Mikko Leppilampi altistui koronalle – joutuu jäämään pois suorasta televisiolähetyksestä ensimmäistä kertaa urallaan

Mikko Leppilampea ei nähdä sunnuntaina Talent Suomen semifinaalissa. Hänet korvaa lähetyksessä Christoffer Strandberg.

Juontaja Mikko Leppilampi joutuu jättäytymään pois Talent Suomi -ohjelman semifinaalijaksosta. Leppilampi on altistunut koronavirukselle ja hänet on näin ollen asetettu karanteeniin. Asia käy ilmi televisiokanava MTV:n välittämästä tiedotteesta.

– Toisen tuotannon työryhmässä todettiin koronatapaus, joten myös minut on asetettu altistuneena karanteeniin. Harmittaa tietenkin tosi paljon, että en pääse olemaan mukana sunnuntain lähetyksessä, mutta tärkeintä on nyt varmistaa kaikkien muiden turvallisuus ja toimia tässä tilanteessa viranomaisten antamien ohjeistusten mukaan. Tämä on, itse asiassa, ensimmäinen kerta koko urani aikana, kun joudun missaamaan lähetyksen, mutta nyt ei vaan ole muuta vaihtoehtoa, Leppilampi toteaa tiedotteessa.

Leppilammen tilalla illan juontajana nähdään vastikään päättyneen Putouksen 13. kauden juontajana toiminut Christoffer Strandberg.

– Otan tämän pestin ilolla vastaan, vaikka harmittaakin kollegan puolesta. Toivottavasti Mikko selviää ilman tartuntaa ja pääsee mukaan finaaliin, Strandberg kommentoi tilannetta kanavan tiedotteessa.

Mikko Leppilampi on yksi Suomen suosituimmista juontajista. Hänet on nähty juontamassa muun muassa suosikkiohjelmia Tanssii tähtien kanssa sekä Tähdet, tähdet.

Talent Suomi sunnuntaisin MTV3 klo 19.30.