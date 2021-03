Arman Alizadilta jättiyllätys: tekee täysin uuden aluevaltauksen Hollywood-tähtien rinnalla

Tv-suosikki Arman Alizad tiedetään monitaitoiseksi mieheksi. Nyt on vuorossa ensimmäinen elokuvarooli – ja toinen heti perään.

Maan suosituimpiin tv-esiintyjiin kuuluva Arman Alizad, 50, tekee uuden aluevaltauksen. Hän on juuri kuvannut ensimmäisen elokuvaroolinsa englanninkielisessä The Creeps -tuotannossa ja toukokuussa alkavat seuraavat kuvaukset Tuukka Temosen ohjauksessa. Siinä Armanilla on yksi pääosista. Tehtynä on rooli myös syksyllä käynnistyvässä tv-sarjassa Koskinen.

– Olen ollut parikymmentä vuotta kameran edessä omana itsenäni, mutta näytteleminen on aivan eri asia. Näytellessä antaudun ohjaajan käyttöön ja heittäydyn toteuttamaan hänen visiotaan, Arman Alizad kuvailee.

Näytteleminen on tuntunut luontevalta ja ollut aina paljon elokuvia katsoneelle sekä tarinoita rakastavalle miehelle mukava kokemus.

– En tässä vaiheessa sopisi mihin tahansa rooliin, mutta nämä pienemmät osat ovat olleet hyvä lähtökohta. Näyttelijäntaitoja voi kehittää ja oppia lisää, joten olen valmis ottamaan haasteita vastaan.

Tekeillä oleva Marko Mäkilaakson ohjaus The Creeps kertoo kahdesta amerikkalaisesta, jotka osallistuvat Suomessa Monsterfest-tapahtumaan. Pääosissa näyttelevät lukuisista Hollywood-tuotannoista tutut Christopher Lambert ja Chris Cavalier. Riiviömäiset oliot alkavat piinata paikkakuntaa, joten paikalle tarvitaan virkavaltaa. Kuvaan astuu poliisikaksikko, jota esittävät Alizad ja Sami Huhtala.

Kun ohjaaja Marko Mäkilaakso pyysi Armania rooliin, aikaa ei tuhlattu jahkailuun.

– Lupauduin mukaan samantien.

Arman Alizad nähdään The Creeps -elokuvassa poliisina. Rooli on hänelle ensimmäinen elokuvatyö.­

Alizadin poliisikollegaa näyttelee Sami Huhtala.­

Mäkilaakso oli entuudestaan tuttu, sillä hän ohjasi Armanin aikanaan juontamaa matkailuohjelmaa Loman tarpeessa.

Tekeillä olevaa elokuvaa kuvaillaan 80-lukulaiseksi toimintakauhukomediaksi.

– Olen elänyt aikaa, jolloin tällaisia elokuvia tehtiin enemmänkin, ja fiilistellyt vastaavia tarinoita. Nyt yhtäkkiä pääsen mukaan. Tämä on nostalginen matka omaan nuoruuteen. Mahtava juttu, Arman tuumii.

Valkokankaalla näytteleminen on uutta, mutta suositussa Syke-sarjassa hänet on nähty muutamassa jaksossa patologina. Elokuvaura saa pian myös jatkoa, kun työnimellä Pohjolan satoa kuvattavan kannabisaiheisen maalaiskomedian kuvaukset käynnistyvät. Alizadin rooli Tuukka Temosen seuraavassa ohjauksessa kuuluu elokuvan pääosiin.

– Olen tarinan pääpahis. Mietin asiaa jonkin aikaa, koska rooli on niin iso ja mukana elokuvan alusta loppuun, mutta päätin ottaa haasteen vastaan.

Temonen ohjasi 2000-luvun alkupuolella osan Loman tarpeessa -sarjan jaksoista.

– Olen tuntenut Markon ja Tuukan pitkään ja luotan heihin. Pidän heitä molempia loistavina ohjaajina.

Arman Alizad ja elokuvan ohjaava Marko Mäkilaakso ovat tunteneet pitkään. Alizadista tuntuikin mukavalta hypätä uuden eteen tutun ihmisen avustuksella.­

Näyttelemisen lisäksi Alizad on pysynyt kiireisenä kuvatessaan viidettä tuotantokautta yhteiskunnallisia asioita käsittelevään tv-sarjaansa Arman Pohjantähden alla.

– Tänä vuonna esitettävä kausi on tehty melkein kokonaan ihmisten vinkkien pohjalta. Aiheet ovat suoraan Suomen kansalta.

Alizad kertoo saavansa aiheista viestejä päivittäin.

– Kolme some-kanavaani tavoittavat yli miljoona henkeä viikottain. Annamme äänen vaietuille aiheille. Olen tosi kiitollinen, että työllä on mahdollisuus vaikuttaa.

Alizad tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden kertoa epäkohdista samoin kuin Hannu Karpo aikoinaan.

– On mitä suurin kunnianosoitus, jos minua kutsutaan nykyajan Karpoksi. Karpohan on meidän suomalaisten suuri sankari, Arman kumartaa Karpon suuntaan.

Hän perusti 13 vuotta sitten oman tuotantoyhtiön voidakseen tehdä tärkeiksi kokemiaan ohjelmia.

– Haluan tehdä televisiota, jonka sisällöllä on merkitystä. Jos en saisi tehdä sitä, en tekisi televisiota lainkaan. Aluksi ei ollut montaa, jotka uskoivat asiaan, kun lähdin tekemään ensimmäisiä sarjoja. Minulle jopa vähän naureskeltiin, mutta päätin ottaa riskin ja nyt ollaan tässä.

Armanin mukaan näytteleminen on hyvin erilaista kuin juontajan työ. Hän on innokas oppimaan uudesta aluevaltauksestaan lisää.­

Arman Alizad, Marko Mäkilaakso ja Sami Huhtala The Creeps -elokuvan yökuvauksissa.­

Arman Alizad on voittanut tv-alan tärkeimmän palkinnon Kultaisen Venlan seitsemän kertaa.

Tammikuussa hän täytti 50 vuotta, mutta juhlat jäivät pitämättä.

– En ole ollut suuri syntymäpäivien juhlija, mutta viisikymppiset on sen verran merkittävä päivä, että ilman koronaa olisin järjestänyt jotkut juhlat. Kun tämä tilanne on joskus ohi, järjestän varmaankin jotain, Arman arvelee.

Edellisen kerran syntymäpäivä on tuntunut merkittävältä, kun elämää tuli eletyksi 30 vuotta.

– Silloin sitä tarkasteli elämäänsä ja nyt taas tuntui samalta. Muuten en oikein mieti ikää. Johtoajatuksena on pyrkiä pitämään hengissä sydämessäni oleva seitsemänvuotias.

Kosketuspinta lapsuuteen pysyy neljän lapsen isällä myös omien lasten kautta.

– Olen neljän tyttären isä, pienin tytär syntyi puoli vuotta sitten. Kiara on ollut todella helppo ja kiltti vauva, joka nukkuu yöt, mutta onhan vauvan tulo aina elämänmuutos, koska vauva vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Rakastan lapsia niin paljon, että on ollut aivan ihanaa.

Tyttäristä vanhin on 18-vuotias ja nuorin viime syyskuussa syntynyt. Nuorimman äiti on Alizadin nykyinen avopuoliso, maskeeraaja-stylisti Senay Coco.

– Emme ole menneet kaikessa hiljaisuudessa kihloihin emmekä naimisiin, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Arman myhäilee.