Tällainen on Urpo Lahtisesta ja Hymy-lehdestä kertova draamasarja – legendaarinen lehtikustantaja toi Suomeen sensaatiojutut ja alastonkuvat

Hymy-lehti toi Suomeen sensaatiojutut – alastonkuvien kera. Tampereen seudulla parhaillaan kuvattava tv-sarja avaa lehtikustantajan ristiriitaista persoonaa: Urpo Lahtinen oli 1970-luvun vaikuttajien hyvä ystävä ja samalla heidän suurin kriitikkonsa.

Onko mahdollista, että rouva olisi kuvissa alasti?

Liikemies ja kustantaja Urpo Lahtisen (1931–1994) perustama Hymy-lehti oli 1960- ja 1970-luvulla oma ilmiönsä, jonka toimittajille ja kuvaajille oli hyvin selvää, millä lehteä kannatti myydä: populistisilla sensaatioaiheilla, päättäjien ja julkkisten kustannuksella naureskelemisella sekä alastonkuvilla.

Hymy-lehden toimituksen tempauksista ja Lahtisen omasta elämästä on syntymässä draamasarja Hymyä!, jota kuvataan tänä keväänä Tampereella ja eri puolilla Pirkanmaata.

– Urpo Lahtinen oli armoitettu taidemesenaatti ja lähes kaikkien aikansa kulttuurivaikuttajien sisäpiiriläinen ja ystävä, näyttelijä Janne Kataja luonnehtii Ilta-Sanomille sarjan kuvauksista Tampereelta.

– Samaan aikaan hän oli luomansa sensaatioskandaalilehden kautta myös ystäviensä pahin kriitikko, Kataja huomauttaa.

Sarja kertoo Hymy-lehden tekemisen lisäksi myös Urpo Lahtisen (Aku Hiviniemi) ja Hymy Lahtisen (Elsa Saisio) avioliiton murenemisesta.­

Lehtikeisarin ristiriitainen persoona on myös Hymyä!-sarjan ytimessä. Tapahtumat sijoittuvat 1970-luvun alkuun, jolloin Hymy-lehden levikki ja maine olivat suurimmillaan.

Lahtista näyttelee Aku Hirviniemi ja tämän Hymy-vaimoa Elsa Saisio. Kataja esittää julkkiskampaaja Raimo Jääskeläistä eli Monsieur Mossea.

Mukana on muitakin aikansa tunnettuja hahmoja, kuten toimittaja Veikko Ennala ja vuoden 1970 Miss Suomi Ursula Rainio. Heitä esittävät Ilari Johansson ja Pihla Maalismaa.

Vuoden 1970 Miss Suomea Ursula Rainiota näyttelee Pihla Maalismaa.­

– Hymy oli populistinen syvien kansanrivien ääni. Veikko Ennalan tapaiset, instituution kaltaiset toimittajalegendat olivat kunnianhimoisia toimittajia, joiden jutut myytiin sensaatiokulmalla, Kataja kuvailee.

– Esimerkiksi lehtijuttu, jossa rouva maalta puhuu eriarvoistumisesta ja kuinka sinä aikana oli helpompi elää naisena kaupungissa kuin naisena maalla – nämä olivat tärkeitä keskustelun avauksia. Jotta tämä oli mahdollista tehdä Hymyssä, haastateltavia pyydettiin olemaan kuvissa alasti, mikä ei olisi ollut olennaista jutun sisällön kannalta.

Urpo Lahtinen (Aku Hirviniemi) ja Veikko Ennala (Ilari Johansson) ottavat rauhallisesti.­

Sarjan takana on Katajan ja Hirviniemen oma tuotantoyhtiö. Valmista pitäisi tulla alkuvuodeksi 2022, jolloin sarja nähdään suoratoistopalvelu C Moressa.

Kaksikon edellinen sarja, viime vuonna valmistunut Keihäsmatkat, luotasi Suomen julkkishistoriaa vuoden 1972 kautta. Vaikka ajankohta on uutuudessakin sama, seuramatkalegenda Kalevi Keihäsestä kertoneen Keihäsmatkojen laveaan komiikkaan verrattuna isona erona on tyylilaji.

Se pysyy Outi Keskevaaran käsikirjoittamassa Hymyä!-sarjassa vankemmin draaman puolella.

– Hyvässä draamassa ja traagisissa tarinoissa ei tosin voi välttyä komiikalta, varsinkaan kun tässä on mukana Hymy-lehden värikkäät persoonat ja oikeat tarinat siitä, miten jutut on syntynyt ja saatu. Mukana on mustaakin huumoria, Hirviniemi täsmentää.

Erkki (Kalle Lamberg), Urpo (Aku Hirviniemi) ja Pekka (Heikki Kinnunen) tutustuvat kilpailijoiden hengentuotteeseen.­

Tarina kuvaa, kuinka menestynyt kustantaja uhoaa paljastavansa poliitikkojen rötöksiä ja julkkisten toilailuja, mutta tekee sen sensaatioiden hengessä. Samaan aikaan avioliitto Hymy-vaimon kanssa on hajoamassa.

– Tekemänsä roskajournalismin takia hän ei oikein koskaan päässyt niihin seurapiireihin, joihin hän olisi halunnut, Hirviniemi summaa.

Toisaalta Lahtisella oli laaja ystäväpiiri, mikä Katajan mukaan kuvaa hyvin lehtikeisarin sydämellisyyttä ja ystävällisyyttä. Hyvistä ystävistä yksi oli juuri Monsieur Mosse.

– Mossen kampaamossa kävivät kaikki sen ajan kuuluisat julkkisrouvat ja missit. Hänelle maksettiin palkkaa, että hän kertoi kuulemansa juorut Hymy-lehdelle, Kataja naurahtaa.

Hymyä!-sarjan idean isä Janne Kataja näyttelee sarjassa julkkiskampaaja Monsieur Mossea.­

Monsieur Mosse oli Suomen ensimmäisesti avoimesti homoseksuaaleja julkkiksia. Kaapista ulos tuleminen tapahtui tietenkin Hymy-lehdessä, alastonkuvien kera.

– Urpo Lahtinen oli ostanut Mosselle lomamatkan Kreikkaan, ja sitten piti keksiä, mitä siellä voisi tehdä. Lehden kuvissa hän seisoo alasti kallion päällä, mutta kun lukee jutun, sen jokainen lause ja virke ovat arvostettavia vielä tänäkin päivänä, Kataja kehuu.

Lehden toimittajista yhtä näyttelee Satu Silvo, joka oli sarjan tapahtumavuonna 1972 kymmenvuotias.

– En kaipaa yhtään 1980- tai 1990-lukua, mutta nyt kun olin viikon täällä lavasteissa, huomasin tämän rauhoittavan minua. Rupesin yhtäkkiä kaipaamaan 1970-lukua: niitä värejä ja että oli vain yksi puhelin, Silvo huokaa.

Hymyn toimituksen väkeen kuuluvat sarjassa muun muassa Erkki Petman (Kalle Lamberg) ja Iiris Tuunainen (Satu Silvo).­

Katajan mukaan sarjan kuvaamista tapahtumista on jo kulunut sen verran aikaa, että niistä voi kertoa rehellisesti.

– Siis niin, että ihan jokaisesta asioista ei välttämättä pahastuta ja menetetä mielenmalttia, koska ymmärretään 1970-luvun viitekehys, Kataja sanoo.

– Sarjan ajankuva antaa myös hyvän verrokin tämän päivän Suomeen tietynlaisesta sananvapaudesta ja oikeudesta olla pelkäämättä sanoja.