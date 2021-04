Hjallis Harkimo järjestää tv:ssä filippiiniläiselle kodinhoitajalleen uskomattoman yllätyksen – koti remontoidaan täysin uuteen uskoon: kuvat ennen ja jälkeen

Hjallis Harkimon pehmeämpi puoli paljastuu Supertähtien yllätysremontit -sarjassa, kun hän toteuttaa kodinhoitajalleen Sherylille uskomattoman yllätyksen.

Poliitikko ja liikemies Hjallis Harkimo yllättää Supertähtien yllätysremontit Suomi -sarjan viimeisessä jaksossa rakkaan kodinhoitajansa Sherylin toteuttamalla uskomattoman muodonmuutoksen tämän kotiin. Remontin avulla Harkimo haluaa kiittää Sheryliä kaikesta siitä vaivasta, mitä tämä on nähnyt hänen perheensä eteen.

Filippiineiltä Suomeen muuttaneesta Sherylistä on tullut Harkimolle kuin perheenjäsen, sillä tämä on pitänyt pitkään huolta Harkimon kolmesta pojasta ja hänen iäkkäästä äidistään. Lisäksi Sheryl huolehtii Harkimon talosta ja silloin tällöin myös hänen ex-puolisonsa Leena Harkimon ja vanhimman poikansa Joelin kodeista.

Sherylin ansiota Harkimon yli 90-vuotias äiti pystyy yhä asumaan kotonaan Sipoossa. Sheryl pitää päivittäin huolen siitä, että Harkimon äiti saa otettua lääkkeensä ja että tällä on kaikki hyvin.

– Sheryl lähtee täältä joka aamu Sipooseen, menee ekana äitini luo, katsoo että hän on saanut aamupalan ja että hän saa iltapäivällä ruokaa. Sheryl auttaa häntä joka päivä: hieroo jalkoja ja on tuki ja turva, Harkimo kertoo Sherylin kerrostalokodin luona.

Filippiiniläisestä Sherylistä on tullut tärkeä osa Hjallis Harkimon perhettä.­

Sheryl asuu kompaktissa kaksiossa, jonka pinnat ovat kellastuneita ja aikansa eläneitä. Harkimo haluaa tehdä Sherylin kodista viihtyisämmän ja helpottaa remontin avulla tämän arkea ja elämää Suomessa.

Sheryl on saanut hiljattain Suomen kansalaisuuden, mutta hänen perheensä asuu yhä Filippiineillä. Hänellä on kaksi lasta, mutta he eivät ole saaneet oleskelulupaa Suomeen, ja asuvat siksi isovanhempiensa luona.

Sherylille on tärkeää, että hän pystyy auttamaan tuloillaan lapsiaan ja vanhempiaan. Siksi rahaa ei ole jäänyt kodin kunnostukseen ja sisustamiseen.

– Jokainen lati, mikä jää yli, menee sinne kotiin, koska siellä on kaksi lasta ja äiti ja isä. He ovat tosi köyhiä, Harkimo kertoo Supertähtien yllätysremontit -ohjelmassa.

Sherylin kodin remontin suunnittelee tilasuunnittelija Laura Elo ja projektissa häärii mukana Jukka Hildén. Remontista tekee haastavan se, miten filippiiniläisyys saadaan näkymään ja toimimaan asunnossa.

– Tämä ei ole helppo kohde, Elo myöntää.

Sherylin koti päätetään uudistaa skandinaaviseen tyyliin niin, että mukana on ripaus Filippiinejä. Eteisen kuluneet kaapistot ja olohuoneen tunkkaiset tapetit saavat väistyä, ja niiden tilalle asennetaan aaltoilevaa paneelia, joka tuo mieleen meren. Vaalea puu puolestaan muistuttaa hiekkarannoista, joita Filippiinien saarivaltiossa on kilometritolkulla.

Sherylin eteisen kaapit olivat kuluneet ja käytävä oli pimeä ja ahdas.­

Remontissa eteinen uudistettiin täysin ja sinne luotiin tila, jossa Sheryl voi pitää videopuheluita perheensä kanssa.­

Asunnon vain muutamassa päivässä kokema muodonmuutos saa Hjallis Harkimon häkeltymään. Hän uskoo, että Sheryl tulee pyörtymään, kun tämä näkee lopputuloksen.

– Voi jumalauta tää on hieno! Ihan sairaan hieno. Ei helvetti… On makee, Harkimo häkeltyy uudistettuun olohuoneeseen astellessaan.

Remontin lopputulos saa Sherylin tunnekuohun valtaan. Hän murtuu kyyneliin ja kiittelee vuolaasti Harkimoa kodista, jollaisesta hän ei osannut ikinä edes unelmoida.

– Voi hyvä luoja, kuinka kaunista, Sheryl parkaisee.

– Laitan aina kotisi kuntoon, mutta nyt sinä laitoitkin minun kotini kuntoon. Olen todella kiitollinen siitä. Nyt voin rentoutua kodissani, hän jatkaa.

Erityisesti uudet taulut ja olohuoneen valaisin tekevät Sheryliin vaikutuksen. Hänen perheellään ei koskaan ollut varaa tauluihin, mutta nyt kodin seinillä komeilee kauniita kuvia tyylikkäissä kehyksissä.

Olohuoneen seiniä koristivat aiemmin tapetit ja sen sisustus oli pelkistetty.­

Remontissa olohuoneen seinälle ripustettiin Sherylin lempiväriä sinistä sisältäviä kauniita tauluja.­

Olohuoneen tv-seinä ennen remonttia.­

Tv-seinä remontin jälkeen. Aaltoileva puupaneeli muistuttaa Sheryliä kotimaastaan Filippiineistä ja sen merestä ja rannoista.­

Uusi rauhallinen ja tyylikäs koti saa Sherylin pitämään koskettavan kiitospuheen, joka nostaa kyyneleet myös Harkimon silmiin. Sheryl kertoo, miten tärkeä tuki Harkimo ja tämän perhe hänelle ovat, ja kuinka hyvin he häntä kohtelevat.

– Sinä pidät aina hyvää huolta minusta. Minusta tuntuu, että olen osa perhettä ja että poikien isoäiti on myös minun isoäitini. Hän kohtelee minua hyvin. Siksi rakastan häntä niin paljon. Rakastan poikiasi. Harkimoiden perhe on aina ollut tukenani, Sheryl kertoo.

– Tein tämän, koska pidät hyvää huolta äidistäni ja pojistani, Harkimo sanoo liikuttuneena.

Sherylin mukaan hänellä on Harkimoiden kanssa niin hyvä olla, että hänen siskonsa on jopa kateellinen siitä.

– Et ole koskaan kohdellut minua kuin olisin vain siivooja. Olet kohdellut minua aina tasavertaisesti.

Olohuone ennen remonttia.­

Olohuone remontin jälkeen. Sherylin sohva säilytettiin, sillä hän oli hankkinut sen vain hieman aiemmin.­

Ruokailutila ennen remonttia.­

Ruokailutila remontin jälkeen.­

Yllätyksen kruunaa Harkimon Sherylin perheen kotiin Filippiineille hankkima ruokapöytä. Perhe oli haaveillut aina oikeasta ruokapöydästä pitkään, mutta heillä ei ollut varaa hankkia sellaista.

Harkimon avulla Sherylin äiti sai ostettua unelmiensa ruokapöydän. Videotervehdys onnelliselta äidiltä saa Sherylin puhkeamaan uudelleen itkuun.

– Perheeni on tuosta todella onnellinen, hän henkäisee.

