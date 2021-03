Turkkilainen Mustafa kinuaa suomalaisnaisilta suukkoja tv:ssä – kiusallisen tilanteen jälkeen Sanna avaa sanaisen arkkunsa

Varo juonipaljastuksia! Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa oleva Mustafa tahtoo saada pusun treffikumppaneiltaan. Yksi suostuu, toinen ei.

Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa alkavat torstaina ryhmätreffit. Tällä kaudella neljä ulkomailla asuvaa maajussia etsii Suomesta rakkautta. Kauden neljännessä jaksossa maajussit suuntaavat ryhmätreffeille, joilla saavat myös hetken aikaa kahdenkeskistä aikaa jokaisen naisen kanssa.

Levillä kuvatussa jaksossa Turkin Alanyasta kotoisin oleva Mustafa, 42, käy naisten kanssa muun muassa koiravaljakkoajelulla. Mustafa on aiemmin asunut Suomessa ja ollut naimisissa suomalaisen naisen kanssa. Hän onkin maajusseista ainoa, joka puhuu miltei koko ajan suomea.

Torstai-iltaisessa jaksossa tulee selväksi, kuinka tärkeää fyysinen läheisyys on Mustafalle. Hän yrittää lyhyen kahdenkeskisen hetken aikana saada treffikumppaneiltaan suukkoja, onnistuen toisen kanssa ja epäonnistuen toisen kanssa.

Piia, 42, ja Mustafa tutustuvat toisiinsa hieman paremmin nauttien kahvia kodassa. Ennen kahdenkeskistä tuokiota Mustafa kehuu Piian olevan positiivinen nainen, joka on hieman ujo. Aluksi kaksikolla on vaikeuksia saada termosmukia auki, mutta kun se on avattu, kilistävät he kahvikupeillaan.

– Katso mun silmiin nyt, Mustafa tokaisee Piialle, kun tämä ei aluksi vastaa hänen katseeseensa.

Piia vastaa Mustafan katseeseen ja Mustafa jatkaa:

– Nyt sinä tiedät senkin. Yleensä me kippistetään ja pussataan, mutta nyt se ei varmaan onnistu, Mustafa sanoo Piialle.

Piia naurahtaa miehen tokaisulle, mutta Mustafa paljastaakin olevansa tosissaan.

– Onnistuuko? Mustafa kysyy.

– No...Piia alkaa vastata, kun Mustafa jo kurottautuu häntä kohti suukkoon ja kaksikko pussaa toisiaan huulille.

– No niin, Mustafa sanoo ja kaksikko kippistää taas ennen kuin ottaa kahvikupeistaan huikat.

Pian ja Mustafan treffit sujuvat iloisissa tunnelmissa.­

Vielä treffien lopuksi kaksikko vaihtaa toisen pusun. Treffien jälkeen Piia naureskelee kameralle ja kertoo tapahtuneesta.

– Se kuuluu kuulemma heidän tapoihin, että kun kippistellään, niin sitten annetaan pusu. Yllätyshän se oli, mutta ihan positiivinen yllätys, Piia sanoo.

Treffien aikana Mustafa myös tahtoi tietää Piialta tämän lävistyksistä. Piialla on kasvoissaan kolme lävistystä ja Mustafa tahtoi tietää, oliko lävistyksiä kenties muualla kehossa enemmän.

– Ei ole muualla, Piia vastaa.

Mustafa tahtoo vielä varmistaa ja osoittaa jalkoväliään ja rintamustaan kysyen, onko Piialla lävistyksiä näissä kohtaa. Piia nauraa ja sanoo, ettei ole.

– Miksi ei ole? Mustafa kysyy.

– No ei ole, Piia saa naurultaan vastattua.

Piia kertoo kameroille olevansa Mustafasta todella kiinnostunut ja kuvailee miehen olevan todella ihana persoona.

Toisen kahdenkeskisen ajan Mustafa viettää torstai-iltaisessa jaksossa Sannan, 49, kanssa. Kaksikko juttelee ulkoterassilla toppatakit yllään. Kaksikko keskustelee muun muassa siitä, että Mustafa on hetkessä eläjä ja Sanna hieman suunnitelmallisempi persoona.

– Olen Oulusta kotoisin ja sinä olet sellainen pöljä. Se on vain hyvä asia, Sanna sanoo Mustafalle.

Mustafa ei ole aivan varma aluksi, mitä Sanna tarkoittaa, sillä luulee tämän ensin kuvailevan itseään sanalla pöly. Juttelutuokion lopuksi Mustafa yrittää saada Sannalta suukkoa huonolla menestyksellä.

– Nyt varmaan pitää mennä takaisin, tämä varmaan riittää, mutta pusu puuttuu, Mustafa sanoo ja osoittaa huuliaan.

Sanna laskee kätensä Mustafan kädelle ja parahtaa:

– Äää, camoon!

– Ei, mä en pussaa sua nyt, Sanna sanoo päättäväisenä.

Sannan ja Mustafan treffeillä on erikoinen tunnelma.­

Mustafa yrittää saada pusua edes poskelle, mutta Sanna ei suostu siihenkään, vaan ehdottaa isoa halia.

– Ei, mun pitäisi koskea mun suulla sinua. Minulle tulee siitä se juttu, Mustafa sanoo.

– Ei, ei, ei, Sanna parahtaa vastaukseksi.

Sanna selittää Mustafalle olevansa ”nihkeä”.

– Miksi? Elämä on lyhyt, Mustafa ihmettelee.

Lopulta Sanna purskahtaa nauruun, kun Mustafa selittää hänelle, kuinka elämään tulisi heittäytyä. Lopulta he halaavat toisiaan. Tapahtuneen jälkeen molemmat avaavat sanaisen arkkunsa kameralle.

– Se pusuyritys oli vähän liikaa. Jos se ei tule luontevasti, niin se ei tule luontevasti, Sanna toteaa.

Mustafalla on oma näkemyksensä asioista.

– Sanna on hyvä nainen. En halua sanoa mitään pahaa, mutta Sannalle tarvitsee opettaa elämästä pikkuisen, Mustafa sanoo ja lisää:

– Treffimme Sannan kanssa olivat hyvät, mutta hänellä on niin paljon aitaa siinä fiiliksien välissä, jota minä yritin rikkoa.

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla torstaisin klo 21.