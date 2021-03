Muistatko ihan kamalan pelottavan Hämärän rajamailla -sarjan? Klassikosta alkaa uusi versio

Alkuperäinen The Twilight Zone kiehtoi katsojia, ja sitä pidetään yhä yhtenä kaikkien aikojen parhaista tv-ohjelmista. Nyt legendaarisesta sarjasta nähdään uusi versio.

The Twilight Zone -klassikkosarjan uuden version kaksi tuotantokautta nähdään uudessa Paramount+-suoratoistopalvelussa samana päivänä, kun palvelu näkee päivänvalon Suomessa, eli 25. maaliskuuta.

The Twilight Zonen uuden version (2019–2020) kertojana ja isäntänä on Jordan Peele. Hän on ollut myös luomassa ja käsikirjoittamassa sarjaa ja on yksi sen tuottajista. Peele tunnetaan töistään kauhun ja komedian parissa. Hänen esikoisohjauksensa Get Out (2017) oli menestys. Peele palkittiin kauhuelokuvasta parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarilla.

Uuden The Twilight Zonen ensimmäisen kauden näyttelijöinä nähdään muun muassa Ike Barinholtz, Taissa Farmiga ja Greg Kinnear. Toisella kaudella näyttelevät esimerkiksi Morena Baccarin ja Colman Domingo.

Kauhua, fantasiaa ja tieteisfiktiota taitavasti yhdistellyttä alkuperäistä The Twilight Zonea esitettiin Suomessa nimellä Hämärän rajamailla. Sarjaa rakastivat sekä katsojat että kriitikot.

Klassikkosarjan luonteeseen kuului, että jokainen jakso on itsenäinen tarinansa, jossa on omat hahmot ja idea. Henkilöt kohtasivat epätavallisia tapahtumia, joten jaksoissa saattoi olla avaruusolioita, hämmentäviä sairauksia ja muita yliluonnollisuuksia. Yleensä jokainen osa sai yllätyksellisen lopun.

Sarjan alkuperäisversiossa oli 156 jaksoa, ja sitä esitettiin 1959–1964. Sen jälkeen sarja on saanut uusia versioita, kuten Pelon rajalla (1985–1989). Uusia versioita on nähty myös 1994 sekä 2002–2003.

Sarjasta tehtiin myös Hämärän pelottavat varjot -elokuva (1983), radiosovituksia, teatteriesityksiä ja sarjakuvia. Muutamissa Disney-huvipuistoissa oleva The Twilight Zone Tower of Terror -laite on saanut innoituksensa suositusta sarjasta.

Mickey Rooney nähtiin klassikkosarjassa 1959.­

Sarjaa isännöi Rod Serling (1924–1975), joka oli myös ohjelman luoja ja pääkäsikirjoittaja. Muun muassa Emmy- ja Golden Globe -palkintoja sarjasta voittanut Serling osasi ilmaista asioita tavalla, jota mikään muu tv-ohjelma ei ollut siihen mennessä tehnyt.

Serling hyödynsi sarjassa omia kokemuksiaan esimerkiksi nyrkkeilystä, armeijasta ja lentokoneista. Serlingin tavoin moni käsikirjoittaja oli kokenut toisen maailmansodan, joten sodan tapahtumat olivat tekijöiden tuoreessa muistissa.

Myös sen hetkisiä ajankohtaisia kriisejä kuten kylmää sotaa tai kommunismin pelkoa käsiteltiin jaksoissa. Monet käsitellyistä teemoista, vaikkapa rasismi tai yksinäisyys, ovat ajankohtaisia tänäänkin – 60 vuotta alkuperäisen sarjan tekemisen jälkeen.

Ohjelmassa nähtiin vakiintuneiden tähtien lisäksi tuoreita kasvoja. Muun muassa Ron Howard, Robert Redford ja Burt Reynolds nähtiin sarjassa, mutta heistä tuli tähtiä vasta myöhemmin.

Rod Serling isännöi klassikkosarjaa 1959–1964.­

Mustavalkoista alkuperäissarjaa on pidetty yhtenä suurimpana inspiraation lähteenä televisioviihteessä. Sarja nostetaan toistuvasti ”kaikkien aikojen parhaat tv-ohjelmat” -listoille. Useita palkintoja voittaneella sarjalla oli vankka fanikunta, mutta katsojaluvut olivat hyvin maltilliset. Sen tuotanto peruttiinkin kahdesti, ja kahdesti se myös herätettiin henkiin.

Neljännelle kaudelleen jakson pituus piteni puolesta tunnista tuntiin.

– Kirjoitin niin paljon. Tunsin, että olin alkanut menettää perspektiiviä siihen, mikä on hyvää ja mikä on huonoa, Serlingin on kerrottu sanoneen Good Housekeeping -lehden mukaan.

Kun sarja päätettiin lopettaa viidenteen kauteen, Serling ei enää taistellut vastaan.

