27 Oscar-ehdokaselokuvaa on jo katsottavissa – näin niitä pääsee katsomaan Suomessa

IS selvitti, mitkä Oscar-ehdokkaista voi katsoa kotona. Odotetut draamat Nomadland ja Sound of Metal saapuvat suoratoistoon huhtikuun aikana.

Elokuva-alan kuuluisimmat palkinnot eli Oscarit jaetaan tänä vuonna kaksi kuukautta totuttua myöhemmin, 25. huhtikuuta.

Poikkeuksellinen vuosi 2020 näkyy myös ehdokkaista: joukossa on huomattavan paljon suoratoistopalveluiden omia elokuvia.

Eniten Oscar-ehdokkaita pääsee näkemään Netflixiltä, mutta myös Yle Areenan, Elisa Viihde Viaplayn, C Moren, HBO Nordicin, Disney+:n, AppleTV+:n ja Amazon Prime Videon esittämät elokuvat ovat keränneet ehdokkuuksia lukuisissa palkintokategorioissa.

Huhtikuun aikana ehdokaselokuvien kotitarjonta lisääntyy entisestään, kun suoratoistopalveluissa saa pikavauhtia ensi-iltansa kaksi aivan tuoretta draamaa, jotka molemmat saivat 6 Oscar-ehdokkuutta: Nomadland tulee Disney+:lle ja Sound of Metal Amazon Prime Videolle.

IS kokosi listan kaikista Oscar-ehdokkaista sekä siitä, mitkä niistä voi katsoa jo suoratoistopalveluista. Loppuun on koottu tiedot niistä ehdokaselokuvista, jotka odottavat yhä Suomen ensi-iltaansa elokuvateattereissa.

Mank (10 ehdokkuutta)

Amanda Seyfried sai Oscar-ehdokkuuden sivuosasta Hollywood-draamassa Mank.­

Mikä: Tositapahtumiin perustuva draama klassikkoelokuva Citizen Kanen käsikirjoittajasta Herman J. Mankiewiczista (Gary Oldman), joka alkoholismistaan huolimatta luo pohjan klassikkoelokuvalle Citizen Kane. Ohjaajana on trillereistään tuttu David Fincher.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, ohjaus, miespääosa (Gary Oldman), naissivuosa (Amanda Seyfried), kuvaus, lavastus, ääni, musiikki, maskeeraus ja hiusmuotoilu sekä puvustus.

Mistä katsoa: Netflix.

Nomadland (6 ehdokkuutta)

Frances McDormand näyttelee vaeltelevaa naista Oscar-ehdokkuuden arvoisesti draamassa Nomadland.­

Mikä: Draama hiljaisesta naisesta (Frances McDormand), joka vaeltaa töiden perässä ympäri Yhdysvaltoja. Ohjaaja Chloé Zhao on ensimmäinen ohjaajaehdokkuuden saanut kiinalaisnainen Oscar-gaalan historiassa.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, ohjaus, naispääosa (Frances McDormand), sovitettu käsikirjoitus, kuvaus sekä leikkaus.

Mistä katsoa: Pe 30.4. alkaen Disney+. Parhaillaan elokuvateattereissa (koronarajoituksin).

Sound of Metal (6 ehdokkuutta)

Kuuroutuvan rumpalin osa toi Oscar-ehdokkuuden Riz Ahmedille.­

Mikä: Draama metallimusiikkia soittavasta rumpalista (Riz Ahmed), joka on menettämässä kuulonsa. Ohjaaja on Darius Marder.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, miespääosa (Riz Ahmed), miessivuosa (Paul Raci), alkuperäiskäsikirjoitus, leikkaus sekä ääni.

Mistä katsoa: Ma 12.4. alkaen Amazon Prime Video. Parhaillaan ennakkonäytöksissä elokuvateattereissa (koronarajoituksin). Suunniteltu ensi-ilta elokuvateattereissa pe 30.4.

The Trial of the Chicago 7 (6 ehdokkuutta)

Sacha Baron Cohen (oik.) näyttelee tosipohjaisessa draamassa aktivisti Abbie Hoffmania.­

Mikä: Tositapahtumiin perustuva draama kertoo demokraattipuolueen vuoden 1968 kokouksen yhteydessä järjestetystä Vietnamin sotaa vastustaneesta mielenosoituksesta ja sitä seuranneesta oikeudenkäynnistä. Elokuva on West Wing -sarjasta tutun Aaron Sorkinin ohjaama ja käsikirjoittama.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, miessivuosa (Sacha Baron Cohen), alkuperäiskäsikirjoitus, kuvaus, leikkaus, laulu.

Mistä katsoa: Netflix.

Ma Rainey’s Black Bottom (5 ehdokkuutta)

Mikä: Blueslaulaja Ma Raineystä (Viola Davis) ja tämän kappaleita levyttävästä bändistä – ja erityisesti sen trumpetistista (Chadwick Boseman) – kertova draama sijoittuu 1920-luvun Chicagoon. George C. Wolfen ohjaama elokuva perustuu August Wilsonin näytelmään.

Ehdokkuudet: Paras miespääosa (Chadwick Boseman), naispääosa (Viola Davis), puvustus, lavastus sekä maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Mistä katsoa: Netflix.

News of the World (4 ehdokkuutta)

Mikä: Yhdysvaltain sisällissodan jälkeiseen aikaan sijoittuva draama seuraa etelävaltioita kiertävää uutistenlukijaa (Tom Hanks), joka lähtee viemään intiaanien kasvattamaa orpotyttöä tämän sukulaisten luo. Ohjaajana on Jason Bourne -seikkailujen tekijä Paul Greengrass.

Ehdokkuudet: Paras kuvaus, musiikki, lavastus, ääni.

Mistä katsoa: Netflix.

One Night in Miami... (3 ehdokkuutta)

Mikä: Helmikuuhun 1964 sijoittuva kuvitteellinen tarina Malcolm X:n (Kingsley Ben-Adir), Muhammad Alin (Eli Goree), Jim Brownin (Aldis Hodge) ja Sam Cooken (Leslie Odom Jr.) illanvietosta Alin voitto-ottelun jälkeen. Regina Kingin ohjaama elokuva perustuu Kemp Powersin näytelmään.

Ehdokkuudet: Paras sivuosa (Leslie Odom Jr.), sovitettu käsikirjoitus ja laulu.

Mistä katsoa: Amazon Prime Video.

Borat Subsequent Moviefilm (2 ehdokkuutta)

Borat-satiirin jatko-osa toi Sacha Baron Cohenille käsikirjoituksen Oscar-ehdokkuuden.­

Mikä: Vuonna 2006 ilmestyneen komedian jatko-osa satirisoi presidentti Donald Trumpin kannattajien ajatusmaailmaa ja korona-aikaa: kazakstanilainen tv-toimittaja Borat (Sacha Baron Cohen) yrittää viedä tyttärensä (Maria Bakalova) lahjaksi varapresidentti Mike Pencelle.

Ehdokkuudet: Paras naissivuosa (Maria Bakalova) ja sovitettu käsikirjoitus.

Mistä katsoa: Amazon Prime Video.

Emma (2 ehdokkuutta)

Musta kuningatar -sarjasta tuttu Anya Taylor-Joy näyttelee Emma Woodhousea komediassa Emma.­

Mikä: Luokkaeroja satirisoivassa komediassa varakas nuori nainen (Anya Taylor-Joy) leikkii ystäviensä rakkauselämän kustannuksella. Autumn de Wilden ohjaama elokuva perustuu Jane Austenin romaaniklassikkoon.

Ehdokkuudet: Paras puvustus sekä maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Mistä katsoa: Elisa Viihde Viaplay.

Hillbilly Elegy (2 ehdokkuutta)

Glenn Close nappasi Hillbilly Elegy -draaman isoäidin osasta kahdeksannen Oscar-ehdokkuutensa.­

Mikä: Draama nuoresta lakia lukevasta opiskelijasta (Gabriel Basso), joka palaa kotiinsa selvittelemään äitinsä (Amy Adams) ja isoäitinsä (Glenn Close) välejä. Ron Howardin ohjaaman elokuvan pohjana on J. D. Vancen muistelmaromaani.

Ehdokkuudet: Paras naissivuosa (Glenn Close) sekä maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Mistä katsoa: Netflix.

Mulan (2 ehdokkuutta)

Mikä: Disneyn vuonna 1998 ilmestyneeseen animaatioseikkailuun perustuva näytelty versio kertoo kiinalaisnaisesta (Yifei Liu), joka tekeytyy mieheksi voidakseen osallistua taisteluun. Ohjaaja on uusiseelantilainen Niki Caro.

Ehdokkuudet: Paras puvustus ja erikoistehosteet.

Mistä katsoa: Disney+.

Ehdokkaat parhaaksi dokumentiksi

Mustekala opettajana: Elokuvantekijä Craig Foster ystävystyy vuoden aikana Etelä-Afrikassa mustekalan kanssa. Netflix.

Collective: Tutkiva dokumentti Bukarestista vuonna 2015 tapahtuneesta yökerhon tuhoisasta tulipalosta ja siihen kytkeytyvästä petoksesta. HBO Nordic.

Rämpyläleiri: Vammaisten vallankumous: Barack ja Michelle Obaman tuottama dokumentti kesäleiristä, jonka monista kävijöistä tuli vammaisten asiaa edistäneitä aktivisteja. Netflix.

Salainen agentti vanhainkodissa: Iäkäs mies palkataan vakoilemaan vanhainkodin asukkaiden huonoa kohtelua. Yle Areena.

Time: Sibil Fox Richardson yrittää saada lyhennettyä aseellisesta pankkiryöstöstä tuomitun miehensä Robin 60-vuotista vankilatuomiota. Amazon Prime Video.

Ehdokkaat parhaaksi animaatioelokuvaksi

Soul-elokuva kertoo jazz-pianistista, joka joutuu opettelemaan elämän perusasioita – kuolemansa jälkeen.­

Soul: Pixarin animaatio jazz-pianistista, joka kuolee tärkeän keikan kynnyksellä, mutta yrittää päästä takaisin elävien kirjoihin. Disney+.

Eteenpäin: Disneyn animaatioseikkailussa kaksi haltijapoikaa yrittävät loihtia isänsä takaisin, mutta onnistuvat vain jalkojen osalta. Disney+.

Kuuhun ja takaisin: Fantasiaseikkailussa nuori poika rakentaa kuurakettia, jolla hän haluaa todistaa kuujumalattaren olevan totta. Netflix.

Late Lammas -elokuva: Farmageddon: Maatilan eläimet yrittävät auttaa avaruusoliota pääsemään takaisin kotiin. C More.

Wolfwalkers: Nuori sudenmetsästäjä ystävystyy Irlannissa ihmissusitytön kanssa. AppleTV+.

Yhden ehdokkuuden elokuvat:

Pieces of a Woman: Lapsensa kotisynnytyksessä menettänyt nainen yrittää oppia elämään surunsa kanssa. Ehdokkuus: Paras naispääosa (Vanessa Kirby). Netflix.

Ainutlaatuinen Ivan: Gorilla ja elefantti yrittävät paeta fantasiadraamassa vankeudesta. Ehdokkuus: Parhaat erikoistehosteet. Disney+.

Da 5 Bloods: Spike Leen ohjaama sotadraama, jossa näyttelee myös Jasper Pääkkönen. Ehdokkuus: Paras musiikki. Netflix.

Elämä edessä: Iäkäs lapsenhoitaja (Sophia Loren) ystävystyy katulapsen kanssa. Ehdokkuus: Paras laulu. Netflix.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga: Will Ferrellin satiiri euroviisuista. Ehdokkuus: Paras laulu. Netflix.

Greyhound: Toiseen maailmansotaan sijoittuva Tom Hanksin merisotadraama. Ehdokkuus: Paras ääni. AppleTV+.

Love and Monsters: Hirviöiden aiheuttamasta maailmanlopusta selviytynyt mies lähtee toimintakomediassa etsimään entistä tyttöystäväänsä. Ehdokkuus: Parhaat erikoistehosteet. Ke 14.4. alkaen Netflix.

The Midnight Sky: Tiedemies (George Clooney) yrittää saada yhteyttä astronautteihin estääkseen heitä palaamasta Maahan. Ehdokkuus: Parhaat erikoistehosteet. Netflix.

The White Tiger: Köyhä intialaisnuorukainen käyttää oveluuttaan paetakseen köyhyydestä. Ehdokkuus: Paras sovitettu käsikirjoitus. Netflix.

Muut Oscar-ehdokkaat

Tieteisseikkailun Tenet pääosaa, nimetöntä vakoojaa, näyttelee John David Washington.­

Tenet: Christopher Nolanin tieteisseikkailu vakoojista, jotka pystyvät liikkumaan ajassa molempiin suuntiin. 2 ehdokkuutta: Paras lavastus ja erikoistehosteet. Ostettavissa ja vuokrattavissa digitallenteena.

Better Days: Hongkongilaisessa rikosdraamassa koulukiusattu lukiotyttö ja katujen kasvattama poika huomaavat muuttavansa toisensa elämää. Ehdokkuus: Paras kansainvälinen elokuva. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

The Father: Vanheneva mies yrittää selvitä alkavista muistivaikeuksista. 6 ehdokkuutta: Paras elokuva, miespääosa (Anthony Hopkins), naissivuosa (Olivia Colman), sovitettu käsikirjoitus, leikkaus ja lavastus. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Judas and the Black Messiah: Tosipohjainen draama FBI:n ilmiantajasta, joka soluttautuu aktivistijärjestö Mustien panttereiden jäseneksi 1960-luvun Chicagossa. 6 ehdokkuutta: Paras elokuva, miessivuosa (Daniel Kaluuya), miessivuosa (Lakeith Stanfield), alkuperäiskäsikirjoitus, kuvaus ja laulu. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Carey Mulligan sai Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Lupaava nuori nainen.­

Lupaava nuori nainen: Rikosdraama nuoresta naisesta, joka hautoo kostoa. 5 ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus, naispääosa (Carey Mulligan), alkuperäiskäsikirjoitus ja leikkaus. Ennakkonäytökset elokuvateattereissa pe 23.4. alkaen, suunniteltu ensi-ilta pe 7.5.

The Man Who Sold His Skin: Tunisialainen draama miehestä, joka antaa tatuoida selkäänsä viisumin ja muuttuu itse eläväksi museoesineeksi. Ehdokkuus: Paras kansainvälinen elokuva. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Minari: Draamassa korealainen perhe muuttaa Yhdysvaltoihin Arkansasin maaseudulle. 6 ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus, miespääosa (Steven Yeun), naissivuosa (Yuh-Jung Youn), alkuperäiskäsikirjoitus, musiikki. Ennakkonäytökset elokuvateattereissa pe 16.4. alkaen, suunniteltu ensi-ilta pe 7.5.

Pinocchio: Italialaisohjaaja Matteo Garronen näytelty versio Pinokkio-sadusta. 2 ehdokkuutta: Paras puvustus sekä maskeeraus ja hiusmuotoilu. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Quo Vadis, Aida?: Bosniaa ja Hertsegovinaa edustavassa sotadraamassa tulkki saa pakolaisleirillä selville tärkeää tietoa. Ehdokkuus: Paras kansainvälinen elokuva. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

The United States vs. Billie Holiday: Lee Danielsin ohjaama draama jazz-muusikko Billie Holidaysta. Ehdokkuus: Paras naispääosa (Andra Day). Suunniteltu ensi-ilta elokuvateattereissa pe 30.4.

Yhdet vielä: Thomas Vinterbergin ohjaamassa tanskalaiselokuvassa ystävät (mm. Mads Mikkelsen) testaavat alkoholin vaikutuksia elämäänsä. 2 ehdokkuutta: Paras kansainvälinen elokuva ja ohjaus. Suunniteltu ensi-ilta elokuvateattereissa pe 7.5.

Listassa ei ole mukana Oscar-ehdokkuuksia saaneita lyhytelokuvia.