Naisten liitto kuohuttaa Selviytyjissä – Alma Hätönen tiukkana Kimmo Vehviläiselle: ”Naiset ei jaksa enää, että mansplainataan kaikki”

Vaanit-heimossa syntynyt naisten liitto herätti keskustelua Selviytyjät Extrassa.

Vaanit-heimon naisten liittoa puitiin lauantaina Selviytyjät Extrassa. Alma Hätösen ja Kimmo Vehviläisen vieraana studiossa nähtiin meikkitaitelija ja drag queen Aarni Mikkola.

Hätönen ihmetteli minkä takia naisten liitto herättää niin paljon keskustelua, sillä juonittelu ja taktikointi kuuluvat olennaisena osana Selviytyjiin.

– Kimmolla on mennyt aika pahasti tunteisiin tää, että on joku naisten liitto. Vaikka kyllähän miehillä on ollut liittoja joka ikisellä kaudella, Alma Hätönen sanoi ohjelmassa.

– Eiks nyt ole 2021, tasa-arvo ja kaikki tällaiset sukupuolella ei ole mitään väliä, että saako tuollaista enää edes sanoa ääneen, että perustetaan naisten liitto. Tai ainakin mulla on sellainen olo, että jos sanotaan, että perustetaan miesten liitto ja äänestetään kaikki naiset ulos, siitä tulisi kauhea haloo, että mitä ihmeen sovinismia tämä on, Kimmo Vehviläinen perusteli.

Aarni Mikkola selitti Vehviläiselle, että naiset näyttävät leirissä miehille kaapin paikan.

– Musta tuntuu, että me ollaan totuttu siihen, että miehet tekee sen kumppanuuden. Alfaurosmiehet, kuten sinä Kimmo, tekee sen liiton leirillä ja alkaa tiputtamaan naisia, niin nyt naiset ovat olleet vähän silleen, että nyt riittää. Kaikki naiset ovat vahvoja naisia, itsenäisiä naisia, ne päättää, että nyt näytetään noille miehille kaapin paikka, Mikkola sanoi.

Vaanit-heimon naiset ovat muodostaneet Selviytyjissä väkevän liiton.­

Hätönen sanoi ohjelmassa huomanneen, että naisia on aiemmin aliarvioitu kisassa.

– Miehet ei ole ehkä sanonut ääneen aikaisemmilla kausilla, että äänestetään naiset ulos, mutta puhutaan siitä, että äänestetään ”heikoimmat” veks. Mikä on myös ihan ääretöntä aliarvioimista, koska jollain naisella ei välttämättä ole yhtä paljon voimaa, kun valtavan kokoisella miehellä, mutta voi olla suurta strategista älyä, kestävyyttä, nopeutta, ketteryyttä, Hätönen huomautti.

– Vaikka siitä ei ole puhuttu, että naiset pois, niin kuitenkin kaikki naiset on laitettu siihen ”heikkoon” porukkaan”.

– Naiset ei jaksa enää sitä, että mansplainataan kaikki, Hätönen kiteytti.

–Kaikki naiset ovat vahvoja naisia, itsenäisiä naisia, ne päättää, että nyt näytetään noille miehille kaapin paikka, Aarni Mikkola sanoi.­

Vehviläinen kuunteli juontajakollegansa sanoja vakuuttuneena.

– Toi oli niin hieno puheenvuoro, että mä en pysty sanomaan tuohon mitään. Haluan pyytää kaikilta Suomen naisilta anteeksi. Sitä paitsi, ajatelkaa, oikeasti, jos olisi kolme naista finaalissa, niin oishan se kyllä aika hienoo! hän intoili.

Selviytyjät Suomi lauantaisin 20 Nelosella. Selviytyjät Suomi Extra klo 21.30. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.