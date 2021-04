Maalaistalossa tapahtui verityö, joka oli poikkeuksellisen rankka poliiseillekin – tv-sarja Britanniaa järkyttäneistä murhista

Tositapahtumiin perustuvassa, koskettavassa minisarjassa Murhat maalaistalossa pureudutaan Britanniaa 1980-luvulla järkyttäneeseen rikokseen.

Sarja sijoittuu Kaakkois-Englantiin vuonna 1985. Eräänä elokuisena aamuyönä poliisi saa puhelun, jossa Jeremy Bamber (Freddie Fox) pyytää virkavaltaa tarkistamaan tilanteen vanhempiensa talolla.

Jeremy kertoo, että hänen isänsä Nevill (Nicholas Farrell) on soittanut ja pyytänyt apua, sillä Jeremyn skitsofreniaa sairastava sisko Sheila Caffell (Cressida Bonas) on uhkaillut perhettä kiväärillä.

Kun poliisi lopulta tunkeutuu taloon, mitään ei ole enää tehtävissä. Nevill, hänen vaimonsa June (Amanda Burton), Sheila sekä hänen 6-vuotiaat kaksospoikansa Nicholas ja Daniel (Jude ja Nate Barrowcliffe) on ammuttu.

Tilanne on henkisesti poikkeuksellisen rankka jopa kokeneille poliiseille. Sarjan katsojakin joutuu pyyhkäisemään silmiään, kun kaksospoikien isä Colin Caffell (Mark Stanley) saa viestin lastensa ja ex-vaimonsa kuolemasta.

Järkyttävää rikosta aletaan tutkia murha-itsemurhana mediamylläkän saattelemana. Syyttävä sormi osoittaa siis mielisairaudesta kärsineen Sheilan suuntaan, vaikka erityistä motiivia murhille ei tunnu löytyvän. Tutkinnassa vedetään mutkia suoriksi nopeiden tulosten ja paremman julkisuuden toivossa. Ylikonstaapeli Stan Jonesilla (Mark Addy) on kuitenkin omat epäilyksensä.

Stan Jonesin (Mark Addy, oik.) mielestä tutkintaa johtava Taff Jones (Stephen Graham) tekee virheitä.­

Sarja perustuu laajaan tutkimusmateriaaliin, haastatteluihin sekä lähdekirjallisuuteen, johon kuuluu myös kaksospoikien isän Colin Caffellin kirja In Search of the Rainbow’s End (1994). Sarjassa seurataan rikoksen tutkintaa ja oikeuskäsittelyä, mutta pääpaino on pyritty pitämään inhimillisessä tragediassa.

Sarja erottuu muista perienglantilaisista rikosdraamoista lähinnä sillä, että tragedia on oikeasti tapahtunut. Tositarina sarjan taustalla on niin karmaiseva, ettei jaksojen katsomista malttaisi jättää kesken. Juoni ja siihen hiljalleen istutettavat epäilyksen siemenet vievät mukanaan.

Tosielämässä valamiehistön ratkaisua on haastettu useampaan otteeseen, mutta oikeus ei ole muuttanut kantaansa. Sarja on nostanut tapauksen jälleen pinnalle. Myös murhattujen poikien isä Colin Caffell kertasi lähes 40 vuoden takaista, elämäänsä muuttanutta päivää brittiohjelma This Morningin haastattelussa viime vuonna.

– Kaikki oli hyvin. Olimme suunnitelleet kaksosten kanssa matkaa Norjaan serkkujen luokse, ja olin laittelemassa asioita valmiiksi. Sitten avasin oven kahdelle naispoliisille.

Murhat maalaistalossa perjantaina TV1 klo 22.00

Sarjan kaikki kuusi jaksoa ovat Yle Areenassa perjantaina 9. huhtikuuta alkaen.