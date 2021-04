Emmerdalen suosikkinäyttelijän ongelmat alkoivat jo 17-vuotiaana – romahdukset ovat seuranneet toistaan

Steve Halliwell on ollut yksi Emmerdalen suosituimmista näyttelijöistä yli 20 vuotta. Hänen oma elämänsä on ollut yhtä myrskyisää kuin roolihahmolla.

Brittinäyttelijä Steve Halliwell, 67, tunnetaan rakastetusta Zak Dinglen roolistaan Emmerdale-suosikkisarjassa.

Vuodesta 1994 sarjassa näytellyt Halliwell jäi viime vuonna tauolle terveysongelmien takia, mutta nyt hänen paluunsa sarjaan on varmistunut.

Halliwell on yksi sarjan pisimpään näytelleistä tähdistä. Zak Dingle on ollut yksi sarjan suosituimmista hahmoista, jonka traagisia ja sykähdyttäviä elämänkäänteitä fanit ovat seuranneet jo kaksi vuosikymmentä.

Tummia pilviä Steve Halliwell on kohdannut myös omassa elämässään.

Hän kamppaili alkoholismin ja masennuksen kanssa yli 50 vuotta. Hän on elänyt kaduilla, istunut vankilassa sekä käynyt läpi kaksi avioeroa.

Emmerdale-roolilla on ollut Halliwellin elämässä suuri merkitys, ja se on näyttelijän mukaan auttanut häntä selviämään. Hän on kohdannut elämässään samoja vaikeuksia kuin Zak Dingle.

– Näen sen polun, joka johti minut näyttelemään Zakia. Kohtaloni oli näytellä miestä, jota ymmärsin, Halliwell kertoi TV Timesin haastattelussa.

Alkoholi on riivannut näyttelijää suuren osan hänen elämästään. Ongelmat alkoivat jo 17-vuotiaana, kun nuori Halliwell muutti kotoaan pois. Elämänjanoinen nuorukainen päätyi asumaan kaduille, ja kerran hän jäi kiinni nukkuessaan tyhjässä hallituksen rakennuksessa Lontoossa.

– Jouduin tutkintavankeuteen kahdeksi viikoksi. Pääsin sen jälkeen kotiin, mutta olin koeajalla, näyttelijä muisteli.

Myöhemmin Halliwell työskenteli muun muassa haudankaivajana ja tehdastyöläisenä.

Alkoholiongelmat ja taloudelliset vaikeudet varjostivat hänen suhteitaan. Halliwell meni naimisiin kahdesti, mutta molemmat liitot päätyivät eroon. Näyttelijällä on vuonna 1984 syntynyt Charlotte-tytär toisesta liitostaan Val-vaimonsa kanssa.

Toisen avioliittonsa aikana Halliwell joutui jopa myymään kotinsa välttääkseen vararikon.

– En ollut tarpeeksi vahva mies huolehtimaan perheestäni. Val tarvitsi tukeani, mutta petin hänet. Val ja Charlotte molemmat lähtivät.

Perheen hajoaminen otti koville. Halliwell kuitenkin nousi kuopastaan vuonna 1994, kun hän sai roolin suuresta tv-tuotannosta Emmerdalesta. Näyttelijän mukaan hänen taloutensa oli ensi kertaa vakaalla pohjalla.

Turbulenssia oli silti vielä luvassa.

Korkki ei pysynyt kiinni. Vuonna 2004 Halliwell joutui taas vieroitukseen juomisen takia ja jäi tauolle sarjasta.

– Minulla on ollut kuivia kausia, ja olen käynyt vertaistukiryhmissä. Silti olen aina pudonnut kelkasta uudestaan, Halliwell kertoi Mirror-lehdelle 2014.

” Useimmat juonenkäänteet olen elänyt omassa elämässäni. Olen ollut persaukinen, joutunut häädetyksi sekä ongelmiin poliisin kanssa.

Tuolloin hän tunnusti kamppailevansa yhä alkoholin sekä mielenterveysongelmien parissa.

Halliwell julkaisi seitsemän vuotta sitten omaelämäkerran If the Cap Fits: My Rocky Road to Emmerdale, jossa hän kertoi, miten Dinglen rooli muutti hänen elämäänsä.

– Zak Dinglen rooli oli tarkoitettu minulle. Useimmat juonenkäänteet olen elänyt omassa elämässäni. Olen ollut persaukinen, joutunut häädetyksi sekä ongelmiin poliisin kanssa.

– Kaiken sen päälle masennus, juominen ja tappeleminen. Olen käynyt läpi kaikki ne asiat ja enemmänkin. En voi syyttää ketään muuta. Olin tuhota itseni.

Ikisuosikiksi nousseesta Emmerdalesta on julkaistu 25 tuotantokautta.­

Sittemmin Halliwell on joutunut kamppailemaan terveysongelmien parissa. Vuonna 2018 hän jäi Emmerdalesta tauolle useiksi kuukausiksi, kun hänelle asennettiin sydämentahdistin.

– Emmerdalen tiimi on ollut loistava koko ajan ja pitänyt huolta minusta, Halliwell kommentoi The Sunille 2019.

Halliwell palasi viime vuonna sarjan kuvausten pariin.

Halliwell löysi ex-vaimonsa Valin kanssa rakkauden uudelleen. He palasivat yhteen lapsenlapsensa syntymän jälkeen.

Brittiläistä saippuasarjaa Emmerdalea on tehty vuodesta 1972. Kuvitteelliseen yorkshireläiseen Emmerdale-kylään sijoittuvassa sarjassa seurataan kylän värikkäiden persoonien elämää.

Zakin ja hänen sielunkumppaninsa Lisan (Jane Cox) rakkaustarina oli yksi kylän peruspilareista. Fanit kuohahtivat vuonna 2019, kun Jane Cox ilmoitti lähtevänsä sarjasta ja Lisa menehtyi. Emmerdalea on esitetty Suomessa MTV3-kanavalla vuodesta 1997.