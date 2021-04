Varattujen naisten seksijekku saa sinkku-Nicon raivon valtaan – Temptation Islandin viimeiset bileet päättyvät lohduttomaan itkuun

Sonyan ilta päättyy itkuun vessan lattialla, kun Nico suivaantuu Sonyan ja Mirkun vitsistä.

Temptation Islandissa vietetään kauden viimeisiä bileitä. Varattujen naisten huvilalla on aiemmin koettu bileissä sinkkumiesten tehtailemia kepposia. Tällä viikolla naiset päättävät kostaa sinkuille kehittelemällä oman jekkunsa.

Naiset uskottelevat sinkuille, että Mirkku ja Sonya ovat menneet yhdessä "loppuun asti" ja rikkoneet näin molempien varattujen parisuhteen rajoja. Huijaus onnistuu, mutta juhlien tunnelma lässähtää pian kun selviää, että Nico on oikeasti suuttunut leikiksi tarkoitetusta kepposesta.

– Pojat oli oikeesti ihan mind blown! iloitsee Mirkku juonen onnistumista.

– Ainoastaan mikä vaikutti tähän eniten oli se, että Nico siis oikeasti suuttui tästä, Mirkku lisää.

Huomattuaan Nicon ärsyyntymisen, Sonya yrittää turhaan lepytellä häntä kahden kesken.

– Mä en haluu kaksnelosille enää sun kanssa, Nico sanoo Sonyalle viitaten kauden huipentaviin 24 tunnin unelmatreffeihin.

Voit katsoa tilanteen yllä olevalta videolta.

– Sonya meni heti sinne vähän lepyttelemään ja kyselemään Nicon kuulumisia. Mä toivon, että Nico toipuu nopeasti tästä harmituksestaan. Mä veikkaan, että se vaikuttaa Sonyankin iltaan tosi paljon, että miten Nico voi, Miika kommentoi tilannetta haastattelussaan.

Sinkku-Nico ei arvosta Mirkun ja Sonyan leikkimielistä pilaa.­

Asian selvittelyn siirryttyä makuuhuoneeseen, Nico kyseenalaistaa Sonyan toiminnan tämän parisuhteen takia. Sonya selittää, että hänen mielestään kepponen ei loukkaa hänen puolisoaan Mitteä.

– Tämä on asia, mikä ei satuta mun parisuhdetta. Jos jokin tässä satuttaa niin se on se, että mä olen satuttanut toista henkilöä tällä. Mä tiedän, että se ei ole Mitte, jota on satutettu, Sonya selittää omaa kantaansa.

Anna spekuloi haastattelussaan, herättikö kepponen Nicossa mustasukkaisuuden tunteita Sonyaa kohtaan.

– Siellä selvästi on jotain voimakasta tunnetta, Anna sanoo.

Sonyan mukaan hänen kepposensa ei satuta hänen puolisoaan Mitteä.­

Äärimmäisen pahastunut Nico ei ota leppyäkseen ja Sonya päätyy lopulta vessan lattialle itkemään. Sonyan mukaan Nico on kertonut, ettei halua olla hänen kanssaan jatkossa missään tekemisissä. Julia yrittää lohduttaa murtunutta naista.

– Nyt on kyllä paksua settiä tuollaisesta v**un vitsistä! Julia ihmettelee.

– Mä yritin sanoa, että mä oikeasti välitän. Se sanoi, että ei ole väliä enää mitä mä sanon, et se ei muuta sitä asiaa, Sonya sanoo itkien lohduttomana.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.