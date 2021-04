Tavallista koiranomistajaa ihmetyttää koirien stailauskisan osallistujien käytös

Uusi, vauhdikas tosi-tv-kisa yhdistää sotkukiharaiset koirat ja innokkaat stailaustiimit.

Kun takkuturkkinen turre saa kunnon trimmauksen, sitä ei ole tuntea samaksi koiraksi. Australialaisessa Karvat kiharaan – koirien stailauskisa -ohjelmassa tämä seikka on viety äärimmilleen.

Kahdeksanosaisen kisan vetää Hollywood-tähti Rebel Wilson, joka paljastuu viidennen sukupolven koiranäyttelyharrastajaksi.

– Minulla on paljon kokemusta koirista – enkä tarkoita vain eksiäni, hän veistelee.

Leukailu jatkuu läpi ohjelman, eivätkä kaikki vitsit ole aivan korrekteja. Leppoisa tunnelma kuitenkin saa kisaajat rentoutumaan Wilsonin kanssa. Juontajakollegana hänellä on brysselingriffoni-jackrussellinterrieri Russell. Sen tehtävä on näyttää söpöltä.

Kaikki takkuiset turret pääsevät ensin kunnon shampoopesulle.­

Söpöjä ovat kaikki muutkin kisaan osallistuvat koirat. Tavallisen hauvan omistajaa ihmetyttää, miten kiltisti ne antavat kuurata ja trimmata itseään. Kukaan ei rähise, vaikka ulkomuoto muuttuu täysiin. Tehdään spiraalikierteitä jalkoihin, irokeeseja, leijonanhäntiä, sydän- ja salamakuvioita.

Kahden hengen kisajoukkueista löytyy perheenjäseniä, ystävyksiä ja pariskuntia. Ykköstehtävänä on stailata perhekoira upeaksi. Aikaa on kolme tuntia, ja paine on kova. Yhdessä tiimissä itkeskellään, toisessa kiukutellaan.

Lopputulos on usein sellainen, ettei hauvaa ole tuntea samaksi.­

Tämän jälkeen käydään dogwalkille esittelemään tuloksia.

Tuomarit, alan gurut Colin Taylor ja Amber Lewin kehuvat kaikkia sydämellisesti, mutta ovat tarkkoja huomaamaan epätasaisuuksia saksityössä. Kokonaisuuskaan ei miellytä silmää, jos hauvan jalat on jätetty liian pitkäkarvaisiksi tai silmät eivät tule kunnolla esiin.

Kolme joukkuetta joutuu pudotuspeliin, johon kuuluu rescuekoiran pesu ja stailaus. Tässä punnitaan eläimen käsittelytaito todella. Kaikki koirat eivät jaksa istua rauhassa saksien klipsuessa.

Joku tiimi putoaa pois. Se ei jää kuitenkaan vaivaamaan katsojaa. Ohjelma on lämminhenkinen ja hurmaavaa seurattavaa niin koirien ystäville kuin muillekin.

Karvat kiharaan – koirien stailauskisa tiistaina 6.4. alkaen TV2 klo 20.00