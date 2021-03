Kadonneen jäljillä -sarjan kulisseissa tapahtui niin ikäviä asioita, ettei niitä voitu näyttää tv:ssä – Ellen Jokikunnas paljastaa, millaista ohjelman teko oikeasti on

Ellen Jokikunnas tietää useiden tosi-tv-ohjelmien juontajana, että kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan ja käsikirjoitus on siksi välillä heitettävä nurkkaan. Kun tunteet ottavan vallan, eletään hetkessä.

Ellen Jokikunnas on juontanut vuosien ajan tosi-tv-ohjelmia ja nähnyt, miten erilaisia formaatteja suunnitellaan ja käsikirjoitetaan, ja kuinka se näkyy itse sarjassa.

Jokikunnaksen mukaan Kadonneen jäljillä -sarja on loistava esimerkki siitä, miten suunnitelmia saatetaan joutua muuttamaan lukuisia kertoja kesken kuvausten. Jokikunnas on juontanut sarjaa vuodesta 2018.

Sarjassa etsitään suomalaisten kadonneita sukulaisia ympäri maailmaa, eikä etukäteen ole välttämättä tiedossa, mihin matka vie tai mitä sen aikana tapahtuu. Joskus matkan varrella paljastuu niin ikäviä yllätyksiä, että ne saavat läheisiään etsivän ihmisen romahtamaan täysin. Silloin kaikki suunnitelmat hylätään ja tilanteessa edetään päähenkilön ehdoilla.

– On kyse ihmisten elämästä ja aidosta jaksamisesta. Siellä on monesti ollut niin rankkoja kohtia, että on otettu aikalisä ja muutettu täysin suunnitelmaa. Kun päähenkilö pyörtyy jalkoihini, on pakko elää siinä hetkessä, Jokikunnas sanoo.

Välillä tapahtumat ja niiden aiheuttamat tunteet ovat olleet niin suuria, että myös Jokikunnas on herkistynyt.

– Olen monta kertaa kyynelehtinyt päähenkilöiden kanssa. Tiettyyn pisteeseen asti voi pitää itsensä kasassa, mutta jos toinen on palasina käsissäsi, ei siitä tilanteesta pysty irrottamaan itseään.

Ellen Jokikunnas on kohdannut Kadonneen jäljillä -sarjan kuvauksissa suuria tunteita ja elänyt niitä yhdessä päähenkilöiden kanssa.­

Yksi riipaiseva tilanne sattui sarjan viimeisimmällä kaudella, kun Etelä-Italiasta löytyi päähenkilön sukulaisia. Jokikunnas yritti taivutella heitä tapaamaan Suomesta saakka matkustaneen päähenkilön, mutta neuvottelut tyssäsivät totaalisesti. Perhe ei lopulta halunnut tavata lainkaan ja kaikki suunnitelmat jouduttiin perumaan.

– Se oli minulle itsellekin tosi musertavaa. Sekä kuulla se että kertoa tieto eteenpäin päähenkilölle. Sitä omaa pettymystä ja toisen ihmisen surua ei pysty käsikirjoittamaan.

Suunnitelmien muutokset saattavat vaikuttaa ohjelman lopputulokseen paljon. Tilanteiden muuttuessa saatetaan matkustaa yhtäkkiä aivan toiseen maahan, ja joskus sukulaisen etsintä tyssää kuin seinään.

Jokikunnas on toiminut Kadonneen jäljillä -kuvausmatkoilla myös käsikirjoittajan roolissa. Lisäksi mukana on ohjaaja, jonka kanssa hän tekee uudet suunnitelmat tarvittaessa jopa keskellä yötä.

– Siellä me sitten istuimme sängyn laidalla, pudistelemme päitämme ja mietimme, että mitäs nyt tehtäisiin. Kaikki ei elämässä mene suunnitelmien mukaan ja sama pätee myös tv-sarjoihin.

Joka tuotantokaudella eteen on osunut myös niin vaikeita ja lohduttomia tilanteita, etteivät ne ole päätyneet lainkaan televisioon. Jokikunnaksen noin puolet tarinoista ei koskaan päädy katsojien eteen, sillä niiden loppu on kaukana onnellisesta.

– Ihmiset haluavat nähdä tarinoita, joissa on onnellinen loppu. Ikävien loppujen ohjelmia ei esitetä, koska ne eivät palvele ketään, hän sanoo.

Jokikunnas nähdään ensi viikolla Nelosella alkavassa Farmi Suomi -ohjelmassa juontajana. Siinä Jokikunnas on perinteisemmässä juontajan roolissa.­

Jokikunnaksen viimeisin juontotyö on ensi viikolla alkavassa Farmi Suomi -sarjassa. Hänen mukaansa sen asetelma on hyvin toisenlaisen kuin Kadonneen jäljillä -sarjassa, sillä siinä hän on puhtaasti juontaja ja viestin välittäjä. Farmissa Jokikunnaksen taustalla on suuri tuotantotiimi ja käsikirjoittajia, jotka luovat raamit ohjelmaan ja joista hän toteuttaa oman osuutensa juontajana.

Ohjelmassa nähtävissä kilpailuissa ja maatilan työtehtävissä kaikki sisältö riippuu kuitenkin osallistujista. He saavat itse päättää, kuka tekee mitäkin ja miten. Jokikunnaksen mukaan juuri se luo mielenkiintoista viihdettä.

– Tuotanto ei puutuu mihinkään. Jos osallistujat rakentavat jotain ihan päin mäntyä, ei kukaan sano heille, että hei tuo menee nyt väärin. Se tuo ihmisistä esiin yllättäviä puolia.

– Ohjelmassa on kiehtovaa juuri se, että mielenkiintoiset päähenkilöt määrittävät ihan kaikkea sitä, mitä siinä tapahtuu.