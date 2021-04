Lehtiväite: Bridgerton-tähteä houkuteltiin takaisin sarjaan muhkealla rahasummalla – suosikkinäyttelijältä yksiselitteinen vastaus

Lehtitietojen mukaan Regé-Jean Pagelle tarjottiin runsaskätistä palkkiota, jos hän suostuisi esiintymään supersuositun Bridgerton-sarjan toisella kaudella.

Fanit kohahtivat huhtikuun alussa, kun Netflixin kaikkien aikojen katsotuin sarja Bridgerton tiedotti menettävänsä yhden suosituimmista hahmoistaan: Hastingsin herttuaa Simon Bassettia näyttelevä Regé-Jean Page ei palaa enää sarjaan mukaan.

Hollywood Reporterin tekemän laajan selvityksen mukaan Pagen jättimäinen suosio sarjan fanien keskuudessa ei ole jäänyt huomaamatta tuotannolta. Pagen sopimus oli alunperinkin vain ensimmäiselle kaudelle, mutta nimetön sisäpiirilähde paljastaa, että sarjan tekijät yrittivät kaikkensa saadakseen näyttelijän mukaan muutamaan jaksoon myös sarjan toiselle kaudelle.

Julkaisun mukaan Pagelle tarjottiin mukavaa 50 000 dollaria eli 42 000 euroa jokaisesta jaksosta, johon hän olisi suostunut vielä mukaan. Page olisi haluttu vierailevana tähtenä 3–5 jaksoon, joten parhaimmillaan Page olisi voinut tienata reilu 200 000 euroa yllätysvierailuistaan toisella kaudella.

Sarjan ensimmäisellä kaudella seurattiin Regé-Jean Pagen ja Phoebe Dynevorin näyttelemien Simon Bassetin ja Daphne Bridgertonin rakkauselämää.­

Fanien suureksi harmiksi Page kieltäytyi tarjouksesta. Hollywood Reporterin mukaan syitä oli useita. Sisäpiiritietojen mukaan Page haluaa keskittyä jatkossa enemmän näyttelemiseen valkokankailla.

Lisäksi Page oli jo aiemmin kertonut Variety-lehden haastattelussa, että lähti mukaan Bridgertoniin, koska tiesi sen olevan vain yhden kauden mittainen työ.

Simon Bassetin rooli Bridgertonissa oli brittinäyttelijä Regé-Jean Pagen läpimurto ja teki 31-vuotiaasta Pagesta hetkessä tähden. Page kiittikin Instagramissa julkaisemassaan viestissään faneja ja työtovereitaan saamastaan tuesta.

– On ollut suuri ilo ja etuoikeus olla teidän herttuanne, Page kirjoitti viikko sitten.

Variety-lehti kertoi jo aiemmin, että Pagen lähtöön ei liity mitään dramaattista, vaan hänen roolihahmoaan ei yksinkertaisesti seurata sarjan toisella kaudella.

Page kertoi Variety-lehden haastattelussa tienneensä alusta asti, että hän on mukana ainoastaan sarjan ensimmäisellä kaudella. Näyttelijä sanoo pitäneensä ajatuksesta ja siitä, että ensimmäisen kauden kuvausten jälkeen hän voi keskittyä muihin töihin.

– Tarina kestää yhden kauden. Siinä on alku, keskikohta ja lopetus. Minusta se oli mielenkiintoista, Page sanoo.

– Saan hypätä kameran eteen, tehdä osani ja Bridgertonin perhe jatkaa elämäänsä.

Regé-Jean Page on toppuutellut huhuja siitä, että hänestä olisi tulossa seuraava James Bond.­

Ensimmäisellä kaudella katsojat pääsivät tutustumaan 1800-luvun alun Lontoossa eläviin Simon Bassettiin ja Daphne Bridgertoniin (Phoebe Dynevor), jotka menivät sarjan edetessä naimisiin. Tulevalla kaudella juonikuvio tiivistyy Daphnen veljen Anthony Bridgertonin ympärille.

Pagen suosio on tällä hetkellä Britanniassa niin kovassa nousussa, että hänestä on kaavailtu jopa uutta James Bondia hänen lähdettyä Bridgertonista. Page itse on toppuutellut huhuja ja toiveita siitä, että hän hyppäisi Bondin saappaisiin, vaikkakin myönsi olevansa imarreltu asiasta.

– Jos olet britti ja teet ihmisten mielestä vähänkin jotain merkittävää, niin tästä aletaan heti puhua, Page totesi Mirrorille.