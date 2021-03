Koko heimo liittoutui Selviytyjät-kilpailijaa vastaan – heimoneuvosto päättyi ovelaan selkäänpuukotukseen

Varo juonipaljastuksia! Vaanit-heimo äänesti yhden kilpailijoista kotimatkalle.

Lauantaina nähdyssä Selviytyjät Suomi -ohjelman viidennessä jaksossa jälleen yksi selviytyjä joutui jättämään kisan. Koskemattomuuskisan jälkeen Vaanit-heimo joutui nielemään karvaan tappion ja suuntaamaan kohti heimoneuvostoa.

Vaanit-heimo hävisi koskemattomuuskilpailun lauantaina esitetyssä jaksossa.­

Tällä kertaa kotimatkalle joutui juontaja Arttu Harkki, jonka Vaanit-heimo äänesti yksimielisesti pois kisasta. Hän oli autuaan tietämätön heimonsa peliliikkeestä, vaan luuli, että he äänestäisivät ulos Niko Saarisen.

– Toivotan teille onnea, koska te tarvitsette sitä, Harkki huikkasi entisille heimotovereilleen lähtiessään.

Pudotuksen jälkeen juontaja arvioi olleensa liian suuri uhka muille.

– Tässä kävi niin, että vahvat kilpailijat halutaan pois pelistä. Odotin, että se käy jossain vaiheessa ja se kävi nyt, Harkki kertoi kameroille pudotuksen jälkeen.

– Ihan selkeä peliliike muilta. Heimo teki sen liian aikaisin, koska heimo ei ole kovin vahva kisoissa.

Harkki kertoi Pudonneen tilityksessä ottaneensa harkitun riskin koskemattomuuskisassa ja antaneen muiden heimolaisten kisata. Niinpä Vaanit kisasivat Aasoja vastaan koskemattomuudesta Harkin seuratessa jännittävää kamppailua sivusta.

– Tiesin, että minua pidetään suurena uhkana ja lopussa ihan suosiolla annoin jonkun ottaa roolia.

–Tiesin, että minua pidetään suurena uhkana, Arttu Harkki sanoi pudotuksen jälkeen.­

Harkki uskoi, että hän olisi ollut vahvoilla nopeutta ja ongelmanratkaisukykyä vaatineessa koskemattomuuskisassa.

– Kisan kaksi viimeistä etappia, se solmun selvittäminen ja kiekon liu’uttaminen maaliin, olisi ollut ihan mun juttuja. Mä olen kuitenkin Mensan jäsen, niin saattais mennä kuitenkin ihan helpolla, hän pohti.

– Ja toi liu’uttaminen, mulla on pitkät raajat, harrastan golfia ja muutenkin tuollaista hienomekaanista juttua, niin kyllä se menee. Siinä oli hässäkkä ja kaikki halus tehdä jotain, niin olin, että fine. Kävin kisan jälkeen kokeilemassa liu’uttamista ja vedin ykkösellä sen.

Harkki epäili, että etenkin Niko Saarinen on halunnut pudottaa hänet kisasta.

– Yksi isoin tekijä on varmasti Niko. Me ollaan niin erilaisia. Hän on kokenut mut varmaan alusta asti uhaksi ja ärsyttäväksi. Niko on niin hauska seuramies, että hänellä on varmaan sen takia hyvä ote muihin.

Harkin aavistukset osuivat oikeaan, sillä muiden kanssa liittoutunut Niko äänesti heimoneuvostossa Harkkia.

Niko Saarinen on kertonut Selviytyjissä ärsyyntyvänsä Arttu Harkin päällepäsmäröinnistä. Koko heimo äänesti yksimielisesti Artun pois kisasta.­

Hän uskoi, että kisassa vahvoilla ovat ne henkilöt, jotka eivät pidä itsestään suurta ääntä, vaan rakentavat pelitaktiikkaansa rauhassa.

– Sabina voisi luikerrella matalalla profiililla läpi. Hän on nätti ja huomaamaton henkilö, joka on kuitenkin aika fiksu siellä piilossa. Veikkaan, että se voisi yllättää ja olla mukana kärkikahinoissa.

Selviytyjät Suomi lauantaisin Nelosella kello 20.