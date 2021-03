Niko Saarista pyydettiin sanomaan tosi-tv-sarjassa asioita, joihin hän ei pystynyt – lataa suorat sanat tilanteesta

Niko Saarinen on tosi-tv-konkari, joka tietää tasan tarkkaan, miten tosi-tv:tä tehdään. Hän osaa myös pitää puolensa ja kieltäytyä asioista, jotka eivät tunnu omilta.

Yksi Suomen kovimmista tosi-tv-konkareista on 34-vuotias Niko Saarinen. Saarinen teki tosi-tv-debyyttinsä Big Brotherissa vuonna 2008. Kolmentoista viime vuoden aikana hänet on nähty muun muassa Viidakon tähtösissä, Julkkis Big Brotherissa, Maisan ja Nikon luksusmatkoissa, Farmissa ja tällä hetkellä esitettävässä Selviytyjissä.

Saarisen kokemusten mukaan tv:ssä nähtävät tosi-tv-ohjelmien tapahtumat ovat aitoja ja spontaaneja, eikä kyse ole käsikirjoituksella luodusta draamasta.

– Jokainen tilanne, minkä katsoja näkee, on aito. Kertovatko ne koko totuutta siitä matkasta, minkä osallistujat ovat käyneet läpi? Eivät välttämättä, koska televisioon päätyy tietysti vain ne kaikista kohauttavimmat hetket, Saarinen sanoo.

Tosi-tv-sarjoihin kuvataan materiaalia usein tuntitolkulla, josta tv:ssä esitettävään jaksoon päätyy vain muutamia minuutteja. Saarisen mukaan suurin sisällön suunnittelu tapahtuu vasta leikkauspöydällä, jossa jaksoihin luodaan draaman kaari.

Kuvauksissa tuotanto ei hänen mukaansa puutu juurikaan sisältöön, vaan osallistujat saavat sanoa ja tehdä asiat niin kuin haluavat.

– Arki tosi-tv-kuvauksissa on tosi aikataulutettua, meidät siirretään kilpailupaikoille ja tietyt asiat on päätetty etukäteen, mutta tuotanto ei puutu muuhun tekemiseemme. Eivät he käske minua juttelemaan tietyn ihmisen kanssa tai toimimaan tietyllä tavalla, Saarinen sanoo.

Saarinen nähtiin Viidakon tähtöset -sarjassa vuonna 2013.­

Saarisen mukaan Selviytyjissä käsikirjoitettua on muun muassa se, milloin heimoon tulee kirje, millainen kisa on tiedossa ja koska mennään heimoneuvostoon.

– Nuo asiat ovat kuitenkin vain tuotannon tiedossa. Pääsääntö kaikelle on, että tuotanto on paikalla, mutta me emme noteerata heitä, eivätkä he meitä.

Vaikka ohjelman runko on käsikirjoitettu, eivät osallistujien tunteet, tekemiset tai keskustelut Saarisen mukaan ole. Hän ei ole koskaan todistanut tilannetta, jossa jonkun käytöstä tai olemusta olisi pyritty muuttamaan käsikirjoituksella.

– En ole ikinä nähnyt, että ketään olisi pakotettu tekemään asioita tietyllä tavalla. En myöskään tiedä, että ketään olisi käsketty näyttäytymään tietyssä valossa.

Saarisen mukaan hänen sanomisiaan on kuitenkin yritetty ohjailla muutaman kerran. Hänen suuhunsa on yritetty laittaa sanoja, jotka eivät hänestä sinne sopineet.

– Noin viisi vuotta sitten joissakin tuotannoissa on sanottu, että voisitko sanoa tämän lauseen? Sanoin, että esiinnyn tässä sarjassa omana itsenäni eli ei minulla voi olla vuorosanoja.

– Olen tehnyt niin monta vuotta tosi-tv:tä, etten lähtisi mukaan ohjelmaan, jossa minusta yhtäkkiä tehtäisiin jokin näyttelijä omalla nimelläni. Ei minun ja muiden välisiä kohtaamisia tai tunnetilojani kukaan käsikirjoita.

Saarinen nähtiin yhteisissä tosi-tv-ohjelmissa myös Maisa Torpan kanssa. Kuvassa kaverukset keväällä 2015.­

Niko Saarinen tuli julkisuuteen parikymppisenä BB-Nikona, joka kohautti talossa raivokohtauksellaan. Kuva vuodelta 2010.­

Saarisen mukaan on sen sijaan hyvin tavallista, että leikkausvaiheessa osallistujille luodaan erilaisia rooleja, sillä erilaiset hahmot ja vastakkainasettelu kiehtovat katsojia. Hän on tottunut siihen, että hänestä nähdään tv:ssä usein kiukustuneita tunnepurkauksia.

– Musta annettiin tosi yksipuolinen kuva esimerkiksi Big Brotherissa. Siinä nähtiin kaikki ne hetket, kun itkin tai olin päiväkirjahuoneessa haukkumassa muita, mutta ei ikinä niitä kohtia, kun kehuin jotakuta. Silloin katsojille jäi sellainen mielikuva, ettei niitä hetkiä ollut, vaikka se ei ollut totta.

Nuorempana Saarinen saattoi miettiä sanomisiaan ja tekemisiään tv-ohjelmissa sen kautta, että niistä saisi hyvää viihdettä. Hän halusi provosoida ihmisiä ja luoda sen avulla katsojia puhuttavia käänteitä.

Nykyään hän pyrkii näyttämään ihmisille myös toisen, aikuisemman puolen itsestään ja jättämään ylimääräisen meuhkaamisen pois.

– Selviytyjiin lähdin mukaan ainoastaan siksi, että haluan näyttäytyä uudessa valossa. Se voi onnistua vain jos teen sen itse, eikä niin, että tuotanto käsikirjoittaisi minulle jonkin roolin tai ohjailisi minua.