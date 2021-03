Jukka Hildénin sukupuusta paljastuu yllätys, joka saa hänet tyrmistymään – raju tieto menneisyydestä murtaa kyyneliin

Varo juonipaljastuksia! Jukka Hildén saa Sukuni salat -ohjelmassa tietää olevansa sukua nuijapäällikölle.

Tv-persoona Jukka Hildén tutustuu sukujuuriinsa MTV3-kanavan Sukuni salat -ohjelmassa. Hildén toivoo saavansa ohjelmassa selvyyden siihen, onko hän sukua Pohjanmaan puukkojunkkareille, erityisesti Matti Heikinpoika Haapojalle.

Hildénin suvun salaisuudet alkavat paljastua ohjelmassa vähitellen. Juontaja Marja Hintikka esittelee Hildénille hänen 1500-luvulle asti ulottuvan sukupuunsa.

Sukupuu paljastaa, että Hildénillä on suvussaan Haapojia, mutta ei puukkojunkkarina pelkoa herättänyttä Matti Heikinpoika Haapojaa.

– Tämän murhamiehen sukua sinä et ole. Helpottiko? Hintikka kysyy Hildéniltä.

– Helpotti. En halua olla kenenkään murhamiehen sukua, Hildén vastaa.

Hintikka huomauttaa ohjelmassa, että suvusta löytyy kuitenkin mies, Pentti Piri, joka on jättänyt jälkensä historiaan.

– Talonpoika Pentti Piri... Mikäs se oli miehiään? Hildén kummastelee.

Hintikka kertoo Pentti Pirin olleen merkittävä hahmo talvella 1596–1597 käydyssä nuijasodassa.

– Pentti ei ollut vain mukana nuijasodassa, vaan hän oli yksi nuijasodan päälliköistä, Hintikka paljastaa.

Tieto tulee täytenä yllätyksenä Hildénille.

– Sankarit ja jopa itsensä uhraaminen muiden ja isomman aatteen edestä, ovat olleet iso asia mulle elämässä. Nyt kuulen, että suvussa on ollut samanlaista. On noustu nuijasodassa päälliköksi. Mikä hientointa, niin nuijasodassa on talonpojat nousseet aatelisia vastaan, eli altavastaajan asemasta on noustu vääryyttä vastaan, Hildén ihmettelee.

Jukka Hildén sanoo ohjelmassa pystyvänsä samaistumaan esi-isäänsä Pentti Piriin.­

Hintikan ja Hildénin tutkimusmatka vie heidät Isonkyrön kirkolle, jossa Hildén kuulee esi-isänsä karusta kohtalosta. Talonpoikaisarmeijalla ei ollut mitään mahdollisuuksia raskaasti aseistautuneita ammattisotilaita vastaan ja Nokialla käytyjen veristen taistelujen tuloksena tuhannet talonpojat menettivät henkensä.

Pentti Piri joutui vangiksi nuijasodan lopulla ja hänet mestattiin muiden kapinallispäälliköiden tavoin alkuvuodesta 1597.

– Kuulostaa ihan hirveälle. Piikeillä ja puukoilla ammattiarmeijaa vastaan, Hildén huokaa.

Hildén pyyhkii kyyneliään nähdessään Isonkyrön vanhan kirkon hautausmaalla olevan nuijasodan muistomerkin. Nuijapäälliköt mestattiin Kyrönjoessa olevalla Kontsaan saarella.

– On se ollut aika raakaa peliä. Jotenkin koskettaa tosi syvältä. Muistomerkissä lukee, että Pentti Piri, Härmä. Olen pitänyt itseäni aina härmäläisenä, Hildén herkistyy.

Hildén kuvailee oikeudenmukaisuuden olevan hänelle erittäin tärkeää. Siksi hän pysyy samaistumaan esi-isäänsä Piriin ja hänen aatteisiinsa.

– Näen tässä aika selvän yhteyden siihen, että olen tämän päivän Pentti Piri, Hildén naurahtaa.

