Tällainen on tänään suoratoistoon saapunut uusi Wonder Woman – suomalaistanssija mukana upeana amatsonisoturina

Uudessa Wonder Woman -seikkailussa Diana Prince taistelee kahta vihollista vastaan 1980-luvulla. Amatsonisotureiden olympialaiskohtauksessa näyttelee myös suomalainen Miranda Chambers, joka valittiin rooliin satojen joukosta.

Suomalaistanssija Miranda Chambers, 23, on yksi amatsoneista ja rivissä neljäntenä oikealta.­

Supersankari Wonder Womanin toinen oma seikkailu Wonder Woman 1984 tulee tänään perjantaina suoraan suoratoistopalvelu HBO Nordicille elokuvateattereiden sijaan.

Syynä on koronatilanne, joka kurittaa elokuva-alaa Euroopassa: teattereita on kiinni monissa maissa.

Gal Gadot’n näyttelemä amatsonisankari jahtaa roistoja ja heiluttaa lassoaan nyt kylmän sodan aikaan.

Gal Gadot esittää Diana Princea myös menestyneen Wonder Woman -elokuvan jatko-osassa, jossa eletään 1980-lukua.­

Patty Jenkinsin ohjaama elokuva jatkaa 2017 valmistuneen ensimmäisen Wonder Womanin tarinaa. Jatko-osassa Diana Prince jahtaa 1980-luvulla kahta uutta vihollista, Max Lordia ja Gepardia. Heitä näyttelevät Pedro Pascal ja Kristen Wiig.

Jo ennen omaa elokuvaansa Wonder Woman seikkailee ohjaaja Zack Snyderin minisarjassa Zack Snyder’s Justice League, jonka ensi-ilta oli suoratoistopalvelu HBO Nordicilla torstaina 18. maaliskuuta.

Se on Snyderin kokonaan oma versio vuonna 2017 valmistuneesta supersankariseikkailusta, jonka tuolloin viimeisteli ohjaaja Joss Whedon.

Wonder Woman 1984 on kiinnostava elokuva myös suomalaisesta näkökulmasta, sillä elokuvan avauskohtauksessa nähtävistä amatsonisotureista yhtä näyttelee suomalainen tanssija Miranda Chambers, 23.

Miranda Chambers näyttävässä rooliasussaan.­

Hänet valittiin satojen ehdokkaiden joukosta yhdeksi kahdeksasta alkukohtauksen amatsonista.

Kohtaus kestää elokuvassa vain viitisen minuuttia, mutta valmistautuminen ja kuvaukset työllistivät Chambersin puoleksi vuodeksi.

Se kuvaa elokuvan budjettia, joka on mittava jopa Hollywoodissa: Wonder Woman 1984:n on arvioitu maksaneen yli 160 miljoonaa euroa.

Naissotureiden rooleihin valikoitui Chambersin ohella niin entinen olympiaurheilija kuin Victoria’s Secret -mallikin. Näyttelijät tekivät lähes kaikki stunttinsa itse.

Urakka oli rankka Chambersillekin, joka oli tottunut tanssimaan päivittäin. Hän tarvitsi vartaloonsa lisää lihasmassaa sekä voimaa hyppiä, kiipeillä ja roikkua.

Miranda Chambers­

– Treenasimme kuvauksia varten monta kuukautta. Harjoittelimme kuntosalilla kaksi tuntia viisi kertaa viikossa, Chambers kertoi Ilta-Sanomille tammikuussa.

– Se oli ihan tappoa, mutta samalla tosi kivaa, koska se oli niin uutta ja jännittävää, muiden amatsoninaisten kanssa läheisesti ystävystynyt Chambers kuvaili.

Miranda Chambers on opiskellut Sibelius-lukiossa ja tanssinut sekä valmentanut Suomessa tanssikoulussa voidakseen matkustaa ulkomaille workshopeihin mahdollisimman usein. Hän on tehnyt myös töitä mallitoimisto Paparazzin listoilla.

Vuonna 2017 hän muutti Lontooseen ja etsi uuden mallitoimiston. Chambers osallistui erääseen castingiin, josta ei ollut kerrottu paljon etukäteen, joten hän ei ajatellut sen voivan olla mitään kovin tärkeää.

– Ja se olikin sitten tämä elokuva... No, ainakin he saivat siinä tilanteessa minusta aidon kuvan!

Avauskohtauksessa Chambers ja muut naissoturit mittelevät kotisaarellaan Themysciralla olympialaisissa. Kohtaus sijoittuu elokuvan aikajanalla menneisyyteen, ja Wonder Womanin roolissa on Gal Gadot’n sijaan kuvausten aikaan vain 10-vuotias kilparatsastaja Lilly Aspell.

Wonder Woman 1984, pe 26.3. alkaen HBO Nordic.