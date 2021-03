Daniel Lehtonen paljastaa, miten Temptation Islandin bileet saadaan jatkumaan aamuun asti – tuotanto voi turvautua ovelaan keinoon

Kuinka iso osa tosi-tv:stä on suunniteltua ja ohjaileeko tuotanto osallistujia? Daniel ”Bile-Dani” Lehtosen mukaan tuotanto voi luoda puitteet hyvän viihteen syntymiselle, mutta loput on kiinni osallistujista.

Bile-Danina julkisuuteen ponnistanut Daniel Lehtonen, 30, on tuttu näky erilaisissa tosi-tv-formaateissa. Hän aloitti tv-uransa Hottikset-sarjasta vuonna 2015 ja on sittemmin kisannut muun muassa Julkkisselviytyjissä ja Suurin pudottaja -sarjassa.

Lehtonen on osallistunut myös kahdesti Temptation Island Suomi -sarjaan, kerran sinkkuna ja kerran pariskuntana. Hänen mukaansa formaatissa päivien kulku on suunniteltu tarkkaan etukäteen, mutta niiden sisältöä ei. Lehtonen kertoo, että käsikirjoitettua sisältöä ovat ainoastaan treffien, bileiden ja iltanuotioiden ajankohdat sekä juhlien teemat.

– Se sisältö, mitä tv:ssä nähdään, on aidosti osallistujien luomaa, hän sanoo.

Lehtosen mukaan tuotanto voi kuitenkin edesauttaa mielenkiintoisen sisällön syntymistä erilaisin keinoin ja ”luoda otolliset olosuhteet viihteen syntymiselle”. Yksi tällainen keino on alkoholin tarjoilu.

– Jos näyttää siltä, että bileet ovat loppumassa turhan aikaisin, voi tuotanto tuoda tarjolle viinaa ja vähän manipuloida meininkiä. Jos aluksi on ollut pelkkää skumppaa tarjolla, eikä jengi päihdy siitä, voivat he tuoda tarjolle vahvempaa juotavaa. Viinasta jengi sitten vetää ihan örvelit ja pian alkaa tapahtua.

– Ei tuotanto tule kuitenkaan kenellekään sanomaan, että hei sanopa nyt näin, eikä ketään pakoteta juomaan.

Bile-Danina tunnettu Daniel Lehtonen osallistui Temptation Islandiin sinkkuna ohjelman ensimmäisellä kaudella.­

Lehtosen mukaan kukaan ei ole pakottanut häntä sanomaan asioita tietyllä tavalla tai olemaan tietynlainen.

– En koe, että olisin koskaan tehnyt telkkarissa mitään sellaista, mitä en koe kannattavaksi. Viimeinen sana on aina osallistujalla kaikissa ohjelmissa. Mitään sellaista ei ole pakko tehdä, mitä ei halua.

Joskus tuotanto joutuu puuttumaan asioihin juuri siksi, ettei niitä ole käsikirjoitettu ja suunniteltu. Lehtosen mukaan yksi tällainen tilanne sattui, kun hän raivostui Temptation Islandin neljännellä kaudella Eliakselle tämän tavasta puhua tyttöystävästään.

– Suutuin Eliakselle silloin tosi paljon ja tuotanto vihelsi pelin poikki, että hei nyt toinen menee tonne ja toinen tonne, Lehtonen kertoo.

– Silloin tällöin sattuu tuollaisia tilanteita, että tapahtumiin on pakko puuttua, etteivät ne mene aivan överiksi.

Lehtonen vuonna 2015 Hottikset-ohjelman lehdistötilaisuudessa. Sarjassa nuoret sinkut muuttivat kimppakämppään Helsinkiin.­

Myös Lehtosen mukaan leikkauspöydällä voidaan tehdä taikoja, jotka saavat ohjelman käänteet ja tapahtumat vaikuttamaan kuvaustilannetta dramaattisemmilta.

– Pääsääntöisesti kaikki on totta, mutta asioita voidaan irrottaa asiayhteydestä. Sillä voidaan vaikuttaa katsojien reaktioon ja saada asiat näyttämään jännittävämmiltä.

– Silti kaikki, mitä on tapahtunut, on oikeasti tapahtunut, ja kaikki mitä on sanottu, on sanottu juuri niin. Hyvällä leikkauksella sitä saadaan vielä korostettua.

Leikkausvaiheessa tehty työ ja ohjelmassa nähty lopputulos on aiheuttanut Lehtoselle joskus hämmennystä jälkikäteen. Esimerkiksi Temptation Islandin iltanuotioita katsoessa hän on nähnyt tilanteen aivan uusin silmin.

– Olen kokenut sen tilanteen kuvauksissa tosi rauhallisena, mutta kun olen nähnyt sen telkkarista, olen tajunnut, että olenkin ollut tosi rikki. Se on jotenkin tosi yleinen efekti, että näet itsesi ihan eri tavalla, kun katselet tilannetta ikään kuin ulkopuolelta. Oletkin ihan erilainen kuin luulit.