää antaa itselleen anteeksi ne virheet, mitkä on tehnyt, Dimitry sanoo.­

– Täysin nollatuloilla mentiin. Tietenkin se pisti masentamaan. Jäin yksin painimaan niiden asioiden kanssa, ja terveysongelmat puskivat siihen vielä päälle. Mulla ei ollut varaa maksaa laskuja, ja jouduin autonkin luovuttamaan pankille. Kaikista saavutuksista ja kaikesta, mitä olen saanut aikaiseksi, jäi jäljelle tämä talo.

Dimitry sanoo, että ohjelmassa mukanaolo pakotti katsomaan asioita myös eri perspektiivistä.

– Se antoi sellaista fiilistä, että kun tähän rumbaan on lähdetty, niin mun on pystyttävä ottamaan vähän enemmän itseäni niskasta kiinni, vaikka oikeasti tilanne näyttikin huonolta.

Onneksi Dimitry ei antanut periksi. Hän kävi keskustelemassa ammattilaisten kanssa ja jatkoi työnhakua, mikä lopulta johti työpaikkaan.

– Kaikki oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että ensimmäisten kuvausten jälkeen ryyppäsin viikon, että pystyin unohtamaan kaikki kysymykset ja aloin olla sujut itseni kanssa. Sitten rupesin miettimään, mitä voin enää tehdä, ja pikku hiljaa alkoi tulla tulosta. Askel askeleelta mentiin. Välillä tuli takapakkia ja välillä homma lähti luistamaan.

Epätoivoisten hetkien jälkeen Dimitryn tilanne näyttää valoisalta.

– Tällä hetkellä mulla on meneillään isompaa yrityskuviota, jonka eteen olen tehnyt töitä. Sähkö- ja vesilaskut on maksettu, mutta kaikki muu on jäänyt vielä hoitamatta. Olen panostanut enemmän psyykkiseen puoleen, koska tärkeintä on nyt saada itseni kasaan.

Dimitry kertoo epäröineensä ohjelmaan mukaan lähtöä ”viimeiseen asti”. Nyt hän toivoo voivansa olevan esimerkkinä.

– Ajattelin, että musta voisi tulla sellainen varoittava esimerkki muille, miten ei pitäisi tehdä. Ja sitten taas hyvä esimerkki siitä, että vaikka tilanne näyttäisi tosi kurjalta, suunta on ylöspäin.

Omasta kokemuksestaan Dimitry tietää, että vaikka olisi ihan ”umpisuossa”, itseään pitää ottaa kylmästi niskasta kiinni ja ruveta miettimään, mikä olisi se oma asia, mitä voisi lähteä kehittämään ja miten siitä suosta päästään pois.

– Siitä kuopasta päästään aina pois. Se on vain omasta elämänhalusta ja omasta itsestä kiinni.

– Oman itsensä tähden ei saa luovuttaa. Pitää antaa itselleen anteeksi ne virheet, mitkä on tehnyt. Sä olet kumminkin elossa, ja jos luovuttaa asioiden suhteen, se on sama asia kuin ei enää eläisi.

Pilluralli – itsenäistymisen vuosi maanantaina 12.4. alkaen Yle Areena