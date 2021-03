Diili-Sointu paljastaa yllättävän seikan ohjelmaan hakemisesta – ei päässyt yli ajatuksesta, joka oli vesittää koko homman

Diilistä tuttu Sointu Borg kertoo kärsineensä huijarisyndroomasta.

Tv-katsojia paljon puhuttanut Diili-kilpailija Sointu Borg, 28, paljastaa sosiaalisessa mediassa, ettei hän todellisuudessa ole niin itsevarma, miltä ulospäin ehkä näyttää. Borg palaa tuoreessa julkaisussaan aikaan ennen ohjelman kuvauksia, jolloin hän oli jänistää koko hommasta.

– Kisan puolivälin saavuttamisen kunniaksi kerron teille salaisuuden. Meinasin jättää diilihakemukseni aikoinaan lähettämättä. Arvatkaa miksi, Borg kirjoittaa salamyhkäisesti Instagramissa.

Hän kertoo pelänneensä joutuvansa ohjelmassa naurunalaiseksi. Sen lisäksi hän kertoo kyseenalaistaneensa moneen otteeseen omaa ammattitaitoaan ja soveltuvuuttaan ohjelmaan. Borg toteaa kärsineensä huijarisyndroomasta.

– Pelkäsin, että mulle naurettaisiin. Pelkäsin, että lähtemällä kisaan mukaan, haukkaisin aivan liian ison palan kakkua. Pääni täyttyi aivan typeristä ajatuksista, hän kirjoittaa.

Hän paljastaa myös jännittäneensä etukäteen sitä, miten muut kisaajat suhtautuisivat häneen ja hänen henkilöbrändiinsä. Asiaa ei auttanut ensitapaaminen, jossa muut kisaajat luettelivat kilpaa omia meriittejään.

– Ensimmäisenä kuvauspäivänä tutustuttiin off camera kilpailijoiden kanssa toisiimme. Oli aika seuraavalle paskahalvaukselle! Jollain oli 14 sijoitusasuntoa, osa oli tehnyt uraa Japanissa, Dubaissa ja Jenkeissä, jotkut pyöritti samanaikaisesti useampaa menestynyttä yritystä ja jokainen mun ympärillä vaikutti aivan voittamattomalta. Hiki nousi otsalle, Borg kirjoittaa.

Lopulta Borg päätti ottaa härkää sarvista ja työntää epävarmat ajatuksensa ”sinne, minne aurinko ei paista” .

– Tässä kohtaa huijarisyndrooma oli vain pakko puskea syrjään. Oli kaksi vaihtoehtoa. Kerätä itsensä tai lähteä kotiin itkemään valmiiksi luovuttaneena. Päätin, että riitän näin. Päätin, että teen parhaani.

Diilin tämän kauden vetureina nähdään Noora Fagerlund, Jaajo Linnonmaa ja Toni Lähde.­

Suureen suosioon noussut Diili-kausi on nyt puolivälissä ja Borg yhä leikissä mukana. Hän kertoo päivityksessään, että kilvan keskipiste oli hänen alkuperäinen tavoitteensakin.

– Olen kohdannut kritiikkiä ja matkan varrella tuli kompasteltua, mutta en kuollut siihen. Tässä mä istun yhtenä kappaleena ja jopa hymyilen!

– Epävarmuus on inhimillistä, mutta välillä sille pitää näyttää persettä ja vähän kesoo perään. Onneksi en jänistänyt. Älä sinäkään! Se on yks elämä tyypit. Naapurin Ritvat valittaa anyway, teet mitä tahansa. Mikset siis tekis just sitä, mitä haluat, Borg täräyttää.

Diilin lisäksi Borg tunnetaan Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmasta. Borg on myös suosittu sosiaalisessa mediassa ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 40 000 seuraajaa. Turun kauppakorkeakoulusta valmistunut Borg pyörittää omaa yritystään, joka välittää hosteja erilaisiin tapahtumiin.