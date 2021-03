Teresa Välimäki koki junnaavansa paikoillaan – yksi asia muutti elämän ja toi rauhan

Teresa Välimäki löysi tiensä takaisin ruuanlaiton alkulähteille. Samalla syttyi rakkaus Ranskaan, jossa hän viettää nykyään kesänsä.

Valoisat kevätpäivät saavat Teresa Välimäen uudella tavalla eloon, onhan kesä tulossa, ja se alkaa näkyä myös ruokapöydässä.

Teresa sanoo lisäävänsä omalle lautaselleen heti runsaasti enemmän kasviksia, kun aurinko alkaa paistaa.

– Esimerkiksi nyt pääsiäisenä suosikkini on uunissa paahdettu parsa. Huuhtelen ja kuivaan parsat ja pyöräytän ne oliiviöljyssä ja ripottelen päälle vähän suolaa ja pippuria, joskus lisään vähän fetajuustoa. Paahdan ne 225-asteisessa uunissa viisi minuuttia, ja ne ovat valmiit. Kuinka helppoa!

Vaivattomuus ja sujuvuus ovatkin avainsanoja Teresan kokkailussa ja resepteissä. Sama teema toistuu hänen Taikinaterapiaa Teresan kanssa -ohjelmassaan, joka pyörii parhaillaan AlfaTV:llä.

– Ohjelmassa tehdään helppoja juttuja. Se on sellaista tosi matalan kynnyksen ruuanlaittoa ja leivontaa, jossa höpötellään samalla, Teresa kiteyttää.

Ranska on paikka, joka toistuu Teresan puheissa jatkuvasti. Jos koronaa ei olisi, hän suunnittelisi jo kovaa vauhtia kesää ja pidempiaikaista visiittiään maahan, sillä hän on päättänyt asua jatkossa kesät siellä.

Rakkaus Ranskaa kohtaan sai alkunsa muutama vuosi sitten. Eräs Teresan ystävä järjesti pienessä ranskalaisessa maalaiskylässä naisyrittäjille retriitin, johon hänet kutsuttiin vähän sattumalta kokiksi.

Teresa vietti paikassa viikon ja rakastui siihen niin täysin, että lähti samaan kylään seuraavana kesänä uudelleen – selvästi pidemmäksi aikaa.

– Haen sieltä rauhaa ja sellaista elämän verkkaisuutta. Työskentelen pienessä majatalossa, ajelen polkupyörällä, luen, vietän aikaa koirien kanssa ja käyn altaalla. Iltapäivisin siellä on niin kuuma, että on turha yrittää tehdä yhtään mitään, ja silloin vain ollaan. Sellainen ei ikinä onnistuisi Suomessa.

Välillä hänen luonaan vierailivat jo aikuiset lapset ystävineen, avomies sekä Yhdysvalloissa asuva veli perheineen.

– Paikka on aivan umpimaalla, kumpuilevien laaksojen keskellä – lähimpään suureen kaupunkiin Toulouseen on sata kilometriä. Osaan vähän ranskaa, ja ihanat paikalliset asukkaat tuntuvat olevan vain onnessaan, kun edes yritän puhua kieltä. Pariisissa ihmiset ovat sen suhteen paljon nuivempia.

Samaisessa maalaiskylässä Teresa kävi kuvaamassa viime vuonna myös uusimman keittokirjansa kuvat, koska hänen mielestään ranskalaisympäristössä on aivan oma tunnelmansa.

Nyt hänen oli tarkoitus palata samaan ravintolaan kesäksi töihin, mutta se tuskin onnistuu. Vierailla hän kuitenkin siellä aikoo, mikäli mahdollista.

Miljöö ja kulttuuri Ranskassa viehättävät Teresaa, mutta myös se, että hän pääsee siellä ammatillisesti juurilleen.

Perhon ravintolakoulusta vuonna 1997 valmistunut Teresa ei ole aikoihin työskennellyt itse kokkina ravintolassa. Lisäksi hän myi ainoan ravintolansa Super Bowlin viime syksynä ja muidenkin töiden teko on jäänyt vähemmälle.

– Aiemmin tein enemmän reseptiikkaa ja ruokakuvauksia, mutta siitä on tullut somen myötä todella kilpailtu ala. Minulla oli myös vahva polte siirtyä työssäni ikään kuin eteenpäin. Työskentelen nykyään erilaisten konseptien ja suunnittelun parissa, ja elämä Ranskassa tuo tähän kaikkeen todella kivaa vaihtelua, Teresa kertoo.

– Ranskassa palaan niille juurille, mistä olen lähtenyt alalle. Rakastan erilaisia tuoreita raaka-aineita ja kaiken uuden kehittämistä. Siellä pienelle porukalle ruuan laittaminen herättää uutta intoa ammattiin ja pääsen taas ruohonjuuritasolle muistelemaan, miksi valitsin alun perin urani.

Teresa myöntää pohtineensa aiemmin paljon sitä, kuka hän on ja mihin suuntaan hänen pitäisi alallaan mennä.

– Koin junnaavani ammatillisesti paikoillani, ja jo aikuiset lapset eivät enää rajoittaneet menemistäni. Tuolloin pohdin, pitäisikö minun aloittaa jotkut uudet opinnot. Sitten löysin Ranskan ja huomasin, että itse asiassa downgreidaaminen onkin se juttu: pienissä asioissa on koko homman ydin ja elämän mielekkyys.

Retriittien osallistujat olivat ranskalaiskylässä myös ihastuttavia ravintola-asiakkaita.

– Kaikki ottivat kaiken tekemäni ruuan ilolla vastaan, ja söimme siellä yhdessä. Silloin tajusin, etten halua lisää tutkintoja tai kursseja, vaan mielekkäämpää elämää.

Korona-aikana Teresa on etsinyt Suomessa mielekästä tekemistä liikunnan ja erilaisten kurssien parista.

– Kävimme tyttäreni kanssa kengäntekokurssilla, jossa valmistin käsin nahkakengät. Osallistuin myös keramiikkakurssille, jossa tein itselleni messevän astiaston. On tärkeää huomata, että saan edelleen aikaiseksi muutakin kuin makaronilaatikon.

Teresa kävi myös tanssimassa aikuisryhmässä, ennen kuin korona sulki salit.

Viime ajat ovat saaneet Teresan murheelliseksi erityisesti ravintoloitsijoiden puolesta, kun ravintolat ovat nyt kiinni.

– Surullisin mielin olen näitä viimeaikaisia päätöksiä seurannut, sillä tunnen paljon ravintoloitsijoita, pienviljelijöitä ja viinin maahantuojia. Päättäjien viestinnän sekavuus on omiaan nakertamaan niin yrittäjien kuin kaikkien kansalaisten luottamusta. Suurta ihmetystä aiheuttaa etenkin se, ettei hallitus ole esittänyt vielä mitään ajatusta siitä, miten näitä rajoituksia aiotaan lopulta purkaa. Kaikki kaipaisivat sellaista toivonkipinää, Teresa pohtii.

– Minulla kävi onni sen osalta, että sain ravintolani viime syksynä myytyä. Ravintoloiden pyörittäminen on ylipäätään raskasta ja haavoittuvaista, ja nostan kaikille hattua, jotka alalle ryhtyvät.

Pääsiäisen jälkeen Teresan kotiin on tulossa remontti, joten juhlapyhät kuluvat enimmäkseen siivouspuuhissa. Onni on kakkoskoti Turussa, johon hän pääsee remonttia pakoon.

– Työskentelen kolme päivää viikossa Turussa, ja siihen ajanjaksoon ei juuri muuta elämää mahdukaan.

