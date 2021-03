Rahapajan luojan rohkeassa uutuussarjassa prostituoidut lähtevät pakomatkalle – Álex Pinasta on tullut yksi Espanjan arvostetuimmista tv-sarjojen tekijöistä

Álex Pinan uudessa Netflix-sarjassa Sky Rojossa yhdistyvät musta huumori ja toiminta.

Netflixin suosituimmaksi ei-englanninkieliseksi sarjaksikin kohonneen Rahapajan (La casa de papel, 2017–2021) luojan Álex Pinan odotettu uusi sarja Sky Rojo (2021–) saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa Netflixissä perjantaina.

Espanjalainen Sky Rojo kertoo kolmesta prostituoidusta Coralista, Wendystä ja Ginasta, jotka lähtevät pakomatkalle bordellissa tapahtuneen kohtalokkaan episodin seurauksena. Paetessaan he saavat peräänsä työpaikkansa parittajan Romeon ja tämän apurit. Naisten matkasta vapauteen tulee kiihkeä, kaoottinen ja vaarallinen.

Madridissa ja Teneriffalla kuvatussa sarjassa yhdistyvät toiminta ja musta huumori.

– Se on suuren riskin sarja, ei pelkästään sen aiheen prostituution ja naiskaupan takia, vaan myös sen lähestymistavan takia, Pina kertoi La Vanguardia -sanomalehdelle.

Prostituoituja näyttelevät Verónica Sánchez (Serranon perhe, La república – tasavalta), argentiinalainen laulaja–näyttelijä Lali Espósito ja kuubalainen Yany Prado. Parittaja-Romeon roolissa nähdään Asier Etxeandia (Velvet Colección ja Velvet – muotitalon tarina).

Álex Pinalla on menestyksekäs ura tv-sarjojen parissa.­

Álex Pina, 53, on useiden menestyneiden espanjalaissarjojen takana. Rahapajan lisäksi Netflixistä löytyy muitakin Pinan kehittämiä, käsikirjoittamia ja tuottamia sarjoja, kuten White Lines (2020) ja Locked Up (Vis a vis, 2015–2019). HBO Nordicilla on katsottavissa The Pier (El embarcadero, 2019–2020).

Miehen rinnalla työskentelee vaimo Esther Martínez Lobato, joka on sarjojen käsikirjoittaja, tuottaja ja showrunner. El Comercio -lehti on kuvannut Martínez Lobatoa ”Rahapajan salatuksi neroksi”.

Viimeisten vuosien aikana Pinasta on tullut yksi Espanjan merkittävimmistä draaman tekijöistä. Vaikka Serranon perheenkin luonut Pina on nyt arvostettu ja kehuttu television maailmassa, hänen sarjojensa menestys ei ole ollut itsestään selvää. Hyviä arvioita saaneen, naisvangeista kertovan Locked Upin tuotanto loppui lyhyeen, kun espanjalainen tv-kanava Antena 3 perui sen parin kauden jälkeen. Pelastajaksi ilmaantui Fox Espanja, joka ilmoitti ottavansa sarjan kolmannelle ja neljännelle kaudelle. Sarjasta tuli pienoinen hitti kansainvälisesti.

– Locked Up muutti espanjalaista fiktiota, jonka pitikin muuttua, Pina on todennut El Pais -lehdelle.

Rahapaja on kohonnut Netflixin suosituimmaksi ei-englanninkieliseksi sarjaksi.­

Pohjois-Espanjan Pamplonassa syntynyt ja toimittajana uransa aloittanut Pina loi ja käsikirjoitti sarjoja 20 vuoden ajan Globomedialle. 2016 hän perusti oman fiktiosarjoihin keskittyvän tuotantoyhtiön Vancouver Median, jonka ensimmäinen tv-sarja oli palkittu ja kansainväliseen supersuosioon lopulta kohonnut Rahapaja.

– Opin paljon Globomediassa, mutta työskentelin siellä herralle, joka maksoi palkkani, mikä tietenkin välittyi kaikkeen tekemiseeni. Luova vapaus on aina suurempi, jos ei ole yhteydessä yritykseen, jolla on tietty linjaus tai taloudellisia tavoitteita. Mielestäni pitää myös arvostaa kirjoittajan näkemystä. Fiktiossa ja hahmosuunnittelussa on tapahtumassa muutos, joka tekee kaiken mahdolliseksi, Pina sanoi El Paisille vuonna 2018.

Locked Upin kaltainen kohtalo oli ensin myös Rahapajalla, kun lupaavan alun jälkeen katsojaluvut putosivat. Tällä kertaa Netflix tuli ja pelasti sarjan ostamalla sen kansainväliset oikeudet. Yleisö ympäri maailmaa ihastui Rahapajaan, jossa sekoittuvat toiminta, musta huumori ja polttava romanssi.

– Uskon, että sarja toimii, koska se tuo televisioon jotain uutta. Se on hyvin latinomainen, dramaattinen, tunnepitoinen mutta myös hyvin amerikkalainen ja älyllinen. Rahapaja on yksinkertaisuudessaan raivoisa ja koukuttava, Pina pohti The Oprah Magazinen haastattelussa.

Sky Rojo, pe 19.3. alkaen Netflix