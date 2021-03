Nämä morsianehdokkaat maajussit valitsivat matkalle kotimaihinsa – Matthew’n päätös yllätti totaalisesti

Maajussille morsian maailmalla -sarjan maajussit saivat valita kolme naista mukaansa kotimaahan Levillä vietetyn tutustumisjakson päätteeksi.

Turkkilainen Mustafa, libanonilainen Stefano ja kanadalaiset Roy ja Matthew tekivät torstain Maajusille morsian maailmalla -sarjan jaksossa suuria päätöksiä, kun he valitsivat kenet he halusivat ottaa mukaan matkalle kotimaahansa.

Levillä kuvattujen treffien ja tutustumisvaiheen päätteeksi jokaisen maajussin tuli valita kolme naista, jotka he haluaisivat viedä tutustumaan omaan arkeensa kotimaassaan.

Libanonilaisen Stefanon tapauksessa tilanne sai ennennäkemättömän käänteen, kun kukaan hänen neljästä morsianehdokkaastaan ei halunnut jatkaa matkaa hänen kanssaan. Naiset perustelivat poikkeuksellista päätöstään sillä, etteivät he kokeneet Stefanon olevan mukana ohjelmassa oikeista syistä.

Stefano lähti lopulta Maajussille morsian maailmalla -kuvauksista kotimatkalle tyhjin käsin. Hänelle ei syntynyt romanttisia tunteita ketään naista kohtaa, eivätkä morsianehdokkaat lopulta halunneet jatkaa matkaa hänen kanssaan.­

Turkkilainen Mustafa puolestaan pääsi helpolla, sillä hänen ei tarvinnutkaan pudottaa ketään neljästä morsianehdokkaastaan. Olivia, 35, nimittäin ilmoitti jo aiemmin kesken ryhmätreffien, että hänen ja Mustafan arvomaailmat poikkesivat liikaa toisistaan.

– Minä tein sellaisen päätöksen, etten halua lähteä matkalle, Olivia sanoi.

Olivia koki, ettei Mustafa ollut se sama mies, joka esittelyvideolla oli nähty. Hän epäili syyksi kielimuuria tai kulttuurieroja ja kertoi, ettei kaksikon yhteinen keskustelu ollut soljunut toivotulla tavalla.

– Se helpottaa mun työtä, Mustafa sanoi.

Mustafan kanssa hänen kotikaupunkiinsa Alanyaan päätyivät lähtemään siis Sanna, Pia ja Maarit.

Mustafa tuli hyvin juttuun Pian kanssa, jota hän pääsi jopa pussaamaan. Piaa matka Alanyaan Mustafan kotiseudulle hermostutti, sillä hän ei ollut koskaan ollut lentokoneessa tai matkustellut.­

Kanadalainen Matthew puolestaan oli saanut treffiensä perusteella selkeän käsityksen siitä, kenet hän haluaisi viedä mukanaan kotiseudulleen.

Matthew pohti päätöstä tehdessään sitä, kenen kanssa hän sopisi parhaiten yhteen. Ensimmäisenä hän kutsui mukaansa Jennin.

– Ihan tosi? Hyvänen aika. Kiitos, Jenni hämmästyi ja ryntäsi halaamaan Matthew’ta.

Jenni kertoi yllättyneensä päätöksestä totaalisesti. Hän oli vain hieman aiemmin paljastanut Matthew’lle, ettei välttämättä haluaisi lainkaan lapsia. Matthew’lle puolestaan perhe oli selkeä unelma, jonka hän toivoi voivansa toteuttaa mahdollisimman pian.

Matthew’n kertoi valinneensa ensimmäisenä Jennin, sillä hän koki keskustelun soljuvan parhaiten tämän kanssa. Kaksikko löysi heti yhteisen sävelen, eikä eriävä mielipide lapsihaaveista vaikuttanut lopulta olevan kynnyskysymys.

Toisena mukaan Kanadaan pääsi Suvi-Tuuli, joka hurmasi Matthew’n energiallaan. Viimeisen kutsun sai Taru ja kotimatkalle joutui Milla.

– Koen, että olisin voinut ihastua Matthew’hin, mutta tässä kävi näin ja näin on hyvä, Milla totesi.

Matthew joutui karsimaan Millan (oik.) kotimatkalle. Jennin (toinen vas.) hän valitsi ensimmäisenä.­

Vaikeinta kolmen morsianehdokkaan päättäminen oli Matthew’n maanmiehelle Roylle. Suomensukuinen Roy pohti päätöstään pitkään ja kertoi muuttaneensa mieltään useaan kertaan.

Royn kädet tärisivät, kun hänen oli aika jakaa kutsut kotiseudulleen morsianehdokkailleen. Hän kertoi päätöksen olleen äärimmäisen haastava.

Ensimmäisenä kutsun sai Sanna, jonka kanssa Roylla on samanikäisiä lapsia ja hyvin samankaltainen elämäntilanne. Sanna oli silmin nähden ilahtunut päästessään jatkamaan tutustumista kanadalaismaajussin kanssa.

Toisena Roy pyysi mukaansa Terhin, jolle oli ehtinyt syntyä jo syviä tunteita häntä kohtaan.

– Kyllä mulla vähän sydämessä tykyttää. Siellä on pieni muljahdus käynyt, Terhi myönsi.

Viimeisen kutsun antaminen oli Roylle erityisen vaikeaa.

– Tämä ei ole ollut helppoa. En olisi halunnut päättää vielä, mutta ikävä kyllä minun oli pakko. Haluan kiittää teitä ja olen pahoillani, hän sanoi.

Roylle päätöksen tekeminen oli erityisen vaikeaa. Hän päätyi lopulta pudottamaan pois pelistä Sarin (kesk.).­

Royn kädet vapisivat voimakkaasti ja hän veti syvään happea ennen kuin hän sanoi Katin nimen. Kati ilahtui päätöksestä silmin nähden, mutta kotimatkalle joutuneelle Sarille se oli suuri pettymys.

– Totta kai olen pettynyt, mutta tämä on ollut mukava kokemus ja ryhmä on ollut kiva. Roylla on hyviä vaihtoehtoja morsiameksi siellä, Sari sanoi.

