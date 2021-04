Yksi tv-sarja on Janni Hussin mielessä heti aamulla ja viimeisenä illalla

Ennätystehdas-juontaja Janni Hussi kertoo Tv-lehdelle ohjelmasuosikkinsa.

Juontaja Janni Hussille jäi Ennätystehtaan kuvauksista erityisesti mieleen ennätysyritys, jossa yritetään syödä mahdollisimman monta jääpalaa sushipuikoilla.

– Kokeilin sitä itsekin, ja tajusin, että ei helkkari, eiväthän ne jäät pysy yhtään puikoissa. Luvassa on siis monenlaisia ennätysyrityksiä henkilöiltä, jotka ovat maailman parhaimpia omissa lajeissaan. On leuanvetoa, jenkkifutista, taikuutta, sorminäppäryyttä... välillä käydään veden alla ja välillä yläilmoissa. Mukana on eläimiä, extremeä ja urheilua. Suomalaiset ovat yllytyshullua kansaa.

Kysyimme Hussilta ohjelmia, joista hän on viime aikoina innostunut.

1. The O.C., Viafree.se

– Tämä on yksi ehdottomista suosikkisarjoistani, jota etsin kaikkialta, kunnes löysin sarjan ruotsalaiskanavan kautta ilmaiseksi netistä.

O.C. nosti tähdeksi muun muassa Mischa Bartonin, Adam Brodyn ja Rachel Bilsonin.­

Sarja oli niin iso osa omaa teiniaikaani ja varhaisaikuisuuttani, että sillä on valtava nostalgia-arvo. Olen jäänyt sarjaan taas ihan koukkuun: mietin sarjaa heti ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla. Parasta sarjassa ovat ihmissuhdekoukerot ja se, etteivät rikkaat yksityiskoulun oppilaat ole arjen haasteiden yläpuolella.

2. Framing Britney Spears, mtv.fi

– Britney Spearsista kertovasta dokumentista tuli aika surullinen ja paha mieli. Dokumentti on tärkeä muistutus siitä, että ikinä ei tiedä, mitä jonkun toisen ihmisen elämässä tapahtuu.

Dokumentti avaa taustaa sille, mikä jäi Britneyn sekavaan käytökseen keskittyvän uutisoinnin taakse. Hän oli lopulta kuin eläin, joka ajettiin häkin nurkkaan.

3.The Office, Netflix

– Olemme katsoneet koko sarjan Jollen kanssa jo kolmesti läpi. Steve Carell on roolissaan loistava. Parasta on hupaisten hahmojen välinen dynamiikka.

Steve Carell on Officen pomo Michael Scott.­

4. Behind Her Eyes, Netflix

– Kuusiosainen psykologinen trilleri vie maton täysin jalkojen alta. Oli ihanaa katsoa sarjaa, jonka tapahtumia luulee voivansa ennakoida koko ajan, ja lopulta mikään ei mene siten kuin luulet.