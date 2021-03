Down-malli Maddyn isä ja isoisä sanoivat, ettei hänestä koskaan tulisi mitään – äiti haaveilee eniten yhdestä asiasta

Australialainen Madeline Stuart, 24, on rikkonut esteitä ja asenteita ensimmäisenä ammattimaisena down-mallina. Äiti puhuu tyttärensä kohtaamista vaikeuksista dokumenttielokuvassa.

Kun Madeline ”Maddy” Stuart syntyi, lääkärit sanoivat tytön jäävän 7-vuotiaan tasolle. He totesivat Maddyn äidille Rosannelle, ettei downin oireyhtymä -lasta kannattaisi edes viedä kotiin.

– Isäni ja Maddyn toinen isoisä sanoivat samaa. Maddyn isäkään ei kestänyt tilannetta. Kaikki sanoivat, ettei Maddysta tulisi mitään ja hän olisi vain taakka minulle, Rosanne muistelee Maddy the Model -seurantadokumentissa.

Rosanne sanoo ihmisten olleen oikeassa vain siinä, miten Maddy muuttaisi hänen elämäänsä. Maddy on maailman ensimmäinen down-ammattilaismalli, joka on raivannut esteitä tieltään, mutta se on vaatinut äidiltä ja tyttäreltä uhrauksia.

Madeline Stuart on sometähti ja malli.­

Vaikka australialainen Maddy kärsii puhevaikeuksista, hänellä on mainiot sosiaaliset taidot. Hän rientää tapaamaan tuttujaan kädet avosylin ja sulkee heidät aina kunnon halaukseen.

Äiti kertoo haaveilevansa hetkestä, jolloin Maddy puhkeaisi puhumaan. Hän ymmärtää muiden puheet ja omansa, mutta kieli ei käänny oikeaan asentoon, jotta sanat voisi sanoa oikein.

Dokumentissa nähdään, kuinka rakennustarkastajaäiti yrittää sinnitellä leipätyössään Madelinen uran ohella, eikä halua luopua ainakaan jälkimmäisestä, koska se tekisi hänen tyttärensä surulliseksi.

– Kaksi viime vuotta ovat olleet vuoristorataa. On ollut loistavia tilaisuuksia ja karvaita pettymyksiä, hän sanoo.

Äiti on omistanut koko elämänsä Maddyn unelmalle olla malli. Se alkoi, kun Rosanne vei tyttärensä muotinäytökseen ja Maddy totesi päättäväisesti ”äiti, minä malliksi”. Roseanne tilasi tyttärelleen mallikuvauksen ja hämmästyi itsekin, kuinka valokuvauksellinen Maddy on.

Valmistautumista mallintöihin.­

Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 2015, Maddy teki historiaa New Yorkin muotiviikoilla ensimmäisenä down-mallina. Hän oli tuolloin 18-vuotias. Muotimaailman valloitus on jatkunut muun muassa Pariisin, Lontoon ja Venäjän muotiviikoilla.

Tie tähtiin oli otsikoiden perusteella auki. Äiti ei kaunistele totuutta. Häntä sieppaa se, että Maddysta kyllä kirjoitetaan paljon, mutta rahan tuloon tai asenteisiin kirjoittelu ei vaikuta. Yritykset eivät äidin mukaan halua mainostaa tuotteitaan Maddyn kuvalla. Taloudellista tukea ei tule, vaan työskentely maailmalla pitää kustantaa itse.

Maddy hurmaa muotinäytöksissä.­

– En saa Madelinelle agenttia. Olen kysynyt mallitoimistoilta agenttia, mutta niitä ei kiinnosta. Toimistot kieltäytyvät, koska Maddy on julkkis. Julkkisten agentit taas sanovat, etteivät lähde yhteistyöhön Maddyn puhevaikeuksien takia. Australia on pahin, koska täällä sanotaan Maddyn työskentelyn olevan hyväksikäyttöä.

– Ilmainen työ kyllä kelpaa, Rosanne Stuart lataa.

Kulisseissa äiti varoittaa muotinäytösten toimittajia Maddyn sanavaraston pienuudesta. Kysymysten tulee olla sellaisia, joihin voi vastata joo tai ei. Toimittajat utelevat tytöltä lähinnä, pitääkö tämä New Yorkista.

Catwalk-lavalla Maddy säihkyy, mutta muotinäytösten jälkeen hän romahtaa. Haastatteluista ei tule mitään tytön itkiessä.

Äiti ja tytär ovat taistelupari, jotka ovat toistensa tukena.­

Rosannen oma äiti toivoisi tyttärensä elävän itselleenkin. Maddy on aina ollut etusijalla, eikä omalle elämälle ole ollut sijaa.

Yksinhuoltaja myöntää itkeneensä itsekseen, kun Maddyn luokkatoverit jatkoivat aina eteenpäin koulussa, valmistuivat ja niin edespäin, mutta hänen tyttärensä ei pystyisi ajamaan koskaan edes ajokorttia.

– Minulta on jäänyt kokematta paljon, mutta elämäni on ollut silti upeaa. Maddy on opettanut minulle rakkautta ja hyväksyntää. Hän on opettanut minulle, mikä on aitoa. Hän on paras ystäväni. En haluaisi elää ilman häntä, äiti muistuttaa.

Ruotsalaisen Jane Magnussonin dokumentti seuraa äidin ja tyttären elämää neljän vuoden ajalta. Se keskittyy Maddyn mallin uran sijaan kuvaukseen äidinrakkaudesta ja väsymättömästä urakoinnista oman lapsensa hyvän eteen.

Lopussa nähdään, kuinka molempien työ tuottaa ennennäkemätöntä hedelmää.

Maddy The Model, lauantaina 20.3. Teema & Fem klo 20.01 & Yle Areena