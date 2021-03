Tältä näyttää entinen Salkkarit-tähti Lenita Airistona – julkaisi hauskan yhteiskuvan uutuussarjan kuvauksista

Oona Kare muistetaan Salatut elämät -sarjan Marianna Kurkena.

Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Oona Kare, 31, paljastaa Instagram-tilillään näyttelevänsä Lenita Airistoa tulevassa Hymyä!-sarjassa.

1970-luvulle sijoittuva draamasarja kertoo Hymy-lehden toimituksen tempauksista ja kustantaja Urpo Lahtisen elämästä. Sarjan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Tampereella, ja Kare on julkaissut tilillään yhteiskuvia pääosia näyttelevien Aku Hirviniemen ja Janne Katajan kanssa.

– Lenita & Mosse. Moi 70-luku ja Tampere!! Ny mennää!! Kare kirjoittaa julkaisussaan.

Oona Kare näytteli Salatuissa elämissä Marianna Kurkea vuosina 2013–2017. Hän aloitti vuonna 2017 näyttelijäntyön opinnot Kööpenhaminassa sijaitsevassa Copenhagen International of Performing Arts School -koulussa.

Urpo Lahtista näyttelee Aku Hirviniemi ja tämän Hymy-vaimoa Elsa Saisio. Janne Kataja esittää julkkiskampaaja Raimo Jääskeläistä eli Monsieur Mossea.

Mukana on muitakin aikansa tunnettuja hahmoja, kuten toimittaja Veikko Ennala ja vuoden 1970 Miss Suomi Ursula Rainio. Heitä esittävät Ilari Johansson ja Pihla Maalismaa.

Uutuussarjan takana on Katajan ja Hirviniemen oma tuotantoyhtiö. Valmista pitäisi tulla alkuvuodeksi 2022, jolloin sarja nähdään suoratoistopalvelu C Moressa.

Kaksikon edellinen sarja, viime vuonna valmistunut Keihäsmatkat, luotasi Suomen julkkishistoriaa vuoden 1972 kautta. Vaikka ajankohta on uutuudessakin sama, seuramatkalegenda Kalevi Keihäsestä kertoneen Keihäsmatkojen laveaan komiikkaan verrattuna isona erona on tyylilaji.

Se pysyy Outi Keskevaaran käsikirjoittamassa Hymyä!-sarjassa vankemmin draaman puolella.

– Hyvässä draamassa ja traagisissa tarinoissa ei tosin voi välttyä komiikalta, varsinkaan kun tässä on mukana Hymy-lehden värikkäät persoonat ja oikeat tarinat siitä, miten jutut on syntynyt ja saatu. Mukana on mustaakin huumoria, Hirviniemi kertoo.