Miehen puolikkaat -tähti salasi taustansa visusti koko Hollywoodilta – on todellisuudessa kuninkaallinen

Kollegoilla ei ollut mitään tietoa siitä, kuka Miehen puolikkaat -sarjassa nähty Sophie Wilkinson oli.

Sophie Winkleman on kuninkaallisen perheen jäsen ja näyttelijä. Hänen lisäkseen perheestä löytyy myös toinenkin Hollywoodissa uraa luonut tähti, prinssi Harryn puoliso Meghan.­

Sophie Winkleman, 40, nousi 2000-luvulla tunnetuksi näyttelijänä, jonka ura otti tuulta alleen Miehen puolikkaat -sarjan myötä. Winkleman näytteli suosikkikomediassa Ashton Kutcherin roolihahmon puolisoa Zoeyta neljän vuoden ajan.

Rooli oli Winklemanille tärkeä, sillä se toi hänelle näkyvyyttä Hollywoodissa. Winkelman muutti Los Angelesiin vain päivä sen jälkeen, kun hän oli avioitunut puolisonsa kanssa syyskuussa 2009.

Avioliittonsa myötä Winklemanista tuli osa Britannian kuninkaallista perhettä, ja hänet tunnetaan kotimaassaan virallisesti lady Sophie Frederick Windsorina. Winkleman on naimisissa kuningatar Elisabetin serkun, prinssi Michaelin pojan lordi Frederick Widnsorin kanssa.

Sophie Winkleman Miehen puolikkaat -sarjassa vuonna 2012.­

Winklemanille kuninkaallinen status oli kuitenkin asia, jota hän ei halunnut tuoda turhaan esiin. Hän päätti pitää oman nimensä sen sijaan, että hän ottaisi kuninkaallisen perheen sukunimenä tunnetun Windsor-nimen käyttöönsä. Hän kertoo Insiderille harkinneensa nimensä vaihtamista eleganttiin nimeen, mutta päättäneensä lopulta pitää oman nimensä siksi, että hän pystyisi salaamaan taustansa Hollywoodissa.

Winkleman ja lordi Frederick Windsor jättivät kuninkaallisen elämän heti häidensä jälkeisenä päivänä ja muuttivat Yhdysvaltoihin. Siellä Winkleman on vaiennut visusti siitä, että hän on todellisuudessa kuninkaallinen. Hän on halunnut tulla tunnetuksi omana itsenään ja näyttelijänä.

Winkleman oli luonut uraa näyttelijänä Britanniassa jo ennen muuttoaan, ja esiintynyt useissa näytelmissä ja elokuvissa. Insiderin mukaan hän onnistui salaamaan taustansa Amerikassa niin hyvin, ettei suurimmalla osalla hänen kollegoistaan ollut mitään tietoa siitä, kuka hän todellisuudessa oli.

– Ihmiset alallani Amerikassa eivät tienneet mitään siitä, sillä he näkivät vain ”Sophie Winklemanin” papereissa ja minä menin koekuvauksiin ja joko sain työn tai en. Eivätkä he saaneet minusta mitään selville. He tiesivät vain näyttelijän työstäni, mikä oli melko tärkeää minulle, Winkleman sanoo Insiderille.

Lordi Frederick Windsor ja Sophien Winkleman avioituivat syyskuussa 2009. Kuvassa pari Wimbledonin tennisturnauksessa vuonna 2019.­

Winkelman näytteli Miehen puolikkaat -sarjassa vuoteen 2015 saakka, vaikka hän ja lordi Frederick muuttivat takaisin Britanniaan jo vuonna 2013. Pari halusi olla lähempänä perhettään, joten he asettuivat Lontooseen.

Parilla on nykyään kaksi tytärtä, 7-vuotias Maud ja 5-vuotias Isabella. Winkleman tekee edelleen töitä näyttelijänä, tekee hyväntekeväisyyttä kuninkaallisten säätiöiden kautta.

Winklemanin mukaan hänen kokemuksensa kuninkaallisesta perheestä ja elämästä hovissa ovat hyvin positiivisia. Hän kehuu kuningatar Elisabetia hyvin lämpimäksi ja ystävälliseksi ihmiseksi, joka otti hänet avosylin vastaan.