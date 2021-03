Suositun lastenohjelman jaksoja poistettiin suoratoistopalveluista – Paavo Pesusieneen livahti sopimattomia kohtauksia: ”Elementit eivät olleet lapsille sopivia”

Kaksi Paavo Pesusieni -animaatiosarjan jaksoa on päädytty poistamaan suoratoistopalvelusta sopimattoman sisältönsä vuoksi.

Paavo Pesusieni on suosittu lastenohjelma.­

Suositun lastenohjelman Paavo Pesusienen jaksoja on poistettu suoratoistopalveluista, uutisoi muun muassa CNN. Kaksi sarjan jaksoa on poistettu Paramount+ ja Amazon-sivustoilta sopimattoman sisältönsä vuoksi.

Toisessa kyseisistä jaksoista terveystarkastajat löytävät Ravunkuori -ravintolasta viruksen, jonka seurauksena sarjan hahmoja asetetaan karanteeniin. Ne hahmot, joiden epäillään kantavan virusta puolestaan suljetaan terveystarkastajien toimesta pakastimeen.

CNN:n mukaan virusepidemiaa käsittelevä jakso päätettiin poistaa suoratoistopalveluista maailmanlaajuiseen koronapandemiaan vedoten. Tilanteeseen on vaikuttanut myös tulehtunut ilmapiiri. Aasialaisväestöä on syrjitty Yhdysvalloissa, koska monet syyttävät heitä koronaviruksen leviämisestä.

– Olemme päättäneet lopettaa jakson esittämisen, sillä tilanne maailmalla on herkkä maailmanlaajuisen ja todellisen pandemian vuoksi, televisiokanava Nickelodeonin edustaja kommentoi tapausta CNN:lle.

Sarjan hahmoja ovat muun muassa Paavo Pesusieni ja Patrik Tähtönen.­

Toinen poistetuista jaksoista puolestaan pitää sisällään kohtauksen, jossa Paavo Pesusieni, Patrik Tähtönen sekä Johtaja Einari Rapu murtautuvat naispuolisen hahmon asuntoon ja varastavat tämän alusvaatteet. Nickelodeon lopetti jakson esittämisen jo vuonna 2018.

– Tulimme siihen tulokseen, että nämä elementit jaksossa eivät olleet lapsille sopivia, Nickelodeonilta kommentoitiin CNN:lle.

Paavo Pesusieni -animaatiosarjaa on esitetty Yhdysvalloissa jo vuodesta 1999 alkaen. Suomessa ohjelman ensimmäinen jakso esitettiin vuonna 2003. Sarjasta on tehty myös useita animaatioelokuvia. Suomessa sarjaa on esittänyt muun muassa Nelonen.