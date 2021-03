Jaajo Linnonmaa ärsyyntyy Sointuun Diilissä – kritisoi kilpailijan johtamistyyliä suorasanaisesti

Erilaisia johtamistyylejä on puitu useaan otteeseen Diili-ohjelmassa. Tällä kertaa kilpailija Sointu kuulee Jaajolta suoran arvion johtamistavastaan.

Suositussa Diili-ohjelmassa kilpailijat ovat kuulleet suoraa palautetta kanssakisaajiltaan sekä johtoryhmältä. Maanantai-illan jaksossa Jaajo Linnonmaa ei säästele sanojaan arvioidessaan Sointu Borgin johtamistyyliä.

Sointu Borg, 28, on loistanut kilpailijana ja ollut usein voittavassa tiimissä sekä päässyt nauttimaan palkintohemmotteluista joukkueen kanssa. Kauden kuudennessa haasteessa hän haluaa viimein tarttua projektinjohtajan ohjaksiin. Hän saa pestin vakuuteltuaan tiimikavereilleen Arielille, Inkalle ja Martinille, ettei aio johtajana jyrätä. Lupaus ei kuitenkaan muiden kilpailijoiden mukaan toteudu.

Tehtävänä on suunnitella ja markkinoida lapsille pihapeli. Molemmissa tiimeissä ollaan hulvattoman päivän jälkeen tyytyväisiä omaan panokseen.

Jaajo Linnonmaa haluaa kuulla, miten Sointu on pärjännyt johtajana.

– Se oli värikästä se meidän luomisprosessi. Oli hyviä hetkiä ja hetkiä, kun mentiin jumiin, Sointu kertoo.

Sointu on tehtävää suunniteltaessa päättänyt, että ryhmä luo täysin uuden pelin tyhjästä. Ariel ja Martin ovat ehdottaneet vanhan klassikkoleikin modernisointia.

– Soinnulla oli kova usko just tähän tuotteeseen. Me funtsittiin, että pitäiskö plan B:tä miettiä. Sointu oli että nyt tää tehdään, ja sitten me se tehtiin, Ariel kuvailee päivän marssijärjestystä.

Sointu puolustautuu kertomalla, että hän tarvittaessa myös kuuntelee muita, kunhan häntä ensin hieman ravistelee. Arielin olisi siis pitänyt vain yrittää hanakammin saada viestiään läpi:

– Arielilla on tosi paljon hyviä ideoita, mutta se, että ne tulee ulos, on ainut siinä, Sointu sanoo.

Jaajo Linnomaa antaa lopuksi tiukkaa kritiikkiä jyräämisestä.

– Se ei ole Sointu paras puoli johtajassa, että muka viet jotain asiaa määrätietoisesti eteenpäin, mutta koko ajan jyräät kaikkien muiden ideat. Totuus oli, että kun sä olet päättänyt, mitä tehdään, sillä mennään, Linnonmaa näpäyttää.

Jaajo Linnonmaa ei ole säästellyt sanojaan Diili-ohjelmassa.­

Suorapuheisuudestaan tunnettu Sointu on aiemmin kommentoinut käytöstään ohjelmassa. Sointu sai hiljattain Instagramissa kysymyksen, onko joku loukkaantunut hänen suoruudestaan.

– Diilissä jotkut kilpailijat ovat voineet loukkaantua. Jokaisella kilpailijalla on oma totuutensa ja jokainen on omaan totuuteensa oikeutettu. Mielipiteeni ovat subjektiivisia, tämä on hyvä muistaa, Borg vastasi Instagraminsa Stories-osiossa.

Borg korosti kirjoituksessaan, että hän halusi olla ohjelmassa täysin rehellinen ja oma itsensä. Hän muistutti seuraajiaan, että kyseessä on kilpailu ja hän käyttäytyi sen mukaisesti.

– Halusin olla 100% suora, koska tätä kautta myös katsoja ymmärtää ajatuksenjuoksuani paremmin. Kuka haluaa katsoa ohjelmaa, jossa kukaan ei puhuisi suoraan? En minä ainakaan, hän kirjoitti nauruhymiön kera.

– En mennyt paikan päälle myöskään nöyristelemään, vaan kisaamaan kunnolla. Toki katsojalla saattaa hämärtyä se, että enhän minä arkielämässä heittele tuolla ihmisten toimintatavoista tuollaisia analyysejä, hän painotti.

Diili maanantaisin kello 21 Nelosella ja Ruudussa.