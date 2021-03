Yksi morsianedokkaista pudottaa maajussi-Matthew'lle pommin – paljastus sekoittaa pasmat täysin

Varo juonipaljastuksia! Matthew’lle selviää uudessa Maajussille morsian maailmalla -sarjan jaksossa, että hänen ja yhden morsianehdokkaan tulevaisuuden suunnitelmat eroavat suuresti toisistaan.

Maajussille morsian maailmalla -sarjan seuraavassa jaksossa maajussit viettävät ryhmätreffejä neljän morsianehdokkaansa kanssa. Kanadalainen Matthew haluaa tutustua treffien aikana paremmin jokaiseen naiseen ja vetäisee heidät vuorotelleen sivummalle kahdenkeskeisiin keskusteluihin.

Jennin, 34, kanssa keskustelu ajautuu nopeasti elämän tärkeisiin kysymyksiin. Jenniä kiinnostaa kuulla, mikä on Matthew’lle parisuhteessa niin kutsuttu ”deal breaker”.

– Mikä sinulle on kynnyskysymys suhteessa? hän kysyy suoraan.

– Voi veljet… En pidä tupakoinnista, Matthew vastaa.

Jenni kertoo, että hänelle on äärimmäisen tärkeää löytää sellainen kumppani, joka hyväksyy hänet juuri sellaisena kuin hän on. Hänellä on mielessään myös toinen asia, jonka hän päättää ottaa puheeksi Matthew’n kanssa.

– Haluatko todella lapsia vai pystytkö elämään ilman niitä? hän kysyy varovasti.

Matthew’lle vastaus on selvä, sillä hän on jo pitkään haaveillut perheestä. Toistaiseksi hän ei kuitenkaan ole löytänyt rinnalleen sopivaa naista unelmansa toteuttamiseksi.

– Kyllä minä haluaisin lapsia. En tästä enää muutu nuoremmaksi. Haluaisin siis hankkia niitä aika pian. Entä sinä? Matthew sanoo.

– En oikein tiedä. Ehkä en, Jenni myöntää.

Jenni (toinen vas.) ei ole varma haluaako hän lainkaan lapsia. Matthew’lle perhe taas on selkeä unelma.­

Vastaus saa Matthew’n häkeltymään, sillä se paljastaa, miten erilaiset suunnitelmat parilla on perheen perustamisen suhteen.

– Ai sinä et ehkä halua? hän kysyy Jenniltä.

– Jos haluan lapsen, se pitää tapahtua oikean ihmisen kanssa. Haluan olla varma, etten jää yksin lapsen kanssa. Minulla liittyy asiaan paljon pelkoja, hän vastaa.

Suorasanaisen keskustelun päätteeksi Jenni pyytää Matthew’lta anteeksi sitä, että hän otti asian puheeksi.

– Pudotin pommin, kun kysyin lapsista, anteeksi, hän sanoo.

– Ei se mikään pommi ollut, Matthew toteaa.

Vakava keskustelu saa molemmat mietteliääksi. Myöhemmin Jenni kertoo kameralle, ettei hän ole varma ymmärsikö Matthew, miten vakavissaan hän on sen suhteen, ettei välttämättä halua lainkaan lapsia.

– Ainakin olen nyt kertonut sen hänelle, koska minusta tuntuu, että ihmiset puhuu näistä asioista ihan liian myöhään ja se aiheuttaa tosi paljon konflikteja. Se ei ole reilua ketään kohtaan, Jenni sanoo.

Matthew puolestaan sai keskustelusta sen kuvan, että Jennillä saattaa olla taustalla jotain, mikä aiheuttaa hänelle pelkoa lapsien hankkimisen suhteen.

– Tuntui, että menneisyydessä oli ehkä tapahtunut jotain ikävää. Voisin puhua asiasta enemmänkin, hän analysoi kameroille.

Maajussille morsian maailmalla torstaisin klo 20.00 MTV3-kanavalla.