Kaipaatko uutta katsottavaa? Tässä tulevat pääsiäisen parhaat sarjatärpit!

Mitä sitten katsottaisiin? IS esittelee suoratoistopalveluiden tämän hetken parhaat sarjat.

Mikä olisi parempi tapa viettää pääsiäistä, kuin käpertyä täydellä vatsalla sohvan nurkkaan nauttimaan suoratoistomaailman erinomaisesta tarjonnasta. Nappaa tästä pääsiäisen parhaat sarjatärpit talteen!

Firefly Lane (Netflix)

Firefly Lane on Katherine Heiglin ja Sarah Chalken taidonnäyte. Sarjassa toinen heistä on menestyvä mutta ongelmainen televisiotähti, toinen yli kymmenen kotiäitivuoden jälkeen töihin palaava eronnut nainen.

Firefly Lane­

Behind Her Eyes (Netflix)

Yllätyshitiksi nousseessa psykologisessa trillerisarjassa yksinhuoltajaäiti Louise (Simona Brown) sotkeutuu pomoonsa Davidiin (Tom Bateman) ja ystävystyy tämän ongelmaisen Adele-vaimon (Eve Hewson) kanssa. Katsoja yrittää arvuutella, kuka heistä on pahis, mutta päätösjakso vetää maton alta.

Ginny & Georgia (Netflix)

High school -romanssimeininkiä ja vinksahtaneita tummia sävyjä. Varsin epätavallinen Ginny & Georgia kertoo juonikkaasta Georgiasta (Brianne Howey) ja hänen 15-vuotiaasta tyttärestään Ginnysta (Antonia Gentry).

Ginny & Georgia­

Häät vai huusholli (Netflix)

Amerikkalaiset parit valitsevat, ottavatko viimeisen päälle laitetut satuhäät vai sijoittavatko rahat uuden asunnon pesämunaksi. Ohjelma on kuvattu kuukausia ennen pandemian iskemistä, ja koko ajan tekisi mieli huutaa pareille, että ottakaa se talo!

Häät vai huusholli­

Mister8 (Elisa Viihde Viaplay)

Pekka Strang kieroilee ihastuttavan kaksinaamaisesti, kun hän esittää sarjaseurustelijaan (Krista Kosonen) rakastuvaa insinööriä ja alkaa juonitella tämän muita poikaystäviä pois pelistä. Kuten häröstä lähtökohdasta voi päätellä, ohjaaja Teemu Nikin ja tuottaja Jani Pösön ideoima sarja sisältää valloittavan vinoa meininkiä.

Kioski (Elisa Viihde Viaplay)

Paavo Kinnunen ja Lotta Kaihua kinastelevat toisilleen lempeän piruilun kera: komediasarjan yksinkertainen mutta toimiva ydin on siinä, miten luonteeltaan eriparinen kaksikko reagoi toistensa päähänpinttymille ja tavoille, kun he joutuvat toimimaan kiokissa työparina.

The End of the F***ing World (Netflix)

Mustaa komediaa sisältävässä draamasarjassa teini-ikäinen Alyssa (Jessica Barden) päättää paeta sotkuista perhe-elämäänsä ja ottaa mukaansa koulussa tapaamansa Jamesin (Alex Lawther). James puolestaan uskoo olevansa psykopaatti ja fantasioi salaa Alyssan murhaamisesta. Pian teinien roadtrip saa dramaattisen käänteen ja alkaa yhteinen pakomatka, josta ei enää ole paluuta.

The End of the F***ing World­

Lupin (Netflix)

Maurice Leblancin klassikko, herrasmiesvaras Arsene Lupin siirtyy nykyajan Pariisiin, kun senegalilaisen yksinhuoltajaisän poika Assene (Omar Sy) saa kirjoista innoituksen elämänuraansa. Erittäin viihdyttävä sarja käsittelee taitavasti myös yhteiskunnan huomaamattomia jäseniä. Lupin seikkailee rosvopuuhissaan milloin ruokalähettinä, milloin siivoojana.

Lupin­

It’s a Sin (HBO Nordic)

Voiko kuolemanvakavaa aihetta käsitellä riehakkaasti? No tietenkin voi! 1980-luvulle sijoittuva 5-osainen draamasarja luotaa sekä koskettavasti että hauskasti, miten hi-viruksen leviäminen ja tietoisuus aidsista vaikuttaa lontoolaisen kaveriporukan railakkaaseen nuoruuteen.

Warrior (HBO Nordic)

Boardwalk Empire mutta aasialaisilla. San Franciscon chinatownissa miekat ja kierrepotkut viuhuvat, kun rikollisjengit ottavat yhteen niin keskenään kuin poliisin kanssa. Perustuu legendaarisen Bruce Leen ideaan.

Warrior­

Zack Snyder’s Justice League (HBO Nordic)

Elokuvabonus: Ei haittaa jos et tykännyt alkuperäisestä supersankarirymistely Justice Leaguesta, sillä ohjaaja Zack Snyderin peräti neljän tunnin mittainen uusintaversio on käytännössä aivan eri elokuva. Koronapääsiäinen kuluu mukavasti katsellessa, kun Batman, Wonder Woman ja kumppanit pistävät kampoihin avaruusmöröille.

Zack Snyder’s Justice League­

Servant (AppleTV+)

Vauvansa kuolemasta järkyttyneen uutistoimittajaäidin ja tämän huippukokkimiehen arki on kaikkea muuta kuin tasapainoista, vaikka he yrittävät niin itselleen ja heidän korvikenukkensa vahdiksi palkatulle nuorelle lastenhoitajalle uskotella. Kuudennen aistin (1999) ohjaajan M. Night Shyamalanin luoma sarja on täynnä psykologisia kierremutkia, joita seuratessa joutuu haukkumaan henkeään.

Greyn anatomia (Ruutu+)

Tutut suosikkihahmot taistelevat tuoreella kaudella koronapandemiaa vastaan Grey-Sloan-sairaalassa. Fanien on syytä varautua kyyneliin, sillä traagisilta käänteiltä ei vältytä tälläkään kertaa.

Greyn anatomia­

Chappelle Show (Netflix)

Stand upin johtotähti Dave Chappelle riitaantui läpimurtosarjansa esitysoikeuksista suoratoistojättien kanssa viime syksynä, mutta talvella saavutettu sopu toi Chappelle Show’n kaksi tuotantokautta takaisin Netflixiin helmikuussa. Laadultaan epätasaisen, mutta osuvimmillaan huippunerokkaan sarjan räävittömästä huumorista tuli maailmanlaajuinen hitti vuosina 2003–2004. Chappelle otti 2006 loparit omasta show’staan kesken kolmannen kauden, vaikka emokanava Comedy Central yritti muuttaa hänen mieltään kymmenillä miljoonilla dollareilla.