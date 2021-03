Laulaja Erinin mökki kokee tv:ssä niin suuren muodonmuutoksen, ettei hän ole tunnistaa sitä – vain yksi asia säilyi ennallaan

Huvila & Huussi -ohjelmassa laulaja Erinin minimökistä taiotaan upea kesäparatiisi.

Huvila & Huussi -suosikkiohjelman uuden tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa nähdään laulaja Erinin ja hänen perheensä pienen mökin valtava muutos.

Erin Anttila ja hänen muusikkomiehensä Vesa ostivat Vesan vanhempien rakkaan kesäpaikan itselleen muutama vuosi sitten.

Mökillä viihtyvät Erin ja Vesa kahden poikansa kanssa, mutta usein mökkeilemässä on mukana myös sukulaisia. Reilut 20 neliön tilat ovat käyneet pieniksi ja epäkäytöllisiksi suurelle porukalle.

Erin kutsuu apuun Huvila & Huussin sisustusarkkitehti Mikko Vesasen ja remonttikoordinaattori Vilja Schepelin, joilta hän toivoo mökille lisää käytännöllisyyttä, valoa, tilaa ja turvallisuutta. Toiveissa on saada upea järvimaisema paremmin hyödynnettyä ja lapsille omaa tilaa. Erin kuvailee unelmamökkinsä väritystä moderniksi Peppi Pitkätossuksi.

Vanhassa mummonmökissä on pulaa tilasta, eikä järvimaisema pääse oikeuksiinsa. Erin toivoo remontin tuovan tilaan avaruutta ja käytännöllisyyttä.­

Massiivisessa remontissa koko mökki laitetaan uusiksi kirjaimellisesti katosta lattiaan. Mökkiä laajennetaan, ja siihen rakennetaan uusi sisäänkäynti ja eteinen.

– Heidän mielestään tämä mökki on vähän väärin päin. Olen samaa mieltä, koska nyt oleskelu katetulla terassilla jää ihan tuonne metsän puolelle, Mikko Vesanen pohtii.

Lähtötilanteessa sisäänkäynti ja terassi ovat metsään päin. Terassilta katselisi mieluummin järvimaisemaa.­

Vanhan mökin keittiö on tunkkainen ja ahdas.­

Erin toivoo mökkiin lisää nukkumapaikkoja. Ennen remonttia talossa on vain yksi pieni makuuhuone.­

Terassi otetaan käyttöön täysin uudella tavalla, kun sen paikalle rakennetaan makuuhuoneet.­

Tilan tunneta luodaan nostamalla huonekorkeutta. Koko kattorakenne puretaan ja uusitaan. Myös lattia tehdään kokonaan uusiksi.

Kuvassa mökin sisätilat ennen remonttia.­

Ainoaksi muistoksi vanhasta mökistä jää alkuperäinen takka.

– Vaikka mökki on tosi pieni, niin projekti on ihan älyttömän iso. Se laajeni siitä entisestään, kun jyrsijät olivat tehneet paljon laajemmin tuhoja kuin mitä aiemmin ajateltiin, Vilja Schepelin kertoo.

– Oikeastaan jäljelle jäi vain vanha seinärunko. Joku voisi ajatella, että helpompaa olisi rakentaa kokonaan uusi talo, mutta mun mielestä on hienoa, miten tuo vanha pohja on puhallettu ihan uudella tavalla henkiin, hän jatkaa.

Lopputulos yllätti Erinin, Ritva-anopin ja Anna-kälyn.­

Kahdeksan viikon remontin jälkeen on aika esitellä lopputulos. Yllätys on melkoinen, kun Erin saapuu paljastukseen yhdessä anoppinsa Ritvan ja kälynsä Annan kanssa.

Kolmikko on silmin nähden häkeltynyt muutoksesta, eikä ole saada sanoja suustaan.

– Herran jumala! Ihana, Erin huutaa nähdessään ensimmäisenä uuden olohuoneen.

– Hui mulle tuli kylmät väreet, Anna sanoo.

Uutta mökkiä ei ole tunnistaa samaksi paikaksi. Vaaleasävyisissä huoneissa on värikkäitä yksityiskohtia.­

Muutoksen yhteydessä rakennusta laajennettiin ottamalla ulkoterassi sisäkäyttöön. Muutoksella mökin neliöt tuplattiin, ja nyt tilaa on 40 neliötä.

Mökkiin saatiin mahtumaan sisävessa.­

Remontin jälkeen mökistä löytyy tupakeittiö, makuuhuone, lastenhuone sekä sisävessa. Erin toteaa, ettei hän edes uskaltanut toivoa sisävessaa ja lämmintä vettä.

– Se muuttaa kaiken. Tänne on nyt helppo tulla, ei tarvitse lähteä seikkailemaan tuonne puolen kilometrin päähän, hän kiittelee.

Mökin jokainen neliömetri on otettu tehokkaasti käyttöön, ja säilytystilaa on lisätty. Tältä näyttää uusi makuuhuone.­

Uudessa lastenhuoneessa on kerrossänky ja iso liitutaulu.­

Mökin uudet tilat ovat modernit ja valoisat. Avarasta keittiöstä avautuu näkymä järvelle.­

Ahdas keittiö siirrettiin pimeästä nurkkauksesta järvelle avautuvien ikkunoiden eteen. Keittiöön tehtiin myös saareke.

Erinin puolison isoisän muuraama takka säilyi entisellään, mutta se maalattiin mustaksi.­

Mökin yleisilme muuttui valoisammaksi ja modernimmaksi. Sisätilat maalattiin vaaleiksi, ja huonekalut uusittiin. Mökistä löytyy värikkäitä ja uniikkeja yksityiskohtia, kuten räsymatot ja räsymatoista tehty säkkituoli.

Mökin ulkoseinät maalattiin tummalla sävyllä.­

Yllätyksiä on luvassa vielä ulkona. Uusitulta terassilta on upeat näköalat, ja lisäksi punainen mökki on maalattu uusiksi tummalla sävyllä.

Erin, Ritva ja Anna eivät malta odottaa pääsevänsä viettämään vapaa-aikaa uudessa kesäparatiisissaan.

– Kaikki meni nappiin, mökin alkuperäinen omistaja Ritva kehuu.

Remontti on muuttanut Erinin asennetta koko aluetta kohtaan.

– Siitä tuli kertaheitolla meidän oma mökki. Tähän saakka se oli tavallaan edelleen muiden – nyt se on meidän, Erin kuvaili IS:n Tv-lehden tuoreessa haastattelussa.

Laulaja viettää nykyään mökillä runsaasti omaa aikaa. Remontin jälkeen hän on tehnyt siellä töitä ja kirjoittanut uusia kappaleita koronapandemian vietyä keikat.

– Siellä on ihana olla myös siksi, että paikassa ei ole enää mitään ylimääräistä. Kaikki roju on poissa, ja olotilani on harmoninen.

Huvila & Huussi maanantaisin alkaen 22. maaliskuuta kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.