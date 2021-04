Rellestävät ikäleidit lähtevät hulvattomalle pakomatkalle – täynnä villiä seksiä ja viinaryyppyjä

Maanantai-iltana tv-ensi-illassa nähdään Teräsleidit, joka on ehdolla kolmeen Jussi-palkintoon.

Elokuvassa kolme iäkästä siskoa säntää puolipaniikissa tien päälle. Kinastelevat sisarukset Inkeri (Leena Uotila), Sylvi (Saara Pakkasvirta) ja Raili (Seela Sella) lähtevät pakomatkalle – ja selvittelevät samalla, mitä elämältä haluavat.

Tappoepäilystä alkunsa saaneella koomisella reissulla tapahtuu kaikenlaista, mitä 70–80-vuotiaan kolmikon iästä ei olettaisi: on villiä seksiä, repivää sanailua ja viinaryyppyjä.

Bileitä riittää rouvien matkalla.­

Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit sai tänä keväänä kolme Jussi-ehdokkuutta: parhaasta elokuvasta, naissivuosasta (Pakkasvirta) sekä maskeeraussuunnittelusta (Riikka Virtanen).

Ohjaaja Pamela Tola näyttelijäkaartinsa kanssa.­

Teräsleidit tuo uusia tuulia, sillä vanhoja naisia on harvoin kuvattu kotimaisissa elokuvissa näin täpäköinä tytsyinä – ja silloin kun on, he eivät ole päässeet päähenkilöiksi.

Vanhusseksin ja riehakkaan rellestämisen lisäksi nämä siskot taputtelevat nuoria miehiä pepulle ja ottavat ohjat käsiinsä. Aina voi syyttää dementiaa.

Ma 5.4. Teräsleidit MTV3 klo 20.00