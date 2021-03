The Voice of Finland -laulaja murtuu lattialle itkemään pudottuaan kisasta – takahuoneeseen hiipinyt Pyhimys puuttuu peliin

Pyhimys antaa The Voice of Finlandissa pudonneelle kilpailijalle uuden mahdollisuuden.

The Voice of Finlandin Comeback Stagella nähdään koskettava pelastustilanne, kun Tallinnassa asuva Siret Tuula karsiutuu viime hetkellä Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimistä Knockout-vaiheessa.

Kilpailusta putoaminen aiheuttaa Siretissä suuren tunnereaktion.

– Poistuttuani lavalta olin tosi hajalla. Väsymys ja tunteet ottivat vallan. Menin ihan rikki, kilpailija kertoo.

Siret saapuu muiden pudonneiden laulajien luokse kyynelissä ja murtuu pian lattialle itkemään. Laulajan on vaikea kertoa tunteistaan kyynelvirran takia.

– Tämä oli huikea mahdollisuus. Kiitos, Siret sanoo itkuisena.

Bäkkärillä kuvauksia seurannut Pyhimys on kuitenkin päättänyt antaa Siretille uuden mahdollisuuden.

– Nyt jännittää, Pyhimys kuiskaa kuvausryhmälle hiippaillessaan salaa paikalle.

– Aion jatkaa jazz-albumini tekemistä… Siret kertoo kyynelissä, kun Pyhimys astelee yhtäkkiä hänen luokseen.

Huomatessaan tähtivalmentajan Siretiltä on mennä jalat alta. Laulajan pitää kerätä itseään hetki ennen kuin hän pystyy puhumaan Pyhimykselle.

– Tunsin koputuksen vasemmalla olkapäälläni, jostain syystä katsoin oikealle ja siinä oli Pyhimys! Menin entistä enemmän shokkiin. Itkuni vain yltyi! En ymmärrä, mitä tapahtui, tunteet ottivat vallan minusta, Siret kertoo tapahtumista.

– Haluaisitko tulla minun joukkueeseeni? Pyhimys hymyilee.

– Totta kai! Ei sinun tarvitse edes kysyä, herkistynyt Siret vastaa.

– Olen todella onnekas, kun Pyhimys valitsi minut Comeback Stagelle, Siret sanoo kiitollisena.

